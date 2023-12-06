Православные активисты потребовали дорисовать кресты на цифровой карте

Речь идёт о Единой цифровой карте жителя Рязанской области (ЕЦК). Православные активисты выразили недовольство, что на предмете, который может быть утилизирован, изображён Успенский собор Рязанского кремля, но больше всего они возмутились отсутствию крестов на "божьем доме". Они потребовали от властей "вернуть на место святые символы и не оскорблять чувства православных христиан".





Отдуваться пришлось министру цифрового развития Рязанской области Андрею Ульянову. Он заявил, что правительство не имеет отношения к разработке дизайна ЕЦК — этим занимались банки-партнёры. По словам Ульянова, он уже обратился к региональным отделениям банков с просьбой дорисовать на куполах "святые символы".



