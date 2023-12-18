Российская академия наук выпустила меморандум о лженаучности астрологии

В меморандуме приводятся результаты экспериментальных проверок, которые давали отрицательные результаты. Один из таких экспериментов проводился в Индии. Там 27 астрологов и астрологический институт (в Индии, оказывается, есть и такое) не смогли доказать, что могут предсказывать уровень умственных способностей школьников, опираясь на данные времени и месте их рождения.

Что касается доверия астрологам, то в меморандуме ссылаются на множество психологических феноменов, которые заставляют не склонных к анализу людей, верить в предсказания и даже распространять эти идеи.