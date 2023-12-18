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В Чувашии вор пытался вскрыть банкомат овощечисткой

В Чувашии вор пытался вскрыть банкомат овощечисткой

Автор:
18 декабря 2023 19:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   банкомат   вор   интересное   неудача   отвёртка   фото   
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Мужчину спугнул охранник, крикнув в динамик.

8 сентября 2023 житель Канаша взял с собой на дело отвёртку, плоскогубцы и овощечистку. Но даже такой богатый арсенал не помог ему достичь желаемого. Пока он пытался вскрыть банкомат, это увидел охранник. Он спугнул вора, с помощью установленных в здании банка динамиков. В тот момент в банкомате находилось 4 миллиона рублей.

Испугавшись, злоумышленник покинул здание банка. Личность преступника быстро установили. Ему предъявили обвинение в покушении на кражу в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Метки: Видео   банкомат   вор   интересное   неудача   отвёртка   фото   
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4  комментария
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ruslan d Час назад
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16k
Типа граф 18 минут назад
Он думал если открыть эту хлипинькую дверку , то обнаружит там мюльёны , ха-ха , наивный .
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Тупой наркоман.
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17k
SandMANn Час назад
…Поколение «суперменов». Видимо думал, что БАНКомат это такая большая пивная БАНКа. После экзекуции следует ожидать ремейк второго сезона, в котором мозг промодернизирует своё развитие и таким дедушкиным изделием (в лучшем случае)

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