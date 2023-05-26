Загадочные тысячелетние пещеры, в которых прятался опальный король Англии

После этого обратились к местному фольклору и вот тут стало интересней. Оказывается, в легендах его напрямую связывали с Эрдвульфом, королем северного англо-саксонского королевства Нортумбрия. Говоря проще - это был один и тот же человек. А вот уже про него известно больше: да был королём, а в 806 году его свергли. После этого он как-будто исчез из летописей, но о его смерти не говорилось. И Саймонс считает, что опальный король стал отшельником, тогда это было не в новинку, и поселился в пещерах Анкор Черч.

Для свергнутых или отставных членов королевской семьи в этот период не было ничего необычного в том, чтобы начать религиозную жизнь. Обрести святость и, в некоторых случаях, канонизацию. Жизнь в пещере в качестве отшельника была бы одним из способов достижения этого. Эти пещерные жилища часто игнорировались историками, но, вероятно, это единственное неповреждённое жилое здание, уцелевшее с саксонского периода, - добавляет Саймонс.

Строго говоря, никакой объединённой “Англии” или “Великобритании” тогда не было. Существовало несколько королевств, одним из которых правил Эрдвульф. Оно называлось Нортумбрия и было на месте нынешнего графства Дербишир. Скорее всего, опальный “отшельник” жил в пещерах не один, а с целой свитой последователей. Они и прорубили несколько помещений в песчанике, а после смерти монарха всё это забросили и ушли.