Старинное здание отеля в Канаде передвинули с помощью мыла

Постройку 1826 года сначала хотели снести, а после решили просто отодвинуть её в нужное место. Для осуществления этого мероприятия потребовалось много сил и 700 кусков мыла.
Необычный способ спасения исторической постройки продемонстрировали в Галифаксе, Канада. Здание находилось в плачевном состоянии и его планировали снести. Однако затем викторианский отель купил девелопер, чтобы отреставрировать и снова использовать его по назначению, объединив его с многоквартирным домом.
Чтобы освободить занимаемую площадь, здание было решено передвинуть. Для этого компания по недвижимости Galaxy Properties решила отказаться от традиционного использования валиков. Рабочие поставили десятки стальных балок и попытались сдвинуть отель с помощью экскаваторов, но ничего не вышло. Тогда было куплено хозяйственное мыло - около 700 кусков использовали, чтобы 220-тонное здание смогло скользить по балкам.
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Сообщается, что после строительства нового фундамента здание переместят еще раз - видимо, тем же самым способом.
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