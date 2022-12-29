15 интересных фактов про фильм "Ирония судьбы, или С легким паром"





10. В фильме упоминается семья Катанянов. А кто такие Катаняны? Василий Катанян это коллега Эльдара Рязанова, с которым они вместе снимали документальные фильмы в 50-е годы.





11. В 1981 году Леонид Брежнев в своем докладе упомянул этот фильм:

И всё же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной.





12. В 2018 году в одном интервью Андрей Мягков пожелал, чтобы про этот фильм на время забыли. Он сказал следующее:

"То, что «Иронию судьбы» не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище."





13. В 2006 году Барбара Брыльска и Юрий Яковлев снова сыграли своих персонажей в музыкальном фильме "Первый скорый". Барбару Брыльску снова озвучила Валентина Талызина.