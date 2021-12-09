Более 40 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за злоупотребления ботоксом

Жестокий факап произошел в Саудовской Аравии, в пустыне под Эр-Риядом. 43 верблюда, претендовавших на лавры Мисс-верблюд-2021 отстранили от конкурса красоты с призовым фондом 65 миллионов долларов.
Причиной репрессий стало чрезмерное использование ботокса и изменений частей тела животных. Об этом со ссылкой на Saudi Press Agency сообщило агентство AP.
Специальная медицинская комиссия из бывалых экспертов, обследовавшая животных перед соревнованиями, выявила 16 случаев применения ботокса и 27 подтяжек. Ради победы в конкурсе хозяева животных увеличивают им губы, носы, вводят гормоны для укрепления мышц, перетягивают части тела резиновыми лентами и используют уколы для расслабления мышц морды. Жюри конкурса определяет победителя на основе формы головы, шеи, горба и позы верблюда. В этом году факты искусственного вмешательства во внешний вид животных были настолько вопиющими, что потянули на крупное мошенничество.
"Клуб стремится пресечь все факты фальсификации и обмана при украшении верблюдов", - заявило Саудовское агентство печати, добавив, что организаторы "наложат строгие наказания на манипуляторов".
Конкурс красоты является лишь одним из событий фестиваля. В его рамках также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия, в которых принимают участие тысячи животных.
Скорее всего, дисквалифицированных верблюдов просто продадут подороже.
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На перемене члены комиссии выходят во двор и вскоре взбудораженные забегают
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