НАСА показало, как изменилось небо над Землей. На съемку ушло 12 лет

На этой иллюстрации показан космический аппарат Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) на околоземной орбите.Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт

Используя 18 карт неба, созданных космическим кораблем (19-ю и 20-ю выпустят в марте 2023 года), ученые создали то покадровую съемку неба. Она показывает изменения, произошедшие за последние десятилетие.

Каждая карта — огромный ресурс для астрономов, но если рассматривать их последовательно как замедленную съемку, они служат еще более полезны, чтобы лучше понять Вселенную. Сравнение карт помогает обнаруживать удаленные объекты, которые изменили положение или яркость с течением времени.