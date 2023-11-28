FISHKINET
Сообщество Юмор 17978 постов • 3632 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Современные технологии в строительстве и ремонте

Современные технологии в строительстве и ремонте

Автор:
28 ноября 2023 17:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Строительство   Юмор   дорожные работы   и так сойдет   каменщики   подборка   укладка асфальта   
1430
18
Подборка из серии "и так сойдёт...", собранная в региональных пабликах. Косячить строители и дорожные рабочие могут вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания. Видимо, это какой-то тайный орден.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Строительство   Юмор   дорожные работы   и так сойдет   каменщики   подборка   укладка асфальта   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Ухалус Посовиномус 4 минуты назад
Комментарий к фото
О, Воронеж засветился. Да, комментатор, сиречь автор поста, дегенерат, а скверик уже давно облагородили. Вот уж правда, дебилам и начальникам полработы не показывают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Типа граф Минуту назад
Комментарий к фото
В моём доме тоже в некоторых местах так , потому что дом довольно фигуристый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129501



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«А вы точно медик?»: глава камчатского Минздрава спас пассажиров самолёта, попавшего в воздушную яму
«А вы точно медик?»: глава камчатского Минздрава спас пассажиров самолёта, попавшего в...
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Набирающие популярность в сообществах
Как дальневосточный леопард проводит ночь?
Как дальневосточный леопард проводит ночь?
Якудза. История преступных кланов Японии. Интересные факты
Якудза. История преступных кланов Японии. Интересные факты
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#люди#аварии#кино#Автовсячина#дети#СССР#удивительно
#машина#в мире#Юмор#история#ДТП#авто аварии#факты#Россия#США#Ynews
#автомобили#интересно#животные#интересное#забавно#позитив#фильм#драка#улыбнуло#подборка
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт" Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт" 16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт» 16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт» И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года Сойдёт и так: порция недопеределок и свистоперделок Сойдёт и так: порция недопеределок и свистоперделок Если и можно сделать хуже, то работники ЖКХ сделают Если и можно сделать хуже, то работники ЖКХ сделают

На что жалуетесь?

Вернуться