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Старинное здание отеля в Канаде передвинули с помощью мыла

Старинное здание отеля в Канаде передвинули с помощью мыла

Автор:
18 декабря 2023 11:59
Сообщество : Строитель
Метки: Канада   Строительство   мыло   передвижение здания   смекалка   фундамент   
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Постройку 1826 года сначала хотели снести, а после решили просто отодвинуть её в нужное место. Для осуществления этого мероприятия потребовалось много сил и 700 кусков мыла.

Необычный способ спасения исторической постройки продемонстрировали в Галифаксе, Канада. Здание находилось в плачевном состоянии и его планировали снести. Однако затем викторианский отель купил девелопер, чтобы отреставрировать и снова использовать его по назначению, объединив его с многоквартирным домом.


Чтобы освободить занимаемую площадь, здание было решено передвинуть. Для этого компания по недвижимости Galaxy Properties решила отказаться от традиционного использования валиков. Рабочие поставили десятки стальных балок и попытались сдвинуть отель с помощью экскаваторов, но ничего не вышло. Тогда было куплено хозяйственное мыло - около 700 кусков использовали, чтобы 220-тонное здание смогло скользить по балкам.


Сообщается, что после строительства нового фундамента здание переместят еще раз - видимо, тем же самым способом.

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Метки: Канада   Строительство   мыло   передвижение здания   смекалка   фундамент   
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Vlamir 43 секунды назад
Компания по недвижимости Galaxy Properties теперь еще и компания по ДВИЖИМОСТИ!
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