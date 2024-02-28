Продюсер Бари Алибасов после инсульта почти потерял память и стал много кричать

Артист плохо разговаривает, у него страдает память. Главное, что он стал очень раздражителен. Иногда продюсер переходит на крик, в такие моменты персоналу больницы приходится по несколько раз объяснять, что им предстоит сделать. Иногда гнев уходит, а иногда перерастает в истерику. Алибасова сильно раздражает тот факт, что он не понимает, чего от него хотят врачи. Также у артиста сильно ухудшилась память, он стал многое забывать. Елена Калинина, супруга и помощница Алибасова рассказала, что он может сбежать из клиники, поэтому за ним следят.