О чём индийская версия советской "Иронии судьбы"?

Интересно, а как адаптировать "Иронию судьбы" под индийские условия? Очень легко, если действие перенести в США.
Смогли ли индийцы превзойти оригинал или же сняли пародию?
Итак, главного героя зовут Рандхир. Это их Женя Лукашин.
В начале фильма нам показывают виды Чикаго и сообщают, что архитектура города примитивна со своим обилием однотипных домов и небоскребов:
Далее мы видим главного героя и продолжаем слушать рассказ про то, что вся жизнь рядового американца строго стандартизирована:
Рандхир работает в банковской сфере обычным служащим. Но он не беден. У Рандхира есть потенциальная невеста по имени Риа:
Не сказать, что Риа любит Рандхира, но ей в нем нравится финансовая стабильность.
На Новый год Риа предлагает устроить вечеринку для них двоих. Рандхир колеблется, на что Риа обижается:
Рандхир предлагает позвать на Новый год своего папу.
- А зачем нам папа? - удивляется Риа и предлагает варианты, куда можно деть отца.
Ну, а далее Рандхир идет с друзьями в баню:
Там они обсуждают предстоящую женитьбу Рандхира. При этом они решили тут же отметить данное событие:
- А где же танцы? - спросит зритель.
Вот и первый танец - пьяный Женя Лукашин, он же Рандхир, с друзьями начинают танцевать. А еще звучит типичная индийская песня.
Дальше друзья в аэропорту начинают рассуждать, кто из них летит в Нью-Йорк:
Таким образом Рандхир оказался в Нью-Йорке, где таксист привез его по указанному адресу:
Учительница из Нью-Йорка по имени Тикка готовится к встрече Нового года со своим женихом Ишаном:
И вот, заходит она с самую дальнюю комнату своей квартиры, чтобы надень бусы из жемчуга, а там ... обнаруживает алкоголика из Чикаго:
Дальше начинается стандартное:
- Что вы делаете в моей квартире?
- Нет, это что вы делаете в моей квартире?
А далее появляется Ишан.
Вообще, Ишан получился довольно мерзкий Ипполит. Если наш Юрий Яковлев скорее вызывает сожаление, что какой-то мужик в новогоднюю ночь увел у него невесту, то здесь Ишан сразу показывает нам, что он типичный "собственник". Он ведет себя с Тикку (с Надей) так, будто бы она его вещь:
Сюжет полностью копирует советскую "Иронию судьбы", а потому мы сразу знаем, что будет дальше:
В итоге Рандхир оказывается на улице:
Если в кадре вдруг появляется гитара, то обязательно будет и песня. Песня веселая, песня индийская:
Причем что характерно - Тикка играет на гитаре, но мы слышим звук клавишного музыкального инструмента.
Ишан хочет сказать - "Какая же гадость эта ваша заливная рыба", но, видимо, переводчик не смог перевести это словосочетание на их язык, а потому Ишан скверно выражается про синие кексики:
От изначального сценария отклонений нет, а потому Тикка вынуждена дарить Ишану бритву:
Рандхир возвращается в квартиру, чтобы попросить немного денежек на дорогу до Чикаго. Он клянется, что как приедет, тут же переведет эти деньги почтовым переводом:
В итоге всё сводится к тому, что Тикка всех выгоняет, а Рандхир снова возвращается.
Далее начинается мелодрама со слезами, так как Тикка вспоминает своих родителей. Она сидит в одеяле на подоконнике и плачет:
Далее слезы сменяются на что-то другое, так как Тикка решила дерябнуть вина и разыграть какую-то сценку. За этим действием наблюдает Рандхир:
Далее примерно полчаса разговоров, где Тикка и Рандхир начинают немного влюбляться друг в друга:
А в это время Риа ждет своего жениха в ресторане.
А где же эти самые ...?
А вот и они пожаловали - лучшие подруги. Но только это не подруги, а какие-то родственницы (одна из них точно тетя, а про вторую я не разобрался):
Женщины интересуются про Ишана, но видят Рандхира.
Далее в квартире появляются еще люди, которых через одного зовут Имран:
Оказывается, эти люди были приглашены на помолвку с Ишаном. И вот здесь вдруг оказывается, что Рандхир вовсе не Ишан.
Давно не было танцев и песен? Вот танец в честь помолвки:
Рандхир уже полностью протрезвел. Он уже строит вполне грамотные разговоры с красивой женщиной. Но тут опять появляется Ишан:
Дальше индийцы решили внести отсебячину в сюжет.
Какой же индийский фильм без драки? Вот Рандхир и Ишан решили выяснить отношения на кулаках. Но тут появилась доблестная американская полиция и забрала обоих к себе в полицию:
И даже там мы наблюдаем чудеса рукопашного индийского искусства:
Всё это сопровождается веселой и ритмичной индийской музыкой.
Тикка приходит в полицию и просит, чтобы те освободили Рандхира с Ишаном. И те освобождают под честное слово:
Далее минут пятнадцать сюжет довольно скучен. Мы снова слышим грустную песню, разговоры и видим, что Ишан соблюдает все каноны, а потому напивается:
Я ждал этого момента!
Ишан пошел в ванную, где встал под душ:
Далее следует монолог Ишана, в котором, к сожалению, "тепленькая не пошла". Видимо, их система водоснабжения устроена так, что если включаешь тепленькую, то идет сразу тепленькая. А может быть индийцы не поняли прикол, так как в их Ганге вода всегда тепленькая.
Снова звучит песня, снова следует диалог, а Рандхир оказывается на вокзале.
И вот он уже в Чикаго вместе со своим отцом:
А далее мы видим, что Тикка едет в Чикаго на 3-ю улицу строителей, чтобы встретиться с Рандхиром:
Рандхира там нет.
Но всё же на улице он замечает ее и бежит за такси (так дешевле):
Сначала Рандхир сильно отстает от такси (там больше лошадиных сил), но затем ему подсказывают срезать через дворы и гаражи, а потому довольно грузный Рандхир сокращает путь и догоняет авто:
Всё хорошо заканчивается.
А я до последнего кадра думал, что в конце нам покажут Сергея Бурунова, сыгравшего Рандхира.
Итого
Фильм получился неплохой. Если не знать про сюжет советской "Иронии судьбы", то "Я люблю Новый год" это неплохая индийская мелодрама с красивыми актрисами, положительным героем, негодяем и победившим добром.
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