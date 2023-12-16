12 самых кассовых биографических фильмов, в которых интересно показали истории реальных людей

Известно, что не существует такого биографического фильма, который настолько точно показывал бы события жизни реального человека, что после его просмотра никто из причастных к этой истории не жаловался. Да, это самое сложное в создании такого кино.
Но такое случается. Ни один из фильмов этого жанра ещё не собирал миллиард долларов в прокате, но два были крайне к этому близки. Давайте посмотрим на дюжину самых успешных с точки зрения кассовых сборов биографических фильмов, создатели которых всё же смогли убедить зрителей, что историю определённых людей обязательно стоит посмотреть на большом экране.
Экранизация мемуаров американского предпринимателя Кристофера Гарднера, который прошёл путь от бездомного отца-одиночки до успешного бизнесмена.
Сборы: $307,1 млн
Экранизация книги «Невидимая сторона: Эволюция игры» о Майкле Оэре — афроамериканце из неблагополучной семьи, которого в подростковом возрасте взяла под опеку семья Лиэйнн и Шон Туи, что помогло ему стать профессиональным игроком в американский футбол.
Сборы: $309,2 млн
Экранизация одноимённой книги Сильвии Назар, рассказывающей о жизни американского математика Джона Форбса Нэша, лауреата Нобелевской премии по экономике, который боролся с шизофренией (как следует приукрашенной в фильме).
Сборы: $316,7 млн
Фильм рассказывает реальную историю путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги по США в 1962 году.
Сборы: $321,7 млн
Экранизация романа Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера» о спасении более 1200 евреев немецким промышленником Оскаром Шиндлером во время Холокоста.
Сборы: $322,1 млн
Фильм основан на автобиографии американского мошенника Фрэнка Абигнейла.
Сборы: $352,1 млн
С ДиКаприо на этом не прощаемся.
Второй подряд фильм с Леонардо ДиКаприо в главной роли, который на этот раз основан на автобиографии брокера и также известного осуждённого мошенника Джордана Белфорта.
Сборы: $392 млн
Заметили ли вы, что Леонардо ДиКаприо каждые 10 лет играет реальных осуждённых преступников? В 2002 году Абигнейл, в 2013 Белфорт, и теперь в 2023 он сыграл Эрнеста Бёркхарта в «Убийцах цветочной луны». Все три совершали преступления, были пойманы и осуждены, а после успели выйти из тюрьмы и продолжили свою жизнь. Являются ли такие персонажи любимыми типажами ДиКаприо?
Фильм о короле Великобритании Георге VI и логопеде Лайонеле Логе, который помог Его Величеству избавиться от заикания.
Сборы: $427,3 млн
Фильм рассказывает о жизни знаменитого американского антрепренёра Финеаса Тейлора Барнума, который стал важнейшей фигурой американского шоу-бизнеса 19 века.
Сборы: $435,7 млн
Фильм Клинта Иствуда основан на мемуарах американского военного Криса Кайла, который во время службы в Ираке стал самым результативным снайпером в истории Вооружённых сил США.
Сборы: $547,4 млн
Фильм повествует о жизни Фредди Меркьюри и легендарной британской группы Queen.
Сборы: $910,8 млн
Фильм Кристофера Нолана об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, который руководил Манхэттенским проектом, в рамках которого было разработана первая в истории атомная бомба.
Сборы: $951,3 млн
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