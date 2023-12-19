«Всерьёз к этому не отношусь»: РАН признала астрологию лженаукой и за это на неё ополчились колдуны и предсказатели

По мнению гуру, академикам не стоило поднимать руку на ретроградный Меркурий и Луну в третьем доме.
Вчера Российская Академия (РАН) наук выпустила меморандум об астрологии. Учёные назвали это развлечением и лженаукой. Поиграться с ней можно, воспринимать всерьёз - нельзя.
Препарировала лженауку комиссия, куда входили астрономы физики и прочие светила науки. В том числе ставший известным в последнее время биолог Александр Панчин. Он пишет книги и выступает на конференциях.
А вот что сказал по поводу вердикта РАН астролог Михаил Левин. Больше всех от него досталось Панчину. Гуру составлений гороскопов назвал его «агрессивным и нечестным»:
Ничего принципиально нового нет. На нашу жизнь это никак не повлияет. Мы как существовали, так и будем существовать. Более того, никто из государственных органов всерьез на это обращать внимание не будет.
Всерьез к этому не отношусь. Существует небольшой аппарат, раньше его возглавлял Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, человек весьма достойный. Я испытываю к нему большое уважение, но он был убежденным противником астрологии, мы с ним спорили. Сейчас появился молодой человек (член комиссии РАН по борьбе с лженаукой) Панчин, биолог. Про него не могу сказать то же самое, что про Сурдина. Он не достоин уважения, агрессивен, нечестен.
На защиту гаданий по звёздному небу встал и руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев. Он заявил, что РАН явно «нечем заняться», к тому же они хотят переключить внимание общественности с коррупционных скандалов внутри ведомства на астрологов. И поиронизировал, что среди академиков есть патриарх Кирилл и руководитель ЧР Рамзан Кадыров.
РАН, видимо, заняться больше нечем. Помимо коррупционных скандалов, которые ее потрясают последние годы, там решили переключить внимание на борьбу с астрологией. Дело в том, что в Академии достаточно пестрый состав, туда входят сенатор Валентина Матвиенко, Рамзан Кадыров и даже патриарх Кирилл.
Я бы мог понять, если бы подобные заключения шли от епископа. Но даже он несколько лет назад заявил, что Церковь знает и признает астрологию. Они лишь выступают против того, чтобы предсказывать по ней судьбу человека, поскольку, по мнению Русской православной церкви, судьбу определяет лишь Бог.
По данным ВЦИОМ, 60% из опрошенных россиян глубоко параллельна и астрология, и всё, что с ней связано. Ни на трезвую голову, ни под шафе, они к гадалкам, магам и звездочётам не пойдут. 25% людей в астрологии сомневаются и относятся к ней довольно скептически. И лишь 15% верят в
Хогвартс и единорогов составление гороскопов и мистическое высчитывание судьбы по узорам созвездий.
Источник:
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- Колдуй баба, колдуй дед, колдуй маленький медвед!!!!
На этом у большинства адекватных людей и закончились знания по астрологии, магии и колдовству.