Как снимали фильм "Зеленая миля": кадры со съемок и 23 интересных фактов о фильме

"Зеленая миля" входит в топ лучших фильмов различных авторитетных кинобаз.
1. Стивен Кинг обожал вставлять в свои романы свой родной штат Мэн, но в романе "Зеленая миля" действия разворачиваются в штате Луизиана.
2. Актеру Дагу Хатченсону, сыгравшему блатного и мерзкого охранника Перси по книге был всего 21 год, тогда как самому актеру было уже почти 40 лет. Ради этой роли актер пошел на обман, сказав режиссеру, что ему чуть за 30.
О том, что Дагу было почти 40 лет Дарабонт узнал уже гораздо позже, когда актер пробовался на роль в фильме "Море Солтона", продюсером которого был сам Фрэнк Дарабонт. Тогда-то Фрэнк и увидел водительские права Дага, и был шокирован его возрастом.
3. По книге и фильму Джон Кофи был нереально огромным мужиком, который был гораздо выше среднестатистического человека. Для того, чтобы воплотить это на экране, актеру приходилось ходить по отдельной построенной для него возвышенности и снимали его чаще всего с определенного ракурса.
Для того, чтобы подчеркнуть его размеры, специально для него сделали уменьшенную копию кровати и уменьшенную модель электрического стула.
Да, актер Майкл Кларк Дункан на самом деле был очень высоким человеком (актер умер в 2012 году), а его рост составлял 196 сантиметров. Но он был не самым высоким актером на площадке.
Например, рост актера Дэвида Морса, сыгравшего охранника Брута "Зверюгу" Хауэлла, составляет 193 сантиметра, а рост актера Джеймса Кромвелла, сыгравшего начальника тюрьмы, и вовсе составляет 201 сантиметр.
4. Майкл Кларк Дункан получил свою роль благодаря Брюсу Уиллису. Когда Брюс узнал о том, что для фильма "Зеленая миля" требуется здоровяк с добрым сердцем, он тут же вспомнил о своем друге Майкле, с которым они вместе снимались в фильме "Армагеддон".
Кстати, всего через пару лет Брюс Уиллис и Майкл Кларк Дункан снова снимутся вместе в фильме "9 ярдов".
5. Том Хэнкс должен был сыграть главную роль (Энди Дюфрейна) в фильме "Побег из Шоушенка". Но из-за занятости на съемках фильма "Форест Гамп" ему пришлось отказаться от этой роли.
Тем не менее судьба дала ему еще один шанс, и он сыграл главную роль в фильме "Зеленая миля", которую также снял Фрэнк Дарабонт, и которая тоже была снята по роману Стивена Кинга, и которая также рассказывает о событиях, происходящих в тюрьме. А ведь изначально роль предназначалась для Джона Траволта, но тот отказался.
Хотя, стоит отметить, что Хэнкс не горел желанием играть в "Зеленой миле". Но он считал, что провинился перед Фрэнком Дарабонтом, отказавшись от роли Энди Дюфрейна в фильме "Побег из Шоушенка". Поэтому он и решил таким образом как бы загладить свою вину.
6. Том Хэнкс был довольно худым человеком, поэтому для роли в фильме "Зеленая миля" ему пришлось набрать 10 килограмм. Но самое интересное, что для следующего фильма "Изгой" Тому Хэнксу пришлось сбросить еще больше.
7. Фильм "Зеленая миля" содержит немало исторических неточностей и киноляпов. Например, казнь на электрическом стуле в Луизиане была введена лишь в 1941 году, тогда как действия фильма разворачиваются в 30-х. Подробнее о прочих киноляпах и несостыковках в фильме "Зеленая миля" вы можете прочитать в одной из моих предыдущих статей.
Но как бы то ни было, ни один даже самый мощный ляп не сделает этот фильм хуже. Это действительно настоящий шедевр, который стоит посмотреть каждому.
8. По книге действия фильма разворачиваются в 1932 году, тогда как в фильме речь идет о 1935 г. И на это была своя причина. Режиссеру хотелось, чтобы Джон Кофи смотрел музыкальный фильм "Цилиндр", который вышел как раз в 1935 году.
9. Мышонка мистера Джинглза играли аж 15 мышей. Причем, некоторые из них были самками, а не самцами.
