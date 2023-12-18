Науру — как жители небольшого островного государства стали самыми толстыми людьми в мире

Странная история о том, как колониальная эксплуатация вызвала безудержное ожирение.
Нет, Америка не самая толстая страна в мире. Этот титул принадлежит маленькому островному государству Науру. Найденный в Тихом океане, он известен двумя вещами — отложениями фосфатов и широкой талией.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70% населения острова страдает ожирением. Поэтому неудивительно, что на острове высокий уровень сердечных заболеваний, инсультов и диабета. В одном исследовании даже отмечается, что более 40% населения страны страдает сахарным диабетом 2 типа.
Так как же люди в Науру стали такими толстыми? Непосредственной причиной будет зависимость от процессированной пищи. Но кто настоящий виновник? История указывает на то, что в этом виноваты годы безудержной эксплуатации ресурсов острова.
В 1800-х годах европейские корабли регулярно обменивали оружие и алкоголь с науруанцами на еду. Эти две вещи чуть не уничтожили остров во время десятилетней гражданской войны, которая привела к запрету алкоголя и конфискации большого количества оружия. Мир был восстановлен в 1886 году, и страна на тридцать лет перешла под контроль Германии.
Затем в 20 веке было сделано огромное открытие месторождений фосфатов, которое навсегда изменило судьбу острова. Этот ресурс был широко используемым минералом, в первую очередь для удобрения полей, что вызвало интерес у многих европейских держав.
Германия предоставила Pacific Phosphate Company разрешение на использование фосфатных месторождений Науру, так началась добыча полезных ископаемых.
Первая мировая война прервала это, когда Австралия, Новая Зеландия и Британская империя постепенно взяли под свой контроль Науру и его фосфаты в соответствии с соглашением об острове Науру. Вскоре последовали годы добычи полезных ископаемых ценой значительного ухудшения состояния окружающей среды.
Позже, в 1968 году, Науру обрела независимость и, наконец, взяла под свой контроль собственные месторождения драгоценных фосфатов. Новорожденное государство продолжало безрассудно зависеть от добычи полезных ископаемых, и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе это оказалось прибыльным делом.
Вновь обретенное процветание страны дало им более широкий доступ к западной торговле и процессированными продуктам. Все меньше и меньше его граждан приходилось выполнять сложные задачи, и поэтому уровень физической активности также снижался. Но счастье страны не длилось вечно.
Добыча фосфатов лишила 80% земель Науру основных полезных ископаемых, в результате чего большая часть острова стала бесплодной. Это означало, что земля, когда-то пригодная для сельского хозяйства, больше не могла обеспечивать стабильное снабжение населения продовольствием. Что еще хуже, залежи фосфатов в конечном итоге закончились, а уровень безработицы в стране вырос до 90%.
В результате островитяне стали зависимы от дешевых продуктов питания, импортируемых из Австралии и Новой Зеландии. Внезапно их диета сменилась со свежих фруктов и рыбы на батончики Twinkie и вяленое мясо. И именно поэтому у этой маленькой островной нации самый высокий уровень ожирения в мире.
Чтобы бороться с растущими осложнениями со здоровьем, Науру поощряет своих жителей заниматься спортом. Но программы, поощряющие физическую активность, мало что могут сделать против нездорового питания. Из-за чрезмерной зависимости от добычи полезных ископаемых страна обанкротилась к 2006 году и в настоящее время не может выделять больше денег на здравоохранение.
При поверхностном рассмотрении проблемы легко обвинить островитян в собственных проблемах. Но столетняя добыча полезных ископаемых и одновременное разрушение окружающей среды являются причиной проблем страны.
И хотя Австралия постоянно оказывала помощь в качестве компенсации, этого явно было недостаточно...
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