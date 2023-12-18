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Российская академия наук выпустила меморандум о лженаучности астрологии

Российская академия наук выпустила меморандум о лженаучности астрологии

Автор:
18 декабря 2023 15:05
Сообщество : Наука
Метки: РАН   Учёные   астрология   доказательства   лженаука   меморандум   рекомендации   
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Составители документа объяснили, почему не стоит доверять астрологам. А последним предложили сменить сферу деятельности.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила третий в своей истории меморандум, который касается астрологии и вреда, который она несёт. На страницах документа суммируются доказательства о несостоятельности астрологии, развенчиваются основные аргументы, используемые как астрологами, так и их клиентами, а также анализируется научные данные о причинах доверия к этому учению.


"Настоящим меморандумом Комиссия констатирует, что утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека не имеют научных оснований. Астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные", — говорится в меморандуме.

Согласно меморандуму, астрология не может считаться наукой, поскольку в последней принято систематизировать и обобщать данные от независимых исследовательских групп, которые проверяют работу друг друга. В астрологии же нет научной методологии — все выводы делаются субъективно без обобщения научных исследований. Кроме того, астрология не соответствует важнейшему требованию научной методологии — поиску объяснения изучаемых явлений. То есть астрология лишь заявляет о связи небесных тел с судьбой человека, но не изучает и не предлагает проверки этих связей, а также не требует пересмотра прогнозов, если проверка даёт отрицательный результат.



"В частности, парадоксален распространенный в астрологии тезис о важности именно момента рождения человека, а не, скажем, момента зачатия. Однако в астрологии не предпринимается даже попыток объяснения этих механизмов, не говоря уже об их проверке. Тем самым, астрология уклоняется от важнейшей задачи науки — поиска объяснения изучаемых явлений", — говорится в документе РАН.

В меморандуме приводятся результаты экспериментальных проверок, которые давали отрицательные результаты. Один из таких экспериментов проводился в Индии. Там 27 астрологов и астрологический институт (в Индии, оказывается, есть и такое) не смогли доказать, что могут предсказывать уровень умственных способностей школьников, опираясь на данные времени и месте их рождения.


Что касается доверия астрологам, то в меморандуме ссылаются на множество психологических феноменов, которые заставляют не склонных к анализу людей, верить в предсказания и даже распространять эти идеи.



"Вера в астрологию может укрепляться ошибкой подтверждения — склонностью людей замечать факты, подтверждающие их взгляды, и игнорировать неугодные аргументы", — пишут специалисты РАН.

В заключение авторы меморандума опровергают миф о безобидности астрологии и что она может приносить психотерапевтическую пользу. Комиссия по борьбе с лженаукой рекомендует гражданам, в том числе политикам и бизнесменам, не пользоваться услугами астрологом при принятии важных решений, образовательным организациям — не обучать людей астрологии, издательствам — не публиковать книги по астрологии, а самим астрологам — поискать себе другую работу.

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Метки: РАН   Учёные   астрология   доказательства   лженаука   меморандум   рекомендации   
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26  комментариев
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16k
Kostick 2 часа назад
осталось гомеопатию воспретить, и продажу лекарств, с недоказанной эффективности. как то - арбидол и десятки, если не сотни пустышек
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полминуты назад
А что в этом кто-то сомневался?
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20k
Luc72 2 минуты назад
А в чем проблема, одно время начали же штрафовать экстрасенсов, за... отсутствие лицензии
, лет около 10 назад еще это было. Получил ОФИЦИАЛЬНУЮ лицензию, а может патент, точно не помню, и все, ты законно можешь "экстрасенсить".
Интересно, как выглядела та лицензия или патент, а может и сейчас есть.
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11k
Zемляк 2 минуты назад
Если человек сознательно не хочет докопаться до правды, то такой будет верить во всю xерню, и в бога, и в черта, и в астрологию, и в гороскопы, и в то, что цыганка напердела, и в ясновидящих...
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55k
turyst 6 минут назад
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19
sqlapp 7 минут назад
Сволочи! А дальше что!? Заявят, что земля круглая???
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2k
Иван Алексеев 8 минут назад
А я бы РАН проверил на целевые расходы. Целая комиссия не поленилась наваять целый меморандум о лженаучности астрологии. А за чей счёт банкет? Есть ли необходимость в таком меморандуме?
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25k
sssss3 10 минут назад
Знавал пару дурёх, которые верили гадалкам, причём принимали определённые решения, которые непосредственно влияли на течение их жизни и жизни их детей.
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56k
Опиум для народа 21 минуту назад
А когда теологию к х"ям выпнут на помойку истории?
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249
Bocman 21 минуту назад
хороший пиар для астрологов))
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8k
vasilykopkov 41 минуту назад
Да как они посмели!!! Так скоро и на плоскоземельцев наедут.

PS Значит астрология - лженаука, а как насчет религии?
Не, ну вы не понимаете, это - другое...
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6
Rinat Gazimzyanov22 51 минуту назад
Дело не в астрологии,а в людях которые ей пользуются в своих корыстных целей.
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50k
Aleksandr 56 минут назад
Отлично!
Осталось теологию так же обозначить...
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4k
Харон Час назад
Чё, серьёзно??????
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19k
Shtoppi Час назад
астрология это такая кормушка на легковерных лохах для мошенников (разводил, инфоциган и т. п.), которые определенную часть со своих доходов несут известно каким своим покровителям, что даже становится интересным каков будет финал сего действа от чинуш, для активистов из РАН.
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6
Rinat Gazimzyanov22 Shtoppi 47 минут назад
Люди пользуются определённой сферой знаний для своих корыстной цели.Так любую сферу можно назвать не научной.Лженаука это выдуманный термин для угоды.
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14k
Ser Час назад
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
На святое покусились. А может быть и карты как инструмент долгосрочных и краткосрочных прогнозов врут? И кофейная гуща? И куриные потроха? И баранья лопатка?
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17k
Majul 2 часа назад
Давно пора, туда же остеопатию и гомеопатию. И антиваксерство до кучи.
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212
ruslan d 2 часа назад
Почти совсем не опоздали
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