Более 40 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за злоупотребления ботоксом

Причиной репрессий стало чрезмерное использование ботокса и изменений частей тела животных. Об этом со ссылкой на Saudi Press Agency сообщило агентство AP.

Специальная медицинская комиссия из бывалых экспертов, обследовавшая животных перед соревнованиями, выявила 16 случаев применения ботокса и 27 подтяжек. Ради победы в конкурсе хозяева животных увеличивают им губы, носы, вводят гормоны для укрепления мышц, перетягивают части тела резиновыми лентами и используют уколы для расслабления мышц морды. Жюри конкурса определяет победителя на основе формы головы, шеи, горба и позы верблюда. В этом году факты искусственного вмешательства во внешний вид животных были настолько вопиющими, что потянули на крупное мошенничество.