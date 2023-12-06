FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7262 поста • 3082 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Православные активисты потребовали дорисовать кресты на цифровой карте

Православные активисты потребовали дорисовать кресты на цифровой карте

Автор:
06 декабря 2023 18:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дизайн   кресты   православные активисты   скандал   храм   цифровая карта   
1338
3

Их дизайн уже пообещали доработать.

Речь идёт о Единой цифровой карте жителя Рязанской области (ЕЦК). Православные активисты выразили недовольство, что на предмете, который может быть утилизирован, изображён Успенский собор Рязанского кремля, но больше всего они возмутились отсутствию крестов на "божьем доме". Они потребовали от властей "вернуть на место святые символы и не оскорблять чувства православных христиан".


Отдуваться пришлось министру цифрового развития Рязанской области Андрею Ульянову. Он заявил, что правительство не имеет отношения к разработке дизайна ЕЦК — этим занимались банки-партнёры. По словам Ульянова, он уже обратился к региональным отделениям банков с просьбой дорисовать на куполах "святые символы".


"В соответствии с действующим соглашением там должны быть размещены значок ЕЦК, логотип бренда Рязанской области и платёжной системы МИР. Все остальные элементы дизайна банки определяют сами. Тем не менее мы обратились в региональные отделения банков-партнёров с просьбой изменить дизайн", — заявил министр цифрового развития области.

Единая цифровая карта жителя Рязанской области представляет собой дебетовую бесконтактную банковскую карту, которая совмещает в себе проездную, социальную и скидочную карты, а также читательский билет и электронный пропуск в школу или вуз и ски-пасс (абонемент на пользование подъёмниками на горнолыжных курортах). Отмечается, что многофункциональные цифровые карты войдут в оборот 1 января 2024 года.


Отметим, что в середине октября случился похожий скандал — на новых тысячерублёвых банкнотах был изображён Дворцовый храм без креста, но присутствовал исламский полумесяц на башне Сююмбике. В Центральном банке пояснили, что расположенный в Казанском кремле Дворцовый храм давно уже не используется по назначению, крест с него сняли и там сейчас находится музей. Тем не мене выпуск новых купюр приостановили, пообещав доработать дизайн.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: дизайн   кресты   православные активисты   скандал   храм   цифровая карта   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
SAndre 2 часа назад
я не фанат РПЦ, но чисто по логике на церковном здании как-то привык видеть крест
что на минарете нарисован полумесяц меня вовсе не волнует - по факту он там есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Горожанин 11 минут назад
В смысле потребовали православные активисты? А где же атеисты? Почему не требуют правды и отражения объективной реальности? Или идея не позволяет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Alex Ivanov 19 минут назад
Да так чисто по жизни.... хотите иметь проблемы со всякими озабоченными/недообследованными, вы и дальше размещайте религиозную тему. Походу мазафака))) У вас что, не хватает мозга памятник защитникам Родины поместить))) На крайний случай - пейзаж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
153
ruslan d Полчаса назад
Ну а как без этого , везде надо дорисовать кресты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Бомбардир 46 минут назад
Это не православные активисты, это религиозные фанатики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
MPEG-8 55 минут назад
Уголовной романтикой попаливает.
Изображать реальные архитектурные объекты нужно как они есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
Lopasin 57 минут назад
Когда-то Стругацкие писали о светлом будущем, освоении космоса после 2000 года, полетам на Венеру. А вот вам реальный 21 век: мракобесие, религиозные фанатики и культ потребления. Печально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Олегbl4 Час назад
Дизайнер, дорисуй мне купола
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа Час назад
Теоретически Иисус и бабло - разнополярные вещи. Но так-то да, где Иисус, а где церковь (как организация)...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo Час назад
правительство не имеет отношения к разработке дизайна ЕЦК этим занимались банки-партнёры.
------------
Ну если занимались банки - тогда понятно.
Иудеи, среди которых много банкиров, ненавидят кресты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мария Коненкова Час назад
Вот есть хорошая пословица, мудрая - не тронь дерьмо, и вонять не будет. Вот "разработчиков дизайна" под дулом пистолета заставляют для оформления такой утилитарной вещи, как карта, выбирать непременно объекты религиозного культа? Неужели никак нельзя выбрать что-то более нейтральное? Ну и если уж никак, то какого чёрта вы рисуете их без крестов, уж коли они - храмы? Обязательно ступать на этот хрупкий лёд (на самом деле нет) - "чувства верующих" и ждать, пронесёт на этот раз или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа Час назад
А православные активисты гривнами не могут обойтись? К чему эта бесовская электроника?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. Час назад
А я требую чтобы вообще никаких крестов не было, это оскорбляет мои чувства Атеиста.
21 век!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

187413



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
30 интересностей обо всём на свете
30 интересностей обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Лучшие экранизации Джорджа Оруэлла
Лучшие экранизации Джорджа Оруэлла
Ох уж эти задачки
Ох уж эти задачки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#факты#Прикол#ДТП#авто аварии#история#улыбнуло#подборка
#животные#автомир#люди#интересное#фильм#забавно#США#собака#Ynews#природа
#автомобили#в мире#Юмор#позитив#аварии#кино#Автовсячина#Москва#Разное#трейлер
Ох уж эти задачки Ох уж эти задачки В Екатеринбурге полуголые модели на фоне храма чуть не закрыли сеть апартаментов В Екатеринбурге полуголые модели на фоне храма чуть не закрыли сеть апартаментов В Латвии организаторы IT-конференции внезапно ударились в феминизм и пригласили кучу девушек, чтобы те выступили на их мероприятии В Латвии организаторы IT-конференции внезапно ударились в феминизм и пригласили кучу девушек,... «Ссут мимо писсуаров»: на что жалуются депутаты гордумы Екатеринбурга «Ссут мимо писсуаров»: на что жалуются депутаты гордумы Екатеринбурга «Кому пришло в голову вытирать ноги о изображение храма?» Православный скандал в Казахстане «Кому пришло в голову вытирать ноги о изображение храма?» Православный скандал в Казахстане Центробанк приостановил выпуск новых тысячерублёвых банкнот из-за критики общественности Центробанк приостановил выпуск новых тысячерублёвых банкнот из-за критики общественности

На что жалуетесь?

Вернуться