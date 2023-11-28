Современные технологии в строительстве и ремонте

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Подборка из серии "и так сойдёт...", собранная в региональных пабликах. Косячить строители и дорожные рабочие могут вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания. Видимо, это какой-то тайный орден.
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15. Не удивлюсь, что это уже законченный вариант сквера. Собственно, как и все проекты этих самых программистов
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