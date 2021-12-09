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Более 40 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за злоупотребления ботоксом

Более 40 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за злоупотребления ботоксом (2 фото)

Автор:
09 декабря 2021 15:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Саудовская Аравия   Эль-Рияд   ботокс   верблюды   дискваификация   жюри   конкурс красоты   скандал   
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Жестокий факап произошел в Саудовской Аравии, в пустыне под Эр-Риядом. 43 верблюда, претендовавших на лавры Мисс-верблюд-2021 отстранили от конкурса красоты с призовым фондом 65 миллионов долларов.

Причиной репрессий стало чрезмерное использование ботокса и изменений частей тела животных. Об этом со ссылкой на Saudi Press Agency сообщило агентство AP.

Специальная медицинская комиссия из бывалых экспертов, обследовавшая животных перед соревнованиями, выявила 16 случаев применения ботокса и 27 подтяжек. Ради победы в конкурсе хозяева животных увеличивают им губы, носы, вводят гормоны для укрепления мышц, перетягивают части тела резиновыми лентами и используют уколы для расслабления мышц морды. Жюри конкурса определяет победителя на основе формы головы, шеи, горба и позы верблюда. В этом году факты искусственного вмешательства во внешний вид животных были настолько вопиющими, что потянули на крупное мошенничество.

"Клуб стремится пресечь все факты фальсификации и обмана при украшении верблюдов", - заявило Саудовское агентство печати, добавив, что организаторы "наложат строгие наказания на манипуляторов".

Конкурс красоты является лишь одним из событий фестиваля. В его рамках также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия, в которых принимают участие тысячи животных.

Скорее всего, дисквалифицированных верблюдов просто продадут подороже.

Источник:

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Метки: Саудовская Аравия   Эль-Рияд   ботокс   верблюды   дискваификация   жюри   конкурс красоты   скандал   
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10k
3.6o6pa 2 дня назад
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16
Nemo1875 2 дня назад
О времена , о нравы !
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8k
Garpia121 2 дня назад
У нас тоже такие есть. Давайте среди ботоксных верблюжьи конкурсы проводить, губищи похожи.
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162
Жора Милославский 2 дня назад
Приезжает как-то Леонид Ильич в горный аул - посмотреть, как народ в глубинке живет. Подводят его к чабанам.
- Здравствуйте, товарищи. Как вы тут на пастбище столько времени и без женщин?
- Никаких праблэм. Видишь стадо – вибирай любую. Только сапог вазьми – задние ноги вставишь.
Отошел Леонид Ильич с овечкой в сторонку, только собрался налаживать контакт – видит, чабаны ржут со смеху.
- Что-то не так? Спрашивает.
- Слюшай, отара 500 овец. А ты самий некрасивий выбрал.
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7k
sivanov1079 2 дня назад
Факап очень подходящее слово...
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14k
Мария Коненкова 2 дня назад
Ну, в России тоже конкурсы красоты среди коров устраивают, сама читала пару раз в газетах. Только без ботокса. Там один из главных критериев - красота вымени.
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12k
Элитный тигр 2 дня назад
Кажется, что удивляться больше нечему. Но каждый день я узнаю что-то новое, удивительное. И если это не фейк. то это пздц... Конкурс красоты среди верблюдов с ботоксом и подтяжками...
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5k
SuperTroll 2 дня назад
Конкурс. Красоты. Среди верблюдов. С ботоксом и подтяжками. У верблюдов КАРЛ!
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728
Снежный Барс 2 дня назад
Видимо верблюды ибуца хорошо раз уж бедуины дают им деньги и на ботокс, и навсё остальное.
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1k
Андрей Манахов 2 дня назад
Они там что, [мат] этих верблюдов? Кому это интересно?
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472
Dimon Андрей Манахов 2 дня назад
Теперь хоть понятно, отчего таким спросом пользуются славянские девушки у хачей! . Свои - то в мусорные пакеты замотаны, да ещё калым плати, да с родственниками за базар ответ держать надо. С верблюдами тоже видать проблема - даже королева верблюдОв и та, с накаченным губами может попасться! И куды бедному арабу податься?
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626
Ranae 2 дня назад
Как по мне абсолютно такой же "факап" на конкурсах красоты у людей уже давно - куда ни глянь теперь уже почти у всех претенденток на звание Мисс Альфа Центавра накаченные ботоксом губы, подтяжки, "натуральная" грудь... ну и все вышеперечисленное.
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−18
Ингвар Бергман 2 дня назад
новая тема для меня ))
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