"Скидываю дочке 200 000 рублей": родители рассказали, сколько дают карманных денег детям

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Помните то время, когда ещё не работали? Тогда единственным источником средств были родители. Пользователи рассказали, сколько дают карманных денег детям - и у всех по-разному.
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А как вы считаете, сколько нужно давать детям карманных денег?
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Если мне ЗП например в пятницу не дали и я с около нуля в кармане, все время предлагает потратить немного из его накоплений потому, что я ему всё покупаю, а он мне ничего не покупает=)))
Не разу не тратили, но приятно, что он не говорит: "это мои деньги"...