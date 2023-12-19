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«Всерьёз к этому не отношусь»: РАН признала астрологию лженаукой и за это на неё ополчились колдуны и предсказатели

«Всерьёз к этому не отношусь»: РАН признала астрологию лженаукой и за это на неё ополчились колдуны и предсказатели

Автор:
19 декабря 2023 17:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр_Панчин   РАН   астрология   комиссия   лженаука   ученые   
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По мнению гуру, академикам не стоило поднимать руку на ретроградный Меркурий и Луну в третьем доме.


Вчера Российская Академия (РАН) наук выпустила меморандум об астрологии. Учёные назвали это развлечением и лженаукой. Поиграться с ней можно, воспринимать всерьёз - нельзя.

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Препарировала лженауку комиссия, куда входили астрономы физики и прочие светила науки. В том числе ставший известным в последнее время биолог Александр Панчин. Он пишет книги и выступает на конференциях.

А вот что сказал по поводу вердикта РАН астролог Михаил Левин. Больше всех от него досталось Панчину. Гуру составлений гороскопов назвал его «агрессивным и нечестным»:

Ничего принципиально нового нет. На нашу жизнь это никак не повлияет. Мы как существовали, так и будем существовать. Более того, никто из государственных органов всерьез на это обращать внимание не будет.

Всерьез к этому не отношусь. Существует небольшой аппарат, раньше его возглавлял Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, человек весьма достойный. Я испытываю к нему большое уважение, но он был убежденным противником астрологии, мы с ним спорили. Сейчас появился молодой человек (член комиссии РАН по борьбе с лженаукой) Панчин, биолог. Про него не могу сказать то же самое, что про Сурдина. Он не достоин уважения, агрессивен, нечестен.

На защиту гаданий по звёздному небу встал и руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев. Он заявил, что РАН явно «нечем заняться», к тому же они хотят переключить внимание общественности с коррупционных скандалов внутри ведомства на астрологов. И поиронизировал, что среди академиков есть патриарх Кирилл и руководитель ЧР Рамзан Кадыров.

РАН, видимо, заняться больше нечем. Помимо коррупционных скандалов, которые ее потрясают последние годы, там решили переключить внимание на борьбу с астрологией. Дело в том, что в Академии достаточно пестрый состав, туда входят сенатор Валентина Матвиенко, Рамзан Кадыров и даже патриарх Кирилл.

Я бы мог понять, если бы подобные заключения шли от епископа. Но даже он несколько лет назад заявил, что Церковь знает и признает астрологию. Они лишь выступают против того, чтобы предсказывать по ней судьбу человека, поскольку, по мнению Русской православной церкви, судьбу определяет лишь Бог.

По данным ВЦИОМ, 60% из опрошенных россиян глубоко параллельна и астрология, и всё, что с ней связано. Ни на трезвую голову, ни под шафе, они к гадалкам, магам и звездочётам не пойдут. 25% людей в астрологии сомневаются и относятся к ней довольно скептически. И лишь 15% верят в Хогвартс и единорогов составление гороскопов и мистическое высчитывание судьбы по узорам созвездий.

Источник:

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Метки: Александр_Панчин   РАН   астрология   комиссия   лженаука   ученые   
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10  комментариев
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18k
Мистер Фикс 52 минуты назад
Как говорят ученые, если бы это действительно работало, то это давно было бы на службе у науки.
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451
Александр 4 минуты назад
Это не наука конечно, но зато громадное средство обогащения для служителей культа. Для людей, кто не ударился в религию, но слаб на ум или доверчив как ребенок, неслабая ловушка.
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4k
Могвай 5 минут назад
Ну что поделать, если есть дурачки, которые верят в бредни нашептанные чучелом в странном прикиде, то пусть платят за свои фантазии рублем. Кто о верит в храмовников и несет им бабло, кто то в ретроградный меркурий. На мой взгляд-одна хе.рня.
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24k
Тигран Саркисян 5 минут назад
Ууууу блет заколдую заколдую) пистос сука)))))
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160
Фрол 6 минут назад
Лично я к этому тоже отношусь как к шарлатанству.Но когда приходится случайно прослушать речёвку от астролоджи - Луна в пятом доме, когда Венера на спаде перед Марсом в тупике,то никогда не произойдёт ! , впадаю в ступор от мысли - вот на кого вся эта чушь астрологистики рассчитана?
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129k
parallax 12 минут назад
Лох не мамонт. Гадалки были, есть и будут... пока не вымрут лохи.
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25k
sssss3 Полчаса назад
Самое-самое мощное заклятие знают все с детства
- Колдуй баба, колдуй дед, колдуй маленький медвед!!!!
На этом у большинства адекватных людей и закончились знания по астрологии, магии и колдовству.
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145
Саша Полчаса назад
Да телец он просто...
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17k
SandMANn Полчаса назад
...Созрели, бл@, в 21 веке то и ...порчи не боятся
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20k
anpetrof 36 минут назад
Ну всё, теперь этого Панчина заколдуют!
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August

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