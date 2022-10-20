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НАСА показало, как изменилось небо над Землей. На съемку ушло 12 лет

НАСА показало, как изменилось небо над Землей. На съемку ушло 12 лет

Автор:
20 октября 2022 09:34
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Земля   видео   космос   красота   небо   фото   
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Каждые шесть месяцев космический аппарат НАСА для исследования объектов, сближающихся с Землей, или NEOWISE, совершает путешествие на полпути вокруг Солнца, делая снимки во всех направлениях.

Сшитые вместе, они образуют карту «всего неба», которая показывает местоположение и яркость сотен миллионов объектов.

На этой иллюстрации показан космический аппарат Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) на околоземной орбите.Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт

Используя 18 карт неба, созданных космическим кораблем (19-ю и 20-ю выпустят в марте 2023 года), ученые создали то покадровую съемку неба. Она показывает изменения, произошедшие за последние десятилетие.

Каждая карта — огромный ресурс для астрономов, но если рассматривать их последовательно как замедленную съемку, они служат еще более полезны, чтобы лучше понять Вселенную. Сравнение карт помогает обнаруживать удаленные объекты, которые изменили положение или яркость с течением времени.


Космический аппарат Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) работает на околоземной орбите. Миссия WISE завершилась в 2011 году, но в 2013 году корабль перепрофилировали для поиска и изучения астероидов и других околоземных объектов (ОСЗ). Саму миссию и космический корабль переименовали в NEOWISE.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NASA   Земля   видео   космос   красота   небо   фото   
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2  комментария
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Levyathan Полчаса назад
Еще одна жертва автоматического перевода.
"совершает путешествие на полпути вокруг Солнца"-это как??
"если рассматривать их последовательно как замедленную съемку, они служат еще более полезны, чтобы лучше понять Вселенную"-эта Русская языка вообще?
"ученые создали то покадровую съемку неба"
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Sergius SPb 2 минуты назад
Чем ответит Роскосмос?
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