Разобрали кладовку: на "Авито" втридорога продают вещи, похожие на одежду героев сериала "Слово пацана"

Такое впечатление, что сериал "Слово пацана" стал золотой жилой для продавцов всякого хлама с "Авито". Не можешь сбагрить старьё? Нашёл мало-мальское сходство со шмотом из 90-х? Назови его культовым и заломи цену!
Популярная площадка для продажи всего и вся первой отреагировала на всплеск интереса к сериалу "Слово пацана". Достаточно одного его упоминания, чтобы старую (или новую) куртку, шапку или олимпийку продать за двойную-тройную цену.
За норковую шапку, как у бывшего лидера универсамовских Кащея, просят от двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. А "фернандельку", в которой щеголяли участники ОПГ Турбо и Пальто, можно найти за девять тысяч рублей.
Впрочем, такая же модель есть и по совершенно невменяемой цене.
Подобные объявления можно встретить в любом регионе РФ:
Хочешь продать залежавшийся хлам? Добавляй в описание пару заветных слов и наслаждайся количеством просмотров.
Конечно, не факт что все эти вещи кто-нибудь купит, да еще и по заоблачной цене, но попытка не пытка. Для продавцов, которые пытаются избавиться от старых вещей, наконец-то появился шанс разгрузить антресоли.
А остальные просто ловят волну хайпа.
Сложно сказать, как долго продлится это умопомешательство - возможно, через время уже никто и не вспомнит ни о самом сериале, ни о том, что с ним было связано. И лишь старая олимпийка снова отправится в закрома дожидаться своего нового звездного часа.
Источник:
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Без этого пиара он бы прошел совершенно незамеченным.