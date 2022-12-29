15 интересных фактов про фильм "Ирония судьбы, или С легким паром"

Ровно 31 декабря по телевизору будут показывать фильм, ставший символом встречи Нового года. Это комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром".
А далее 15 фактов про этот фильм. Эти факты можно использовать на семейном застолье при просмотре фильма.
1. Предвестником фильма является пьеса Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», которая ставилась во многих театрах с 1969 года.
2. В роли Гали первоначально видели Наталью Гвоздикову.
3. В роли Жени Лукашина Эльдар Рязанов видел Андрея Миронова, но при этом понимал, что такой мужчина наверняка бы пользовался успехом у женщин, а потому на роль не подходил.
4. На роль Жени также рассматривали кандидатуры Петра Вельяминова, Олега Даля, Станислава Любшина, Иннокентия Смоктуновского.
5. Между прочим, Эльдар Рязанов предложил Андрею Миронову сыграть роль Ипполита, но актер отказался, сославшись на то, что персонаж ему неинтересен.
6. Надю Шевелеву могли сыграть Валентина Талызина, Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Ольга Волкова, Антонина Шуранова.
7. Барбара Брыльска была приглашена на главную роль после того, как Эльдар Рязанов посмотрел фильм под названием "Анатомия любви", где блистала польская актриса.
8. На роль Ипполита был приглашен Олег Басилашвили. Но по семейным обстоятельствам Басилашвили не смог сниматься. Между тем, его фото появилось в фильме - когда Надя подбирает выброшенную фотографию Ипполита, то на ней изображен не Юрий Яковлев, а Олег Басилашвили.
9. В титрах фильма допущена ошибка. Написано слово «исключительно».
10. В фильме упоминается семья Катанянов. А кто такие Катаняны? Василий Катанян это коллега Эльдара Рязанова, с которым они вместе снимали документальные фильмы в 50-е годы.
11. В 1981 году Леонид Брежнев в своем докладе упомянул этот фильм:
И всё же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной.
12. В 2018 году в одном интервью Андрей Мягков пожелал, чтобы про этот фильм на время забыли. Он сказал следующее:
"То, что «Иронию судьбы» не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище."
13. В 2006 году Барбара Брыльска и Юрий Яковлев снова сыграли своих персонажей в музыкальном фильме "Первый скорый". Барбару Брыльску снова озвучила Валентина Талызина.
14. В доме, где жил Женя Лукашин, в 1973 году был снят фильм «Возле этих окон…».
15. Песни в фильме исполнили: Сергей Никитин - 4 песни, Алла Пугачева - 4 песни, Валентина Талызина и Андрей Мягков - 1 песню.
Источник:
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А Брыльска и Яковлев еще успели замараться в порно-сиквеле "Иронии" от Бекмамбетова
Просто у кого-то, возможно, уже традиция нарезать салаты под фоновое звучание этого фильма.