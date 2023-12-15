Разобрали кладовку: на "Авито" втридорога продают вещи, похожие на одежду героев сериала "Слово пацана"

Популярная площадка для продажи всего и вся первой отреагировала на всплеск интереса к сериалу "Слово пацана". Достаточно одного его упоминания, чтобы старую (или новую) куртку, шапку или олимпийку продать за двойную-тройную цену.

За норковую шапку, как у бывшего лидера универсамовских Кащея, просят от двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. А "фернандельку", в которой щеголяли участники ОПГ Турбо и Пальто, можно найти за девять тысяч рублей.



