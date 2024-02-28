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Продюсер Бари Алибасов после инсульта почти потерял память и стал много кричать

Продюсер Бари Алибасов после инсульта почти потерял память и стал много кричать

Автор:
28 февраля 2024 19:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бари Алибасов   болезнь   здоровье   интересное   память   фото   шоу бизнес   
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Напомним, что Бари Алибасов перенёс инсульт.

76-летний Бари Алибасов перенёс инсульт. Артист был экстренно госпитализирован 25 февраля в Москве. Перед этим у него были проблемы с сердцем, но Алибасов отказался от госпитализации. Об этом рассказала его жена. Сейчас артист лежит в больнице, в реанимации. На фоне стеноза сонной артерии и нарушения кровоснабжения мозга у Бари Каримовича серьёзно нарушены когнитивные функции. Об этом сообщает Mash.

Артист плохо разговаривает, у него страдает память. Главное, что он стал очень раздражителен. Иногда продюсер переходит на крик, в такие моменты персоналу больницы приходится по несколько раз объяснять, что им предстоит сделать. Иногда гнев уходит, а иногда перерастает в истерику. Алибасова сильно раздражает тот факт, что он не понимает, чего от него хотят врачи. Также у артиста сильно ухудшилась память, он стал многое забывать. Елена Калинина, супруга и помощница Алибасова рассказала, что он может сбежать из клиники, поэтому за ним следят.

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Метки: Бари Алибасов   болезнь   здоровье   интересное   память   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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27k
Влад Полчаса назад
А он когда то был спокойным и приятным человеком?
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27k
Лис 10 минут назад
За копание в чужом белье и издевательство над больным предлагаю угостить Покемонку "Кротом". Немножечко, пару стаканов.
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4k
Василий Афиногенов 15 минут назад
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7k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Каким надо быть мерзавцем, чтоб, как тот продюсер, в грязном белье глубоко больного человека рыться и всё это на показ выставлять? Как бы неоднозначно не относился я к тому Бар Алибасову ьи его творчеству, но вот такие новости мне читать просто противно.
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2k
Веселый Пук Полчаса назад
Да и х.у.й. с ним.
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42k
Сергей Полчаса назад
PokemonKa , возьми над ним шефство или возьми его на поруки.
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35k
Юрий 49 минут назад
По 2 столовых ложки 3 раза в день. Перед едой.

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59k
turyst 57 минут назад
Крот прорыл нору в голове.
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6k
Трям Час назад
Да и .хуй с ним!
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11k
MPEG-8 Час назад
Не верим в эти сказки, выпал со своими мальчиками-геями из инфопространства, тут же надо Крота выпить, ну или при смерти полежать немножко.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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