18 жутких существ из фильмов 1980-х годов

Зимой на Аляске группа людей находит на снегу некую липкую массу, похожую на сгущёнку. Люди пробуют её — она оказывается очень вкусной. Но эта масса обладает одним интересным свойством — она живая. Но такой её особенности люди не придают особого внимания.

Через некоторое время данный продукт рекомендуют к питанию по всей стране. Людям она приходится по вкусу, они готовы есть её постоянно и заменить ей все свои обычные продукты питания. В стране строят фабрики, которые будут производить новый пищевой продукт.

Далее действие фильма смещается на одну семью. В этом семействе маленький мальчик обращает внимание на особенность массы — она живая и передвигается. Мальчик сообщает о своем наблюдении своим родителям, но они не видят в этом свойстве массы никакой опасности.

Но с этой вкусной дрянью всё оказалось совсем не просто — люди, употребляющие её превращаются в бездушных зомби. Такими же становятся и родители мальчика, обнаружившего опасность, а также его старший брат. А сам мальчик вынужден убежать из дома.