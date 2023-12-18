FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 805 постов • 138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия
Страны ЕС выбросили вакцины от коронавируса на 4 млрд евро

Страны ЕС выбросили вакцины от коронавируса на 4 млрд евро

Автор:
18 декабря 2023 17:12
Сообщество : Пандемия
Метки: Pfizer   вакцины   деньги   контракт   налогоплательщики   утилизация   
1284
2

Что самое смешное, Евросоюз продолжит закупать сыворотку до 2027 года.

Страны ЕС уничтожили по меньшей мере 215 млн доз вакцин от COVID-19, которые были закуплены в период пандемии, но при этом не пригодились, пишет Politico. По подсчётам издания, стоимость выброшенных препаратов составляет не менее 4 млрд евро.


Отмечается, что за всё время пандемии страны ЕС закупили 1,5 млрд доз вакцин — более трёх доз на каждого жителя Европы. Журналисты издания собрали данные по 19 странам ЕС — 15 из них предоставили информацию напрямую, по оставшимся четырём пришлось изучать СМИ, которые писали об утилизированных объёмах вакцин.


В число стран, которые отказались предоставлять информацию по уничтоженным препаратам, входят Франция, Польша, Латвия, Чехия, Греция, Кипр, Венгрия. Поэтому журналисты подчёркивают, что достоверные цифры по количеству утилизированных вакцин, вероятно, гораздо выше. Более того, Германия, самая густонаселённая страна Европы, предоставила информацию в июле (83 млн уничтоженных доз вакцины), когда в стране хранилось 120 млн доз, но с тех пор американская фармацевтическая компания предоставила другие версии вакцин, адаптированных к новым штаммам, что повышает вероятность утилизации устаревших препаратов.

Многие из утилизированных вакцин были закуплены в 2021 году, именно тогда был заключён самый крупный контракт на закупку 1,1 млрд доз у Pfizer и BioNTech. Однако несмотря на ненужность, они будут закупаться до 2027 года — так обязывает контракт с Pfizer.


Добавим, что некоторые страны уже отказались отказываются платить американской компании за ненужные вакцины. Представители Pfizer в ответ подали в суд на Венгрию и Польшу. Последней предъявили иск в 1,5 млрд долларов. В Румынии тоже не всё спокойно — прокуратура пытается снять иммунитет с премьер-министра и двух бывших министров здравоохранения, чтобы засудить их за чрезмерные закупки вакцин, которые нанесли государству ущерб на сумму более миллиарда евро.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Pfizer   вакцины   деньги   контракт   налогоплательщики   утилизация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
SandMANn Час назад
Ну, а сколько они реально поимели от продаж, ...и не только вакцины?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Kra 18 минут назад
"В число стран, которые отказались предоставлять информацию по уничтоженным препаратам, входят Франция, Польша, Латвия, Чехия, Греция, Кипр, Венгрия."

Как говорится : "Взяли деньгами"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
есники тупые или настолько тупые что напилили бабла на одной теме 2 раза?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 Полчаса назад
Ну во всяком случае лучше, что выбросили, чем людей кололи бы этим шамурляком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood Полчаса назад
О, Эуроппа Эуроппа. Везде у тебя ЖОППА
заплати и выкинь на помойку. Но кто то не хило так наварил свой гешефт.
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
577
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
кто то хорошо заработал)) а пфайзер потерял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

189810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Набирающие популярность в сообществах
Product placement "Аэрофлота" в "Кавказской пленнице"
Product placement "Аэрофлота" в "Кавказской пленнице"
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#кино#история#фильм#ДТП#авто аварии#съемка#Ynews#красота
#интересно#автомобили#автомир#машина#забавно#актеры#Автовсячина#Китай#подборка#ученые
#животные#факты#Юмор#люди#Прикол#аварии#кошка#СССР#Россия#инцидент
"У неё нет возможности!": адвокат Блиновской опровергла информацию о том, что инфоцыганка погасила долг в 1,4 миллиарда "У неё нет возможности!": адвокат Блиновской опровергла информацию о том, что инфоцыганка... Таксист жестоко избил девушку из-за надорванной 100-рублёвой купюры Таксист жестоко избил девушку из-за надорванной 100-рублёвой купюры "Скидываю дочке 200 000 рублей": родители рассказали, сколько дают карманных денег детям "Скидываю дочке 200 000 рублей": родители рассказали, сколько дают карманных денег детям "А теперь будет бизнес!" Набожная тревелблогерша, кинувшая клиентов на ₽27 млн, пообещала вернуть деньги "А теперь будет бизнес!" Набожная тревелблогерша, кинувшая клиентов на ₽27 млн, пообещала... На Wildberries за отказ от некоторых товаров просят 500 и 1000 рублей На Wildberries за отказ от некоторых товаров просят 500 и 1000 рублей

На что жалуетесь?

Вернуться