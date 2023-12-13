Как снимали фильм "Уличный боец" : кадры со съемок и 16 интересных фактов о фильме

Таким образом в фильм и попали Жан Клод Ван Дамм, Рауль Хулиа и Кайли Миноуг. Эти актеры обошлись студии в немаленькую сумму, поэтому на остальные роли пришлось брать уже неизвестных актеров.

Помимо этого, компания "Capcom" требовала у режиссера ввести как можно больше бойцов из игры, но тот отказался, так как посчитал, что обилие персонажей лишь запутает зрителей. Он решил остановиться на 7 основных персонажах.