Как снимали фильм "Уличный боец" : кадры со съемок и 16 интересных фактов о фильме

Лента в основу которой легла одноименная компьютерная игра, попала в кинотеатры в 1994 году. В прокате фильм не провалился, но прошел сильно ниже ожидаемого. Всю вину за столь посредственный результат в Голливуде повесили на Жан-Клода Ван Дамма.
1. Изначально, режиссер Стивен де Суза хотел взять на главные роли малоизвестных актеров, а часть бюджета слить на профессиональное обучение их боевыми искусствами. Но компания "Capcom" буквально потребовала, чтобы главные роли исполнили именитые актеры. А так как компания "Capcom" была главным спонсором фильма, то они имели право диктовать свои условия, а каждый шаг требовал их одобрения.
Таким образом в фильм и попали Жан Клод Ван Дамм, Рауль Хулиа и Кайли Миноуг. Эти актеры обошлись студии в немаленькую сумму, поэтому на остальные роли пришлось брать уже неизвестных актеров.
Помимо этого, компания "Capcom" требовала у режиссера ввести как можно больше бойцов из игры, но тот отказался, так как посчитал, что обилие персонажей лишь запутает зрителей. Он решил остановиться на 7 основных персонажах.
Но это не остановило боссов студии "Capcom" и они попросили режиссера Стивена де Суза вставить еще парочку персонажей, а затем и еще парочку. В итоге сценарий пришлось переписать несколько раз, а персонажей получилось действительно много (почти все, что были в первых двух частях игры).
2. Во время съемок фильма Рауль Хулиа, сыгравший главного антагониста М. Байсона, уже сильно страдал от рака желудка. Каждый съемочный день был для него адом. Тем не менее, Рауль смог отыграть все свои сцены, не показывая свою боль в кадре.
Актер Рауль Хулиа скончался в том же 1994 году. К сожалению. он даже не дожил до премьеры фильма. В итоге фильм был посвящен именно ему. Все члены съемочной группы запомнили Рауля только с хорошей стороны.
3. Лишь спустя много лет после выхода фильма режиссер Стивен де Суза признался, что с Жаном Клодом Ван Даммом было очень трудно работать, так как он закидывался наркотическими веществами прямо в перерывах между съемками, что очень мешало съемочному процессу.
Эту информацию позже подтвердил из сам Жан Клод Ван Дамм. Более того, он даже уточнил, что тратил на кокс примерно по 10 тысяч долларов в неделю.
А однажды Ван Дамм просто заперся в своем трейлере и просто не хотел выходить оттуда. В конце концов через некоторое время бельгийский мачо вышел из своего трейлера и заявился на съемочную площадку с бутылкой бухлишка. И когда помощник режиссера сделал ему замечание о запрете проноса алкоголя, Ван Дамм безумно разозлился на помощника. Вот что бывает, когда работаешь со звездой.
И я уже молчу про то, что он то и дело опаздывал на съемки, уходил раньше положенного, дрался с членами съемочной группы и т.д. Для того, чтобы контролировать "звезду", пришлось нанять специального человека. Правда, это не помогло, так как вместо того, чтобы следить за Жаном Клодом, они стали собутыльниками, а также на пару вмазывались запрещенкой.
4. Изначально фильм получил взрослый рейтинг из-за некоторых сцен. Создатели картины не могли этого допустить, ведь основная аудитория фильма - это фанаты игры "Street fighter", то есть подростки. В итоге фильм пришлось сильно почикать, чтобы он получил подростковый рейтинг PG-13. Но даже это не спасло его от разгрома критиков и зрителей.
5. У Жана Клода Ван Дамма был выбор - сыграть в экранизации игры "Street Fighter" или "Mortal Kombat". Причем, в фильме "Mortal Kombat" (Смертельная битва) он должен был сыграть одного из главных героев - Джонни Кейджа. Но Ван Дамм сделал выбор в пользу экранизации игры "Street fighter", о чем потом сильно жалел, ведь "Смертельная битва" в итоге стала хитом, чего нельзя сказать про "Уличного бойца". Подробнее об этом я рассказывал в своей отдельной статье.
6. На роль М. Байсона Рауль Хулиа согласился по большей части по просьбе своих детей, которые были фанатами игры "Street fighter".
