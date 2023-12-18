Страны ЕС выбросили вакцины от коронавируса на 4 млрд евро

Что самое смешное, Евросоюз продолжит закупать сыворотку до 2027 года.
Страны ЕС уничтожили по меньшей мере 215 млн доз вакцин от COVID-19, которые были закуплены в период пандемии, но при этом не пригодились, пишет Politico. По подсчётам издания, стоимость выброшенных препаратов составляет не менее 4 млрд евро.
Отмечается, что за всё время пандемии страны ЕС закупили 1,5 млрд доз вакцин — более трёх доз на каждого жителя Европы. Журналисты издания собрали данные по 19 странам ЕС — 15 из них предоставили информацию напрямую, по оставшимся четырём пришлось изучать СМИ, которые писали об утилизированных объёмах вакцин.
В число стран, которые отказались предоставлять информацию по уничтоженным препаратам, входят Франция, Польша, Латвия, Чехия, Греция, Кипр, Венгрия. Поэтому журналисты подчёркивают, что достоверные цифры по количеству утилизированных вакцин, вероятно, гораздо выше. Более того, Германия, самая густонаселённая страна Европы, предоставила информацию в июле (83 млн уничтоженных доз вакцины), когда в стране хранилось 120 млн доз, но с тех пор американская фармацевтическая компания предоставила другие версии вакцин, адаптированных к новым штаммам, что повышает вероятность утилизации устаревших препаратов.
Многие из утилизированных вакцин были закуплены в 2021 году, именно тогда был заключён самый крупный контракт на закупку 1,1 млрд доз у Pfizer и BioNTech. Однако несмотря на ненужность, они будут закупаться до 2027 года — так обязывает контракт с Pfizer.
Добавим, что некоторые страны уже отказались отказываются платить американской компании за ненужные вакцины. Представители Pfizer в ответ подали в суд на Венгрию и Польшу. Последней предъявили иск в 1,5 млрд долларов. В Румынии тоже не всё спокойно — прокуратура пытается снять иммунитет с премьер-министра и двух бывших министров здравоохранения, чтобы засудить их за чрезмерные закупки вакцин, которые нанесли государству ущерб на сумму более миллиарда евро.
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Как говорится : "Взяли деньгами"...