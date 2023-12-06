Православные активисты потребовали дорисовать кресты на цифровой карте

Их дизайн уже пообещали доработать.
Речь идёт о Единой цифровой карте жителя Рязанской области (ЕЦК). Православные активисты выразили недовольство, что на предмете, который может быть утилизирован, изображён Успенский собор Рязанского кремля, но больше всего они возмутились отсутствию крестов на "божьем доме". Они потребовали от властей "вернуть на место святые символы и не оскорблять чувства православных христиан".
Отдуваться пришлось министру цифрового развития Рязанской области Андрею Ульянову. Он заявил, что правительство не имеет отношения к разработке дизайна ЕЦК — этим занимались банки-партнёры. По словам Ульянова, он уже обратился к региональным отделениям банков с просьбой дорисовать на куполах "святые символы".
"В соответствии с действующим соглашением там должны быть размещены значок ЕЦК, логотип бренда Рязанской области и платёжной системы МИР. Все остальные элементы дизайна банки определяют сами. Тем не менее мы обратились в региональные отделения банков-партнёров с просьбой изменить дизайн", — заявил министр цифрового развития области.
Единая цифровая карта жителя Рязанской области представляет собой дебетовую бесконтактную банковскую карту, которая совмещает в себе проездную, социальную и скидочную карты, а также читательский билет и электронный пропуск в школу или вуз и ски-пасс (абонемент на пользование подъёмниками на горнолыжных курортах). Отмечается, что многофункциональные цифровые карты войдут в оборот 1 января 2024 года.
Отметим, что в середине октября случился похожий скандал — на новых тысячерублёвых банкнотах был изображён Дворцовый храм без креста, но присутствовал исламский полумесяц на башне Сююмбике. В Центральном банке пояснили, что расположенный в Казанском кремле Дворцовый храм давно уже не используется по назначению, крест с него сняли и там сейчас находится музей. Тем не мене выпуск новых купюр приостановили, пообещав доработать дизайн.
Источник:
- Депутат предложил установить демонтированнный в Ростове бюст барона Врангеля в Липецкой области
- Женщина застала избранника с любовницей и устроила шоу
- Центробанк приостановил выпуск новых тысячерублёвых банкнот из-за критики общественности
- В Латвии организаторы IT-конференции внезапно ударились в феминизм и пригласили кучу девушек, чтобы те выступили на их мероприятии
- «Ссут мимо писсуаров»: на что жалуются депутаты гордумы Екатеринбурга
что на минарете нарисован полумесяц меня вовсе не волнует - по факту он там есть
Изображать реальные архитектурные объекты нужно как они есть.
------------
Ну если занимались банки - тогда понятно.
Иудеи, среди которых много банкиров, ненавидят кресты.
Лука 2-21
21 век!
Будьте толерантнее.