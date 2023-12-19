Фотографии самого известного танка Великой Отечественной войны

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15
19 декабря 1939 года было принято постановление № 443 о принятии на вооружение первой модификации танка Т-34 — боевой машины ставшей впоследствии легендарной.
Все подписи к фото от авторов снимков.
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8.
Ночная атака советских танков Т-34-85 у станции Раздельная. 1–30 мая 1944 года. Автор: Дмитрий Бальтерманц.
10.
Экипаж танка. Командир – гвардии младший лейтенант Семенов, механик-водитель гвардии старший сержант А. С. Басинский (на снимке: в люке танка). 1944 год.
15.
Военный парад в честь 31-й годовщины Октября. 7 ноября 1948 года. Автор: Аркадий Шайхет.
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Зато их наклепали ДОХЕРА. И там, где генералы вермахта не видели "танкоопасных направлений", ВНЕЗАПНО появлялись эти т-34. Пролезшие, вопреки германской "военной науке", через такие болота и леса, где "волки срать боятся"
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Ошибка.
Фото №6.
На фото - это Т-34-85. Принят на вооружение в 1944 году.