Продюсер Бари Алибасов после инсульта почти потерял память и стал много кричать

Напомним, что Бари Алибасов перенёс инсульт.
76-летний Бари Алибасов перенёс инсульт. Артист был экстренно госпитализирован 25 февраля в Москве. Перед этим у него были проблемы с сердцем, но Алибасов отказался от госпитализации. Об этом рассказала его жена. Сейчас артист лежит в больнице, в реанимации. На фоне стеноза сонной артерии и нарушения кровоснабжения мозга у Бари Каримовича серьёзно нарушены когнитивные функции. Об этом сообщает Mash.
Артист плохо разговаривает, у него страдает память. Главное, что он стал очень раздражителен. Иногда продюсер переходит на крик, в такие моменты персоналу больницы приходится по несколько раз объяснять, что им предстоит сделать. Иногда гнев уходит, а иногда перерастает в истерику. Алибасова сильно раздражает тот факт, что он не понимает, чего от него хотят врачи. Также у артиста сильно ухудшилась память, он стал многое забывать. Елена Калинина, супруга и помощница Алибасова рассказала, что он может сбежать из клиники, поэтому за ним следят.
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