12 самых кассовых биографических фильмов, в которых интересно показали истории реальных людей

Второй подряд фильм с Леонардо ДиКаприо в главной роли, который на этот раз основан на автобиографии брокера и также известного осуждённого мошенника Джордана Белфорта.

Сборы: $392 млн

Заметили ли вы, что Леонардо ДиКаприо каждые 10 лет играет реальных осуждённых преступников? В 2002 году Абигнейл, в 2013 Белфорт, и теперь в 2023 он сыграл Эрнеста Бёркхарта в «Убийцах цветочной луны». Все три совершали преступления, были пойманы и осуждены, а после успели выйти из тюрьмы и продолжили свою жизнь. Являются ли такие персонажи любимыми типажами ДиКаприо?