35 примечательных снимков из архивов жилищных инспекторов

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К сожалению, среднестатистический человек практически не разбирается в таких вещах, как целостность конструкции и базовое техническое обслуживание, поэтому без профессионалов не обойтись. Порой жилищные инспекторы сталкиваются с настолько очевидными проблемами и настолько запутанными решениями, что им просто необходимо сделать снимок и поделиться им в Сети.
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2. "Друг нашёл у себя дома водосточную трубу, уходящую за стену. Решил узнать, куда она ведёт. Во время работ обнаружил туалет с коробкой салфеток и картинкой на стене"
8. "Вот что бывает, если не перекрыть воду в неотапливаемом доме. 1,5 метра льда подо мной"
29. "Электричества не было 30 часов. После 10-часовой ночной смены я вернулся домой и понял, что лопнула водопроводная труба. Я из Арлингтона, штат Техас"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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