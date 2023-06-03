Ирландия планирует уничтожить 200 000 дойных коров "ради климата"

200 тысяч коров планируют убить власти Ирландии, чтобы снизить выбросы метана в атмосферу и выполнить требования ЕС по климату.
В Европе всё стабильно.
Как сообщает издание The Telegraph, правительство Ирландии рассматривает планы по уничтожению около 200 000 дойных коров для достижения климатических целей.
Сначала голландским фермерам угрожали принудительной скупкой скота для достижения целей ЕС по выбросам, теперь очередь дошла до Ирландии.
"Нам очень повезло, что мы вышли из ЕС, иначе мы могли бы тоже столкнуться с таким же давлением со стороны Брюсселя", — пишет журналист британской газеты.
Как говорится, "Верной дорогой идёте, товарищи!". Уничтожайте скотинку и переходите на саранчу - ради климата, разумеется.
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