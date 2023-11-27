Как снимали фильм "Зеленая миля": кадры со съемок и 23 интересных фактов о фильме

Тем не менее судьба дала ему еще один шанс, и он сыграл главную роль в фильме "Зеленая миля", которую также снял Фрэнк Дарабонт, и которая тоже была снята по роману Стивена Кинга, и которая также рассказывает о событиях, происходящих в тюрьме. А ведь изначально роль предназначалась для Джона Траволта, но тот отказался.

Хотя, стоит отметить, что Хэнкс не горел желанием играть в "Зеленой миле". Но он считал, что провинился перед Фрэнком Дарабонтом, отказавшись от роли Энди Дюфрейна в фильме "Побег из Шоушенка". Поэтому он и решил таким образом как бы загладить свою вину.

6. Том Хэнкс был довольно худым человеком, поэтому для роли в фильме "Зеленая миля" ему пришлось набрать 10 килограмм. Но самое интересное, что для следующего фильма "Изгой" Тому Хэнксу пришлось сбросить еще больше.