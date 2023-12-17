Илон Маск рассказал, есть ли в нашей галактике разумные существа

С одной стороны, научные изыскания и исследования, с другой, толпы очевидцев, похищения, зеленые человечки и зонды, сами знаете какие. Да и к тому же армия фанатов "Секретных материалов" и душещипательные рассказы ЦРУ и откровения из Белого дома.

Естественно, многие были уверены, что есть на нашей планете один человек, который ну точно в курсе, существуют ли инопланетяне. И имя ему Илон Маск. Основатель компаний SpaceX и Tesla в очередном интервью во время мероприятии в Риме, сознался, что вопрос этот ему задают частенько, но он поддерживает версию итальянского физика Энрико Ферми.