В московском метро мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры

В вагоне столичного метрополитена мужчина в ходе конфликта ударил ножом своего знакомого. Пострадавший был госпитализирован.
Словесная ссора, переросшая в драку, произошла на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между тремя знакомыми. 41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента. 30-летний пострадавший госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.
Фигурант установлен и задержан, его привлечение к уголовной ответственности по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
Источник:
- В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи
- Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео
- В Лондоне 11-летнюю девочку чуть не похитили прямо на улице
- Полицейский застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному обвинению
- Момент падения дерева на женщину попал на видео