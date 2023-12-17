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Илон Маск рассказал, есть ли в нашей галактике разумные существа

Илон Маск рассказал, есть ли в нашей галактике разумные существа

Автор:
17 декабря 2023 10:56
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Галактика   Илон Маск   инопланетяне   космос   ученые   
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Есть ли разумная жизнь в нашей галактике вопрос спорный.

С одной стороны, научные изыскания и исследования, с другой, толпы очевидцев, похищения, зеленые человечки и зонды, сами знаете какие. Да и к тому же армия фанатов "Секретных материалов" и душещипательные рассказы ЦРУ и откровения из Белого дома.


Естественно, многие были уверены, что есть на нашей планете один человек, который ну точно в курсе, существуют ли инопланетяне. И имя ему Илон Маск. Основатель компаний SpaceX и Tesla в очередном интервью во время мероприятии в Риме, сознался, что вопрос этот ему задают частенько, но он поддерживает версию итальянского физика Энрико Ферми.



"Люди часто спрашивают меня, знаю ли я об инопланетянах или что-то в этом роде. Меня часто спрашивают об этом. И самое удивительное, что я не видел никаких доказательств существования инопланетян. Это означает, что, скорее всего, в этой части галактики мы – единственное сознание, которое существует".


Также Маск отметил, что человеческое сознание подобно пламени свечи и задача всего человечества сделать так, что бы это пламя не погасло.


"Чтобы обеспечить продолжение жизни, мы должны стать межзвездным видом", — отметил Маск. Он ранее высказывал идеи о том, что человечество должно превратиться в "космическую цивилизацию, обитателей нескольких планет", чтобы гарантировать свое выживание.


В феврале этого года Маск давал весьма оптимистичные прогнозы об освоении Марса. По его словам, человечество сумеет отправиться на красную планету к 2033 году, правда, в ходе покорения планеты "куча народа погибнет", но это уже детали.



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Метки: Видео   Галактика   Илон Маск   инопланетяне   космос   ученые   
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28  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну, с учетом того, что галактика наша по размерам как кот наплакал (по сравнению с другими), то не исключено, что мы просто неблагополучный район, в который не рискуют заявляться разумные существа.
Такое, знаете ли, гетто
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9k
ишты 46 минут назад
Ну вы поняли!
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11k
Dabus 47 минут назад
А ещё до этого, он говорил что учитывая что планет во вселенной триллионы, и что время существования этих планет измеряется миллиардами лет, то надо быть слишком наивным что бы считать что жизнь,в том числе разумная больше нигде кроме как на Земле не существует.
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33k
Юрий 49 минут назад
Ну как бы Маск говорил не про всю Галактику, а только про ближайшую к нам часть.
"Это означает, что, скорее всего, в этой части галактики мы – единственное сознание, которое существует".
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9k
Trenzel2003 59 минут назад
Есть ли разумная жизнь в нашей галактике?
Однозначно есть.
И именно что они разумные, по этому и не входят в контакт с нами. Мы для них бактерии.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
человечество должно превратиться в "космическую цивилизацию, обитателей нескольких планет", чтобы гарантировать свое выживание.
===============================================================
Да, и конечно все планеты должны быть демократическими, а не авторитарными!)))
Потому что авторитарные не имеют право на существование....
И где гарантия, через призму политики США??? ))
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3k
RaiJu Час назад
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778
ZeroCross.ru Час назад
разумным человек назвал себя сам
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3k
Trilik Час назад
Ссылка m.youtube.com
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5k
Lexx Час назад
Не фига мы не одни.
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24k
SolomonA Час назад
А я думал, что Маск к ним летал. Причем регулярно...
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3k
Trilik Час назад
То, что на связь с нами не выходят разумные инопланетные цивилизации, является главным доказательством того, что они где-то есть...
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18k
banzai7 Час назад
Даже на астероидах имеются следы органики. Так что вероятность имеется. Другое дело, что форма жизни может настолько отличаться от нашей, что мы/они не сможем (или не захотим) коммуницировать.
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409
Zmey8838 2 часа назад
Наблюдения НЛО в мире. Сразу виден процент идиотов
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110
Deemasan 2 часа назад
Вот мне интересно. Хотя бы на земле есть разумные существа?
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36k
albedo 2 часа назад
На мой взгляд жизнь во вселенной есть.
Просто логика - если на одной из многих миллиардов планет есть жизнь, значит есть и другие планеты с жизнью.
Чисто по теории вероятности.
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17k
sos1960sos 2 часа назад
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2k
Pinhead 2 часа назад
Спойлер - есть, но это не люди.
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710
FreelancerND 3 часа назад
"Илон Маск высказал своё частное мнение", а не рассказал.
Мы никуя не знаем есть или нет другие разумные существа в нашей галактике, но научный метод работает не так как голова Илона Маска - если нет ни подтверждений ни опровержений какой-то гипотезы, то нельзя назвать эту гипотезу ни ложной ни правдивой.
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