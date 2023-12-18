Науру — как жители небольшого островного государства стали самыми толстыми людьми в мире

Нет, Америка не самая толстая страна в мире. Этот титул принадлежит маленькому островному государству Науру. Найденный в Тихом океане, он известен двумя вещами — отложениями фосфатов и широкой талией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70% населения острова страдает ожирением. Поэтому неудивительно, что на острове высокий уровень сердечных заболеваний, инсультов и диабета. В одном исследовании даже отмечается, что более 40% населения страны страдает сахарным диабетом 2 типа.

Так как же люди в Науру стали такими толстыми? Непосредственной причиной будет зависимость от процессированной пищи. Но кто настоящий виновник? История указывает на то, что в этом виноваты годы безудержной эксплуатации ресурсов острова.