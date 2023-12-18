В Чувашии вор пытался вскрыть банкомат овощечисткой

Мужчину спугнул охранник, крикнув в динамик.
8 сентября 2023 житель Канаша взял с собой на дело отвёртку, плоскогубцы и овощечистку. Но даже такой богатый арсенал не помог ему достичь желаемого. Пока он пытался вскрыть банкомат, это увидел охранник. Он спугнул вора, с помощью установленных в здании банка динамиков. В тот момент в банкомате находилось 4 миллиона рублей.
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Испугавшись, злоумышленник покинул здание банка. Личность преступника быстро установили. Ему предъявили обвинение в покушении на кражу в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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