13 историй с подкатами, которые девушки запомнили навсегда

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Знакомиться с девушками умеет не каждый. Зато порой мужчины хотят запомниться, поэтому заморачиваются с оригинальными способами подкатов. Девушки поделились своими историями, читая которые так и хочется спросить: "А что, так можно было?".
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