Умелец построил домик для хоббитов в сибирской глуши

Размышляя о своей оригинальной конструкции хоббитского дома, Алексей говорит, что это самый безопасный дом, который он когда-либо видел, и он отлично подойдет для зон землетрясений, поскольку решетчатая конструкция делает его гибким. Кроме того, в нем «нет ничего, что могло бы упасть на вас».

Один из зрителей после просмотра видеоролика сказал: «Жилое помещение стоимостью 2000 долларов, созданное за 600 человеко-часов и в котором можно жить при температуре до -45С. Потрясающе. Спасибо, что поделились».