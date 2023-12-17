18 жутких существ из фильмов 1980-х годов

Вроде это было давно, но как будто вчера...
Детеныша аллигатора спустили в унитаз, и он попал в подземную канализационную систему. Питаясь телами животных, над которыми вели гормональные эксперименты, он вырос до огромных размеров. Следующими в его питательном рационе стали жители Чикаго.
Как вы думаете, что общего может быть между богатым торговцем недвижимостью, его женой-наркоманкой и грязным пьяницей из трущоб?
Лишь одно жуткое обстоятельство: все они жертвы неслыханных по жестокости преступлений, потрясших Нью-Йорк!
Ведущий расследование ветеран «убойного отдела» скоро с ужасом начинает понимать, что зловещие убийства совершаются древними сверхъестественными существами…
Совершаются многочисленные убийства женщин. Маньяк известен - это некий Эдди, который просит о встрече с ним симпатичную журналистку Карен Уайт. Они встречаются, но при виде внезапно трансформирующегося в ужасного монстра собеседника Карен пугается и зовёт на помощь. Эдди убивает подоспевшая полиция. После нервного срыва Карен соглашается пройти лечение в клинике доктора Ваггнера. Но постепенно женщина начинает замечать, что вокруг происходят какие-то странные вещи.
Двух беззаботных американских туристов предупреждали, что имеются в старушке-Англии лихие места, путешествовать по которым чрезвычайно опасно. Но весёлые заокеанские парни не вняли предостережениям местных жителей и в глухой ночи, освещённой мертвенным лунным светом, сошли с дороги. Во мраке их ждал неописуемый кошмар, после которого одному из друзей было суждено стать призраком, а другому — кровожадным оборотнем.
В Нью-Йорке творятся странные вещи, работники высотных зданий пропадают, или их тела находят с оторванными головами, а очевидцы утверждают, что видели огромную пернатую тварь. Одновременно городская полиция расследует серию странных убийств, во время которых с жертв методично срезалась вся кожа.
Детектив Шепард постепенно приходит к выводу, что убийства носят ритуальный характер и являются жертвоприношениями древнему ацтекскому богу Кецалькоатлю, изображаемому на старинных фресках в виде пернатого змея.
Не каждый знает, что сиамскими близнецами могут быть не только люди, но и монстры. Дюэйн Брэдли - обычный мужчина и Билайл Брэдли - скользкая, противная тварь с человекоподобной головой - сиамские близнецы. Попытка их разделить породила целую цепь кровавых преступлений, совершенных злобным демоном Билайлом. Но это только начало. Билайл готовится стать отцом...
Команде ученых американской исследовательской станции в Антарктике предстоит столкнуться с необъяснимым кошмаром. Отрезанные от остального мира полярники вступают в схватку с инопланетной тварью, способной принимать обличье земных существ.
Провинциальная местность в Новой Англии. Женщину с маленьким сыном терроризирует огромный сенбернар по кличке Куджо, укушенный летучей мышью.
Очаровательный пушистый зверек Магвай способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух. Только будьте осторожны: он может погибнуть от солнечного света, на него нельзя брызгать водой, а что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно представить.
Где-то на бескрайних просторах Австралии бродит жуткое существо, которое может разорвать человека в клочья и разрушить ваш дом за считанные секунды. Это - секач, гигантское и безжалостное существо, страшное порождение природы, четырехсоткилограммовая тварь с острыми как бритва клыками. Когда в тех самых местах без следа исчезает американская журналистка, её муж отправляется на поиски пропавшей супруги и попадает в круговерть кошмара и ужаса.
После многих лет затишья Годзилла вновь объявляется у берегов Японии и уничтожает рыболовное судно. Опасаясь новой вспышки слухов и паники, японские власти изолируют единственного выжившего моряка, но после того, как Годзилла нападает на советскую ядерную подводную лодку, скрывать правду становится бессмысленно и опасно.
Зимой на Аляске группа людей находит на снегу некую липкую массу, похожую на сгущёнку. Люди пробуют её — она оказывается очень вкусной. Но эта масса обладает одним интересным свойством — она живая. Но такой её особенности люди не придают особого внимания.
Через некоторое время данный продукт рекомендуют к питанию по всей стране. Людям она приходится по вкусу, они готовы есть её постоянно и заменить ей все свои обычные продукты питания. В стране строят фабрики, которые будут производить новый пищевой продукт.
Далее действие фильма смещается на одну семью. В этом семействе маленький мальчик обращает внимание на особенность массы — она живая и передвигается. Мальчик сообщает о своем наблюдении своим родителям, но они не видят в этом свойстве массы никакой опасности.
Но с этой вкусной дрянью всё оказалось совсем не просто — люди, употребляющие её превращаются в бездушных зомби. Такими же становятся и родители мальчика, обнаружившего опасность, а также его старший брат. А сам мальчик вынужден убежать из дома.
Они не вышли ростом, но по свирепости с ними не сравнится ни одно земное существо - это Зубастики! Мохнатые безжалостные твари с ужасающей пастью прибыли из космоса, чтобы уничтожить цивилизацию людей.
И начали они с обычной фермы в Канзасе, где сжирают всё, что попадается им на зуб (в том числе и людей). Хорошо, что в космосе есть ещё и отважные герои, которые приходят на помощь перепуганным местным жителям. Только объединенные усилия и хитроумная стратегия помогут победить прожорливых инопланетных зверушек.
Чужой – совершенный организм. Идеальная машина для убийства, чье физическое превосходство сочетается с его феноменальной жаждой уничтожения. Офицер Элен Рипли и команда космического корабля Ностромо один раз уже встретилась с такой тварью. В живых осталась только Элен.
Капсула с Элен найдена спасателями после многих лет блуждания в космосе. Ей сообщают, что планета L.V. 426 колонизирована, и ей придется вернуться туда, где начался ее кошмар, ибо связь с колонистами прервалась. И вот в составе группы космического десанта Рипли отправляется на проклятую планету. Но теперь их там поджидает не один Чужой, а тысячи. Кто сможет выжить в этой войне: чудовища, способные только убивать, или люди, способные мыслить?
Талантливый и немного эксцентричный ученый Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, гений науки решает поэкспериментировать с живыми существами.
Воодушевленный удачным результатом опыта по телепортации обезьяны, он сам хочет стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета — он становится другим. Другим существом.
Американский вертолет был сбит партизанами в Южной Америке, оставшийся в живых экипаж попал в плен. ЦРУ бросает лучшие силы для освобождения американских граждан — элитная группа спецназа во главе с Датчем отправляется в южноамериканские джунгли. Но там немало повидавшим бойцам предстоит встретиться невероятным ужасом.
Группа городских подростков отправляется погонять на мотоциклах в горы. Один из разгорячившихся лихачей сбивает насмерть маленького мальчика. Безутешный отец погибшего ребенка жаждет мщения и обращается за помощью к местной ведьме. Старая колдунья рассказывает ему, как с помощью его собственной крови и крови убитого сына можно разбудить Демона мести. Так из потустороннего мира появляется ужасное чудовище – Тыквоголовый.
Роковой метеорит принес на землю страшное вещество. Большая капля пожирает всё на своем пути, и чем больше жертв оказывается в её бездонных недрах, тем больше становится этот сгусток, несущий смерть. Жители маленького американского городка не верят в страшные рассказы о дьявольской субстанции. А тем временем кровавая масса уже приближается к его окраинам.
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Чего, мля?
"Клоуны-убийцы из космоса" (1988)
Кто придумал "вкусную дрянь"?