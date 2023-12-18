В московском метро мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры

Словесная ссора, переросшая в драку, произошла на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между тремя знакомыми. 41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента. 30-летний пострадавший госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.

Фигурант установлен и задержан, его привлечение к уголовной ответственности по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.