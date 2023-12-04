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35 примечательных снимков из архивов жилищных инспекторов

35 примечательных снимков из архивов жилищных инспекторов

Автор:
04 декабря 2023 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Строительство   Юмор   дом   инспекция   ошибка   проверка   
1007
36

К сожалению, среднестатистический человек практически не разбирается в таких вещах, как целостность конструкции и базовое техническое обслуживание, поэтому без профессионалов не обойтись. Порой жилищные инспекторы сталкиваются с настолько очевидными проблемами и настолько запутанными решениями, что им просто необходимо сделать снимок и поделиться им в Сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строительство   Юмор   дом   инспекция   ошибка   проверка   
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1  комментарий
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pynh Полчаса назад
Комментарий к фото
Каждый раз угораю с подобных фото. Человек у себя в доме/квартире не замечал перегородку с лишними 3-4- квадратами? Не верю. А тут скорей всего зашили перегородку цельным листом и стали выпиливать проем под дверь.
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