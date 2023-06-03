Ирландия планирует уничтожить 200 000 дойных коров "ради климата"

"Нам очень повезло, что мы вышли из ЕС, иначе мы могли бы тоже столкнуться с таким же давлением со стороны Брюсселя", — пишет журналист британской газеты.

Как говорится, "Верной дорогой идёте, товарищи!". Уничтожайте скотинку и переходите на саранчу - ради климата, разумеется.