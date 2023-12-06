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13 историй с подкатами, которые девушки запомнили навсегда

13 историй с подкатами, которые девушки запомнили навсегда

Автор:
06 декабря 2023 19:25
Сообщество : Истории
Метки: знакомство   истории   история   милота   подкат   подкатил   фото   
1888
14

Знакомиться с девушками умеет не каждый. Зато порой мужчины хотят запомниться, поэтому заморачиваются с оригинальными способами подкатов. Девушки поделились своими историями, читая которые так и хочется спросить: "А что, так можно было?".

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Метки: знакомство   истории   история   милота   подкат   подкатил   фото   
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Егор Полчаса назад
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kσρβγς 15 минут назад
п.13. Стоматолог опознал кошелек и владелицу по сумме наличных?
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