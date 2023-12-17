Илон Маск рассказал, есть ли в нашей галактике разумные существа

Есть ли разумная жизнь в нашей галактике вопрос спорный.
С одной стороны, научные изыскания и исследования, с другой, толпы очевидцев, похищения, зеленые человечки и зонды, сами знаете какие. Да и к тому же армия фанатов "Секретных материалов" и душещипательные рассказы ЦРУ и откровения из Белого дома.
Естественно, многие были уверены, что есть на нашей планете один человек, который ну точно в курсе, существуют ли инопланетяне. И имя ему Илон Маск. Основатель компаний SpaceX и Tesla в очередном интервью во время мероприятии в Риме, сознался, что вопрос этот ему задают частенько, но он поддерживает версию итальянского физика Энрико Ферми.
"Люди часто спрашивают меня, знаю ли я об инопланетянах или что-то в этом роде. Меня часто спрашивают об этом. И самое удивительное, что я не видел никаких доказательств существования инопланетян. Это означает, что, скорее всего, в этой части галактики мы – единственное сознание, которое существует".
Также Маск отметил, что человеческое сознание подобно пламени свечи и задача всего человечества сделать так, что бы это пламя не погасло.
"Чтобы обеспечить продолжение жизни, мы должны стать межзвездным видом", — отметил Маск. Он ранее высказывал идеи о том, что человечество должно превратиться в "космическую цивилизацию, обитателей нескольких планет", чтобы гарантировать свое выживание.
В феврале этого года Маск давал весьма оптимистичные прогнозы об освоении Марса. По его словам, человечество сумеет отправиться на красную планету к 2033 году, правда, в ходе покорения планеты "куча народа погибнет", но это уже детали.
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Такое, знаете ли, гетто
"Это означает, что, скорее всего, в этой части галактики мы – единственное сознание, которое существует".
Однозначно есть.
И именно что они разумные, по этому и не входят в контакт с нами. Мы для них бактерии.
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Да, и конечно все планеты должны быть демократическими, а не авторитарными!)))
Потому что авторитарные не имеют право на существование....
И где гарантия, через призму политики США??? ))
Просто логика - если на одной из многих миллиардов планет есть жизнь, значит есть и другие планеты с жизнью.
Чисто по теории вероятности.
Был у меня отличный друг, художник, музыкант от Бога, мы с ним играли в одной группе. И, однажды, мы с ним у него дома пили чай, беседовали на разные темы. И он предположил, что где-то во Вселенной есть планета, населённая разумными существами, которые так же, как и мы сейчас пьют чай и беседуют об инопланетянах. Теоретически это может быть, если поиграть воображением, пофантазировать. А его жена подумала, что он болен психически и через своих знакомых упекла его в "психушку", правда его через какое-то время, слава Богу, отпустили.
Мы никуя не знаем есть или нет другие разумные существа в нашей галактике, но научный метод работает не так как голова Илона Маска - если нет ни подтверждений ни опровержений какой-то гипотезы, то нельзя назвать эту гипотезу ни ложной ни правдивой.