Умелец построил домик для хоббитов в сибирской глуши

Строительство дома не обязательно должно быть дорогостоящим и трудоемким, как показывает в своем увлекательном видео строитель купольных конструкций Алексей Лынов. В нем он пошагово объясняет, как три человека построили «домик хоббита», в котором можно пережить суровую зиму, всего за 6 недель и 2000 долларов.
Алексей Лынов в 1994 году вместе с родителями эмигрировал в ЮАР, там долгие годы учился, жил, работал. А в 2020 году вернулся, чтобы жить и работать в России. Он увлекается архитектурой и строительством «биодомов» и купольных конструкций, имеет богатый профессиональный опыт в этой области.
В своем ролике Алексей объясняет, что «домик хоббита» обошелся ему всего в 2 000 долларов, включая рабочую силу, а на воплощение его в жизнь у него и еще двух человек ушло шесть недель.
Сначала были заготовлены бревна в лесу, затем на склоне холма выкопан плоский фундамент.
Затем бревна подготавливаются, чтобы их можно было установить в качестве основных опорных балок, а полоски древесины постепенно сгибаются для создания куполообразного потолка.
По словам Алексея Лынова, в разработке этой конструкции принимал участие один из его друзей, который был военным инженером, отвечавшим за строительство мостов.
Постепенно сооружается решетчатая крыша, а затем, после укладки пластиковой пленки, рабочие приступают к укладке травяного слоя.
Алексей описал весь процесс строительства как «совершенно необычный».
В одном месте добавлена пластиковая пленка для обеспечения дополнительной изоляции, а пароизоляция помогает впитывать влагу.
По словам Алексея, слой земли толщиной около 30 смп помогает поддерживать температуру в доме «довольно стабильной». Дополнительную изоляцию обеспечивает тот факт, что дом зарыт в землю примерно на 1 метр. В завершение в доме были установлены окна, изготовленные на заказ, а также изолированная входная дверь.
В конце видео Алоша рассказывает, что зимой, когда температура опускалась до минус 45 градусов по Цельсию, в домике жила пара с дочерью.
По словам строителя, он представил концепцию хижины своей жене, но она «категорически отказалась», потому что конструкция местами слишком низкая из-за изогнутой крыши. Тогда Алексей, используя аналогичные строительные технологии, построил на окраине Санкт-Петербурга арочный домик с потолком 6 метров в самой высокой точке.
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Размышляя о своей оригинальной конструкции хоббитского дома, Алексей говорит, что это самый безопасный дом, который он когда-либо видел, и он отлично подойдет для зон землетрясений, поскольку решетчатая конструкция делает его гибким. Кроме того, в нем «нет ничего, что могло бы упасть на вас».
Один из зрителей после просмотра видеоролика сказал: «Жилое помещение стоимостью 2000 долларов, созданное за 600 человеко-часов и в котором можно жить при температуре до -45С. Потрясающе. Спасибо, что поделились».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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