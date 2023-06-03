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Ирландия планирует уничтожить 200 000 дойных коров "ради климата"

Ирландия планирует уничтожить 200 000 дойных коров "ради климата"

Автор:
03 июня 2023 23:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: атмосфера   ирландия   климат   климатические цели   коровы   метан   уничтожение   
1054
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200 тысяч коров планируют убить власти Ирландии, чтобы снизить выбросы метана в атмосферу и выполнить требования ЕС по климату.

В Европе всё стабильно.

Как сообщает издание The Telegraph, правительство Ирландии рассматривает планы по уничтожению около 200 000 дойных коров для достижения климатических целей.
Сначала голландским фермерам угрожали принудительной скупкой скота для достижения целей ЕС по выбросам, теперь очередь дошла до Ирландии.

"Нам очень повезло, что мы вышли из ЕС, иначе мы могли бы тоже столкнуться с таким же давлением со стороны Брюсселя", — пишет журналист британской газеты.

Как говорится, "Верной дорогой идёте, товарищи!". Уничтожайте скотинку и переходите на саранчу - ради климата, разумеется.

Источник:

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Метки: атмосфера   ирландия   климат   климатические цели   коровы   метан   уничтожение   
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13  комментариев
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18k
Bill 2 часа назад
А 200 000 ирландцев не мешают климату?
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3k
Pioner76 14 минут назад
По плану шваба следующий шаг это всемирный голог. А вить корова не только мясо. А это молоко, сметана, масло и многое другое. Как говорил один умный человек, продукты не то что будет стоить космос, их просто не будет на прилавках. Интересные времена в переди нас ждет.
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997
Uganda 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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410
устал я от вас 23 минуты назад
Лучше бы ирландцы уничтожили 2000000 англичан. Естественно для улучшения климата на планете. А коров нам в Россию передайте.
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10k
Бритва 49 минут назад
тоже мне инициатива.
ежедневно в мире миллион коров забивают на мясо
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5k
Александр Час назад
Предлагаю купить 200000 ирладских коров для развития фермерского хозяйства по цене мяса. Это будет в плюс и нашим хозяйствам и выдаст жёсткий минус по прибытку мяса в Ирландии.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
скоро так и людей начнут.
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22k
babuby 2 часа назад
Вот-же эбанутые! Не, ну серьёзно, должен-же быть предел тупости!? Или нет?
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46
Жан Батист Эммануэль Зорг 2 часа назад
ДБ, БЛ!...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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