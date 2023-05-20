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Ледяные пузырьки Авраама: рукотворное чудо, которое общественность считает порождением нейросети

Ледяные пузырьки Авраама: рукотворное чудо, которое общественность считает порождением нейросети

Автор:
20 мая 2023 18:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: ГАЗ   Канада   Эйбрахам   авраам   вода   воздух   метан   озеро   пузырёк   эффект   
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Природа не перестаёт удивлять своими чудесами. Но это творение – плод совместных трудов с человеком. И хотя этот объект часто называют в Сети фотошопом, фейком и даже проделками искусственного интеллекта, он самый что ни на есть настоящий.

Пузырьковое озеро носит название Авраам (Эйбрахам) и расположено на побережье реки Норт-Саскачеван в Канаде. Оно искусственное и создавалось для решения задач гидроэнергетики.

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Название водоёма придумывали, что называется, всем миром. Даже конкурс устроили. В результате власти решили назвать его в честь местного авторитетного жителя – Сайласа Абрахама, который когда-то жил в долине Норт-Саскачеван.

Название Пузырьковое – неофициальное. Но зато оно очень точно отражает суть этого необычного водоёма. Вся его поверхность словно изрисована узорами, которые формируют замёрзшие воздушные пузырьки.

Хотя изначально это выглядит мистически, никакого волшебства здесь нет. Узоры образуют пузырьки метана, которые поднимаются со дна по направлению к уже сформированной ледяной корке. Они застывают на разной глубине, образуя необычную картинку.

Местные экологи даже провели опыт, доказавший, что газ – это действительно метан. Они растопили лёд с помощью горячей воды и подожгли полынью. Вспыхнувшее пламя доказало, что высвобождающийся газ – метан. Его образуют растения, растущие на дне.

И хотя Авраам – излюбленное место фотографов, делать снимки здесь тот ещё квест. Ведь завораживающие иллюзии соседствуют с подозрительными трещинами на льду. А тёмное дно, кажется, скрывает чудовищ из самых жутких кошмаров.

К тому же отметка термометра зимой в этом районе опускается до -30, а мороз сопровождается пронизывающим ветром. Но для истинных художников это не проблема. Ради снимков они готовы потерпеть, ведь вид пузырьков разных размеров и форм, застывших в лазурной воде, действительно волшебный.

Помимо фотографов Авраам – излюбленное место любителей коньков и поклонников кайт-сноубординга – катания на сноуборде и лыжах по льду и снегу с помощью буксировочного кайта.

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Метки: ГАЗ   Канада   Эйбрахам   авраам   вода   воздух   метан   озеро   пузырёк   эффект   
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