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Фотографии самого известного танка Великой Отечественной войны

Фотографии самого известного танка Великой Отечественной войны

Автор:
19 декабря 2023 21:42
Метки: СССР   история   т-34   фото   
185
15

19 декабря 1939 года было принято постановление № 443 о принятии на вооружение первой модификации танка Т-34 — боевой машины ставшей впоследствии легендарной.

Все подписи к фото от авторов снимков.

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Источник:

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Метки: СССР   история   т-34   фото   
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7  комментариев
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
хохлы на смену вышли -минус кто то уже поставил .
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−3
НОСТАЛЬГИЯ Полчаса назад
мощь
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17k
Поручик 48 минут назад
У "тридцатьчетвёрки" были недостатки. Например - люк мехвода, в который регулярно "прилетало", и совершенно тугое управление (Сидел за рычагами, было дело. Мне, шестнадцатилетнему спортсмену-акселерату, еле сил хватало тягать рычаги. А "здоровья" в руках у меня было немало. Не представляю, как недокормыши военных лет этой техникой управляли)

Зато их наклепали ДОХЕРА. И там, где генералы вермахта не видели "танкоопасных направлений", ВНЕЗАПНО появлялись эти т-34. Пролезшие, вопреки германской "военной науке", через такие болота и леса, где "волки срать боятся"
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831
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Час назад
Фотографии самого известного танка Великой Отечественной войныПосмотреть
Фотографии самого известного танка Великой Отечественной войны
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4k
Горожанин 2 часа назад
"Бои на Курской дуге с гитлеровцами. 1943 год. Автор: Николай Фиников".
---------------
Ошибка.
Фото №6.
На фото - это Т-34-85. Принят на вооружение в 1944 году.
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