«Всерьёз к этому не отношусь»: РАН признала астрологию лженаукой и за это на неё ополчились колдуны и предсказатели

А вот что сказал по поводу вердикта РАН астролог Михаил Левин. Больше всех от него досталось Панчину. Гуру составлений гороскопов назвал его «агрессивным и нечестным»:

Ничего принципиально нового нет. На нашу жизнь это никак не повлияет. Мы как существовали, так и будем существовать. Более того, никто из государственных органов всерьез на это обращать внимание не будет.

Всерьез к этому не отношусь. Существует небольшой аппарат, раньше его возглавлял Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, человек весьма достойный. Я испытываю к нему большое уважение, но он был убежденным противником астрологии, мы с ним спорили. Сейчас появился молодой человек (член комиссии РАН по борьбе с лженаукой) Панчин, биолог. Про него не могу сказать то же самое, что про Сурдина. Он не достоин уважения, агрессивен, нечестен.