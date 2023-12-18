Российская академия наук выпустила меморандум о лженаучности астрологии

Составители документа объяснили, почему не стоит доверять астрологам. А последним предложили сменить сферу деятельности.
Комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила третий в своей истории меморандум, который касается астрологии и вреда, который она несёт. На страницах документа суммируются доказательства о несостоятельности астрологии, развенчиваются основные аргументы, используемые как астрологами, так и их клиентами, а также анализируется научные данные о причинах доверия к этому учению.
"Настоящим меморандумом Комиссия констатирует, что утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека не имеют научных оснований. Астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные", — говорится в меморандуме.
Согласно меморандуму, астрология не может считаться наукой, поскольку в последней принято систематизировать и обобщать данные от независимых исследовательских групп, которые проверяют работу друг друга. В астрологии же нет научной методологии — все выводы делаются субъективно без обобщения научных исследований. Кроме того, астрология не соответствует важнейшему требованию научной методологии — поиску объяснения изучаемых явлений. То есть астрология лишь заявляет о связи небесных тел с судьбой человека, но не изучает и не предлагает проверки этих связей, а также не требует пересмотра прогнозов, если проверка даёт отрицательный результат.
"В частности, парадоксален распространенный в астрологии тезис о важности именно момента рождения человека, а не, скажем, момента зачатия. Однако в астрологии не предпринимается даже попыток объяснения этих механизмов, не говоря уже об их проверке. Тем самым, астрология уклоняется от важнейшей задачи науки — поиска объяснения изучаемых явлений", — говорится в документе РАН.
В меморандуме приводятся результаты экспериментальных проверок, которые давали отрицательные результаты. Один из таких экспериментов проводился в Индии. Там 27 астрологов и астрологический институт (в Индии, оказывается, есть и такое) не смогли доказать, что могут предсказывать уровень умственных способностей школьников, опираясь на данные времени и месте их рождения.
Что касается доверия астрологам, то в меморандуме ссылаются на множество психологических феноменов, которые заставляют не склонных к анализу людей, верить в предсказания и даже распространять эти идеи.
"Вера в астрологию может укрепляться ошибкой подтверждения — склонностью людей замечать факты, подтверждающие их взгляды, и игнорировать неугодные аргументы", — пишут специалисты РАН.
В заключение авторы меморандума опровергают миф о безобидности астрологии и что она может приносить психотерапевтическую пользу. Комиссия по борьбе с лженаукой рекомендует гражданам, в том числе политикам и бизнесменам, не пользоваться услугами астрологом при принятии важных решений, образовательным организациям — не обучать людей астрологии, издательствам — не публиковать книги по астрологии, а самим астрологам — поискать себе другую работу.
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Интересно, как выглядела та лицензия или патент, а может и сейчас есть.
PS Значит астрология - лженаука, а как насчет религии?
Не, ну вы не понимаете, это - другое...
Они тоже пользуются верой людей в своих корысных целях...
Осталось теологию так же обозначить...