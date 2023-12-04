FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Строитель 205 постов • 298 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Строитель
Умелец построил домик для хоббитов в сибирской глуши

Умелец построил домик для хоббитов в сибирской глуши

Автор:
04 декабря 2023 15:41
Сообщество : Строитель
Метки: Ynews   Купольный дом   Строительство   архитектура   интересно   купол   строительные технологии   умелые руки   эко-дом   
1014
11
1

Строительство дома не обязательно должно быть дорогостоящим и трудоемким, как показывает в своем увлекательном видео строитель купольных конструкций Алексей Лынов. В нем он пошагово объясняет, как три человека построили «домик хоббита», в котором можно пережить суровую зиму, всего за 6 недель и 2000 долларов.

Алексей Лынов в 1994 году вместе с родителями эмигрировал в ЮАР, там долгие годы учился, жил, работал. А в 2020 году вернулся, чтобы жить и работать в России. Он увлекается архитектурой и строительством «биодомов» и купольных конструкций, имеет богатый профессиональный опыт в этой области.


В своем ролике Алексей объясняет, что «домик хоббита» обошелся ему всего в 2 000 долларов, включая рабочую силу, а на воплощение его в жизнь у него и еще двух человек ушло шесть недель.


Сначала были заготовлены бревна в лесу, затем на склоне холма выкопан плоский фундамент.


Затем бревна подготавливаются, чтобы их можно было установить в качестве основных опорных балок, а полоски древесины постепенно сгибаются для создания куполообразного потолка.


По словам Алексея Лынова, в разработке этой конструкции принимал участие один из его друзей, который был военным инженером, отвечавшим за строительство мостов.


Постепенно сооружается решетчатая крыша, а затем, после укладки пластиковой пленки, рабочие приступают к укладке травяного слоя.


Алексей описал весь процесс строительства как «совершенно необычный».


В одном месте добавлена пластиковая пленка для обеспечения дополнительной изоляции, а пароизоляция помогает впитывать влагу.


По словам Алексея, слой земли толщиной около 30 смп помогает поддерживать температуру в доме «довольно стабильной». Дополнительную изоляцию обеспечивает тот факт, что дом зарыт в землю примерно на 1 метр. В завершение в доме были установлены окна, изготовленные на заказ, а также изолированная входная дверь.


В конце видео Алоша рассказывает, что зимой, когда температура опускалась до минус 45 градусов по Цельсию, в домике жила пара с дочерью.


По словам строителя, он представил концепцию хижины своей жене, но она «категорически отказалась», потому что конструкция местами слишком низкая из-за изогнутой крыши. Тогда Алексей, используя аналогичные строительные технологии, построил на окраине Санкт-Петербурга арочный домик с потолком 6 метров в самой высокой точке.



Размышляя о своей оригинальной конструкции хоббитского дома, Алексей говорит, что это самый безопасный дом, который он когда-либо видел, и он отлично подойдет для зон землетрясений, поскольку решетчатая конструкция делает его гибким. Кроме того, в нем «нет ничего, что могло бы упасть на вас».


Один из зрителей после просмотра видеоролика сказал: «Жилое помещение стоимостью 2000 долларов, созданное за 600 человеко-часов и в котором можно жить при температуре до -45С. Потрясающе. Спасибо, что поделились».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Строитель"
Метки: Ynews   Купольный дом   Строительство   архитектура   интересно   купол   строительные технологии   умелые руки   эко-дом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Элитный тигр Час назад
Пережить зиму конечно можно, только вот как? При -45 каждый день наверно по вагону дров сжигали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст Полчаса назад
Сибирский дом ,,за городом,, это зимовьë, можно даже в меру благоустроенное поставить.
А это шалаш с понтами.
Чем бы мы ни занимались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx 53 минуты назад
Окна во всю фронтальную стену, очень способствуют прочности и теплоизоляции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114066



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом
30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом
Набирающие популярность в сообществах
Где-то в уголке заплакал Илья Глазунов
Где-то в уголке заплакал Илья Глазунов
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#история#ДТП#Прикол#США#сарказм#полиция#Китай
#в мире#Юмор#интересно#машина#забавно#фильм#авто аварии#Автовсячина#конфликт#милота
#люди#кино#автомир#факты#СССР#аварии#пешехода сбили#собака#роль#нападение
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) На Мальдивах появится плавучий город На Мальдивах появится плавучий город Китайцы строят башню в форме бесконечности Китайцы строят башню в форме бесконечности Почему герой боевика может пробить стену дома: строитель показал, как выглядит коттедж в США Почему герой боевика может пробить стену дома: строитель показал, как выглядит коттедж в США В Армении собираются построить райский сад В Армении собираются построить райский сад В Шанхае заработал крупнейший в мире астрономический музей В Шанхае заработал крупнейший в мире астрономический музей

На что жалуетесь?

Вернуться