Кстати, все съемки с мышами проходили под контролем общества по защите животных. Они лично контролировали, чтобы ни одна мышь не пострадала во время съемок. Ну а в некоторых моментах, где невозможно было использовать живую мышь, применялась компьютерная графика или бутафория.
10. Джон Кофи получил свое имя не просто так. Как говорил Стивен Кинг, это имя является отсылкой к Иисусу Христу, так как у этих имен одинаковые инициалы. Но все еще глубже. На самом деле именно так звали преподобного, с которым Стивен Кинг познакомился в Бостоне.
Кстати, по этой же причине свое имя получил Джон Коннор в фильме "Терминатор 2". Все дело в инициалах. Подробнее про имена, которые имеют скрытый смысл, вы можете прочитать в нашей отдельной статье на нашем втором канале "Киностальгия". Уверен, вам будет интересно.
11. В фильме не упоминается, за что именно Эдвард ДеЛакруа получил высшую меру. Наверное, именно поэтому зрителям было так жалко, когда Перси намеренно не смочил губку во время казни, из-за чего Эдвард погиб мучительной смертью. Но в книге подробно описывается, что ДеЛакруа был убийцей, насильником и поджигателем.
12. Слезы Джона Кофи в кадре во время казни были самыми что ни на есть настоящими. Чтобы выдавить из себя слезу, актер Майкл Кларк Дункан вспомнил, как его отец бросил семью, когда Майкл был еще ребенком.
13. Изначально планировалось, что именно Том Хэнкс будет играть Пола Эджкомба в старости. Более того, было даже отснято несколько сцен с загримированным Хэнкосм. Но когда создатели поняли, что вышло как-то халтурно, то они решили не заморачиваться, а пригласить возрастного актера.
14. Помните момент, когда Джон Кофи схватил Пола за пах, чтобы вылечить его от болезни? С этим моментом связана забавная история. Майкл Кларк Дункан очень не хотел хватать товарища за пах, поэтому Том Хэнкс положил в штаны пустую бутылку. После этого смущение как рукой сняло.
15. Дагу Хатченсону, сыгравшему Перси, специально надели скрипучую обувь, чтобы его персонаж вызывал еще больше раздражения.
16. Помните момент, когда Дикий Билл выплевывает пережеванный шоколад в лицо Хауэллу? На самом деле для этой сцены была создана небольшая пушка, которая выстреливала в лицо актеру шоколадом. Но самое интересное, что у актера Дэвида Морса была аллергия на шоколад, а коричневая субстанция попала ему везде где только можно.
17. Наверняка вы помните, что Джона Кофи приговорили к смерти за убийство двух девочек, которое он не совершал. Настоящим же убийцей являлся Дикий Билл. На самом деле в книге эта сцена смотрелась еще более жуткой, так как жители деревни нашли девочек рядом с Джоном полностью обнаженными, что как бы намекало, что их не просто убили. Но создатели посчитали, что это будет уже перебор, поэтому любые намеки на педофилию убрали.
Ну и также стоит отметить, что трупы девочек сыграли манекены, а не юные актрисы. Ну и правильно.
18. Во время съемок фильма Стивен Кинг попросил привязать его к электрическому стулу, чтобы ощутить то, что ощущают приговоренные к смертной казни. По его словам это были не самые приятные ощущения.
19. При бюджете в 90 миллионов долларов (60 миллионов - съемки, 30 миллионов - маркетинг) фильм собрал в мировом прокате 286,8 миллионов долларов.
20. Фильм "Зеленая миля" был представлен в 4 номинациях на премию "Оскар", но, к сожалению. ни одной статуэтки ему взять так и не удалось. А жаль.
21. Тюрьма для фильма была создана с полного нуля строго по описанию самого Стивена Кинга. Эта тюрьма по задумке мастера ужасов должна была вызывать страх, уныние, отторжение и печаль.
22. Когда Сэм Рокуэлл прыгал на койке в приступе своей звериной радости (точнее его персонажа Билла), актер реально сломал койку.
23. Члены съемочной группы говорили, что после водных процедур Дикого Билла, актер Сэм Рокуэлл сильно простудился, так как он был мокрым, а в помещении было прохладно. Но сам актер уверяет, что ничего подобного не было, и что его поливали довольно теплой водой.
Источник:
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