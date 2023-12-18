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В&nbsp;московском метро мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры

В московском метро мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры

Автор:
18 декабря 2023 08:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   инцидент   конфликт   криминал   нож   
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В вагоне столичного метрополитена мужчина в ходе конфликта ударил ножом своего знакомого. Пострадавший был госпитализирован.

Словесная ссора, переросшая в драку, произошла на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между тремя знакомыми. 41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента. 30-летний пострадавший госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.

Фигурант установлен и задержан, его привлечение к уголовной ответственности по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

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Метки: Видео   Москва   инцидент   конфликт   криминал   нож   
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4  комментария
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4k
SmartCat101 40 минут назад
какой-же это мужчина если ему нужен нож в кармане , что-бы чувствовать себя нормально
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РАТНИК 44 минуты назад
А ему точно 30 лет ? Выглядит на все 60. Где его так жизнь помотала.
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Бьёт-значит любит! ))
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Fidel

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