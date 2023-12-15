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Разобрали кладовку: на "Авито" втридорога продают вещи, похожие на одежду героев сериала "Слово пацана"

Разобрали кладовку: на "Авито" втридорога продают вещи, похожие на одежду героев сериала "Слово пацана"

Автор:
15 декабря 2023 12:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авито   кино   объявление   продажа вещей   сериал   слово пацана   хайп   
2693
10

Такое впечатление, что сериал "Слово пацана" стал золотой жилой для продавцов всякого хлама с "Авито". Не можешь сбагрить старьё? Нашёл мало-мальское сходство со шмотом из 90-х? Назови его культовым и заломи цену!

Популярная площадка для продажи всего и вся первой отреагировала на всплеск интереса к сериалу "Слово пацана". Достаточно одного его упоминания, чтобы старую (или новую) куртку, шапку или олимпийку продать за двойную-тройную цену.


За норковую шапку, как у бывшего лидера универсамовских Кащея, просят от двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. А "фернандельку", в которой щеголяли участники ОПГ Турбо и Пальто, можно найти за девять тысяч рублей.


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Впрочем, такая же модель есть и по совершенно невменяемой цене.


Подобные объявления можно встретить в любом регионе РФ:




Хочешь продать залежавшийся хлам? Добавляй в описание пару заветных слов и наслаждайся количеством просмотров.

Конечно, не факт что все эти вещи кто-нибудь купит, да еще и по заоблачной цене, но попытка не пытка. Для продавцов, которые пытаются избавиться от старых вещей, наконец-то появился шанс разгрузить антресоли.


А остальные просто ловят волну хайпа.

Сложно сказать, как долго продлится это умопомешательство - возможно, через время уже никто и не вспомнит ни о самом сериале, ни о том, что с ним было связано. И лишь старая олимпийка снова отправится в закрома дожидаться своего нового звездного часа.

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Метки: авито   кино   объявление   продажа вещей   сериал   слово пацана   хайп   
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23  комментария
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36k
albedo Час назад
Как же надоел пиар этого сериала.
Без этого пиара он бы прошел совершенно незамеченным.
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12k
Владимир 15 минут назад
Да, чтобы выглядеть как гопник, надо еще переплатить?
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18
Андрей 23 минуты назад
А вот "прощай молодость" я бы купил.В них тепло ,шнурков нет,не скользко
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18
Андрей 24 минуты назад
никто не будет покупать эту фигню
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2k
КолдурасЪ Полчаса назад
Культовые писдюли, прямиком из 90-х. Дорого.
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11k
Властелин Полчаса назад
Я за то чтобы этот шедевр поскорее улетел из трендов. А то будет держаться как бригада веками.
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3k
Василий Афиногенов 39 минут назад
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10k
Алексей 39 минут назад
Гардеробщик костюмер со студии решил пополнить бюджет
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3k
Василий Афиногенов 39 минут назад
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3k
Василий Афиногенов 39 минут назад
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27k
ПаганецЪ Час назад
А ведь найдутся дебилы, которые купят.
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113
Ден WithU 54 минуты назад
Они возьмут кредит. Дебилы же)
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16k
Kucher Час назад
Здрасте! Это именно так и работает. За понты всегда драли и будут драть бабки у тех, кто на это ведётся. За "отгрызенное яблоко" ж готовы платить втридорога? Так вот это то же самое.
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34k
Teodor Час назад
У тех дегенератов, для которых этот фильм "культовый" нет таких бабок... У них, вообще, никаких нет, именно поэтому у них есть время на эту муть.
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1k
София Час назад
Ничего нельзя выбрасывать, не знаешь что когда может пригодиться)
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374
ДедМаздай Час назад
Надо на даче хлам подразобрать, глядишь на машину продам шмот)
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21k
alexis 2 часа назад
А такие есть?
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18
Андрей Kucher Полчаса назад
где купить?
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ачешуееееееееееть! Торгаши не решили навариться на хайпе, никогда этого не было и вот опять?!
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