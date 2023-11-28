Современные технологии в строительстве и ремонте

Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил

Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт"

16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт»

И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года

Сойдёт и так: порция недопеределок и свистоперделок

Если и можно сделать хуже, то работники ЖКХ сделают