7. Чтобы уложиться в срок и выпустить фильм в 1994 году, съемочной группе пришлось разделиться на две группы и снимать разные эпизоды в разных местах одновременно.
Вторым режиссером был назначен координатор трюков Чарли Печерни. Печерни снимал в основном боевые сцены с второстепенными персонажами, тогда как Стивен де Суза был больше сосредоточен на основных персонажах и диалогах.
Из-за такого разнобоя некоторые сцены с драками пришлось переснимать, так как Печерни не вставил ни один из коронных приемов персонажей, хотя это требовали боссы "Capcom".
8. При бюджете в 35 миллионов долларов, 8 из которых получил Ван Дамм, фильм собрал в мировом прокате 99 миллионов долларов, а также несколько десятков миллионов с продаж видеоносителей. И казалось бы это успех. Тем не менее критики и зрители были недовольны этой экранизацией и все о ней быстро забыли как о страшном сне, чего нельзя сказать про фильм "Смертельная битва".
9. В фильме Гайл, роль которого сыграл Жан Клод Ван Дамм, носит звание полковника, тогда как по игре он является капитаном ВВС.
10. Знаменитая австралийская певица Кайли Миноуг попала в фильм случайно. Когда режиссер Стивен де Суза летел в Таиланд на съемки, он увидел журнал с певицей на обложке. Он тут же попросил о встрече, чтобы предложить ей сняться в фильме. Ну а результат вы знаете. Певица сыграла роль Кэмми.
Члены съемочной группы хорошо отзывались о певицы. Она никогда не капризничала и вела себя очень профессионально. А однажды она сняла целый клуб за собственные деньги и пригласила туда всех членов съемочной группы, чтобы они расслабились после напряженных съемок.
11. Боссы компании "Capcom" настаивали на том, чтобы роль Рю сыграл японский актер Кения Савада. Но режиссеру не понравилась эта затея, так как лично он видел в этой роли Байрона Мэнна. Кроме того, Савада довольно плохо владел английским языком.
Тогда Стивен де Суза предложил компромисс. Роль Рю сыграет Байрон Манн, но и для Савады он найдет место в фильме. Таким образом Кения Савада сыграл роль капитана Савады, который был придуман специально для фильма, чтобы умаслить боссов "Capcom".
Вот только самому Саваде это не понравилось, так как именно он хотел сыграть Рю. И как признавался исполнитель роли Рю (Байрон Манн), Кения Савада буквально пронизывал его своим грозным взглядом, показывая свою неприязнь.
12. Чтобы погрузиться в роль М. Байсона, Рауль Хулиа долгое время изучал поведение различных известных диктаторов и криминальных авторитетов. В частности свой образ он основывал на Бенито Муссолини, Адольфе Гитлере, Иосифе Сталине и Пабло Эскобаре.
Из-за болезни Рауль Хулиа был очень исхудавшим, поэтому, чтобы сделать М. Байсона более внушительным, приходилось скрывать его худобу специальным костюмом, гримом и определенными ракурсами.
13. Финальную битву сил добра и зла снимали в Таиланде. По сценарию военные должны были прибыть с воздуха, но из-за неспокойной обстановке в стране власти Таиланда запретили использовать свое воздушное пространство для съемок. Поэтому пришлось заменить воздушный транспорт на водный.
14. В 2003 году Жан Клод Ван Дамм хотел сделать продолжение "Уличного бойца" и даже подписал на это Дольфа Лундгрена. Также, к своим ролям должны были вернуться исполнители роли Рю и Кена - Байрон Манн и Дэмиен Чапа. Но в итоге дальше идеи фильм никуда не ушел.
Лишь в 2009 году вышла перезагрузка с полностью другим актерским составом, которая оказалась еще хуже оригинального фильма. Даже Ван Дамм отказался участвовать в съемках, несмотря на то, что ему предлагали.
15. В 2012 году Жан Клод Ван Дамм признался, что во время съемок "Уличного бойца" у них с Кайли Миноуг был роман. И это при том, что в это время его жена была беременна.
16. Актриса Минг-На, сыгравшая Чунь-Ли была сильно разочарована после просмотра фильма "Уличный боец". Она очень сильно переживала, что этот фильм разрушит ее карьеру. Но много лет спустя она все таки призналась, что с ностальгией вспоминает то классное время, когда она снималась в этой ленте.
Источник:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Болл,_Увеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Болл,_Уве