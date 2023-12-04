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"Скидываю дочке 200 000 рублей": родители рассказали, сколько дают карманных денег детям

"Скидываю дочке 200 000 рублей": родители рассказали, сколько дают карманных денег детям

Автор:
04 декабря 2023 15:26
Сообщество : Истории
Метки: Карманные деньги   деньги   деньги детям   дети и деньги   сколько давать детям   фото   
2159
15

Помните то время, когда ещё не работали? Тогда единственным источником средств были родители. Пользователи рассказали, сколько дают карманных денег детям - и у всех по-разному.

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А как вы считаете, сколько нужно давать детям карманных денег?

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Метки: Карманные деньги   деньги   деньги детям   дети и деньги   сколько давать детям   фото   
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5  комментариев
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17k
Марина Час назад
В последнем случае, тётка прячет от детей конфеты в своей сумке и ругается на дочь, которая, иногда, их оттуда таскает. Высокие отношения. Главное, себя в конфетах не ограничивать, а дети перебьются.
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14k
Minos 5 минут назад
До этого уч. года просто так давал деньги на карманные расходы. Потом подумал,а какого фига вообще просто так? Договорились с сыном, ввел систему оплаты за оценки в школе. Премия только за 5ки - 50-100 руб (в зависимости от предмета), вычет 100-200 руб за двойки и тройки (вне зависимости от предмета). Он и так хорошо учился, а теперь у него спортивный интерес - сколько вообще реально. Учится зарабатывать, тратить и копить. Разбил эран на телефоне - оплатил сам замену, захотел новые наушники беспроводные - накопил, купил... 5й класс у него сейчас. Договорились, что это просто игра, что если в жизни так случится, что не будет возможности финансово продолжать это, то он не будет в качестве байкота ухудшать успеваемость. Это обязательно нужно проговорить перед началом, считаю. И проговорить, что система мотивации может меняться.
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2k
Николай 6 минут назад
Сыну 11. за несколько лет накопил почти 90 т.р.
Если мне ЗП например в пятницу не дали и я с около нуля в кармане, все время предлагает потратить немного из его накоплений потому, что я ему всё покупаю, а он мне ничего не покупает=)))
Не разу не тратили, но приятно, что он не говорит: "это мои деньги"...
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254
Zmey8838 Полчаса назад
Соседская девчонка лет с 14 у меня на "поесть" клянчила. А с 17-ти "на курево" Иногда давал
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16k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Раз в неделю на карту.
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