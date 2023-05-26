Загадочные тысячелетние пещеры, в которых прятался опальный король Англии

Считалось, что они созданы гораздо позже. Но настоящая история оказалась интересней и таинственней.
В Британии есть графство Дербишир, а в нём находится целая сеть рукотворных пещер Анкор Черч. Не так давно историки считали, что это природные образования, из которых в XVIII веке сделали место для отдыха. Теперь выяснилось, что им 1200 лет и построили их руками десятков христиан.
Исследовательскую экспедицию по изучению пещер возглавил археолог Эдмунд Саймонс. Он привёл с собой целую бригаду учёных, среди них были и специалисты из Института культурного наследия при Королевском университете сельского хозяйства. Они решили, что эти пещеры - старейшие из жилищ, найденных на территории Великобритании.
Пещеры включают в себя несколько “комнат” и часовню. Есть полы, окна и дверные проёмы. Всё высечено в мягком песчанике - такая работа заняла несколько лет.
Это не природная пещера. Я не могу себе представить процесс, который бы создал стены, двери, окна, не говоря уже о колоннах, - заявил Саймонс в самом начале исследования. И оказался прав.
Когда учёные запустили дрон, то увидели изначальный план строения. А форма окон и внутренние колонны привели их к мысли, что всё это великолепие относится к саксонской архитектуре. Тогда исследователи продолжили изыскания и они привели их к англиканской церкви Святой Марии и Святого Хардульфа, основанной в седьмом веке. Она находится в 7 километрах от пещер. Тогда археологи взялись за святого Хардульфа, но нашли о нём только одно упоминание в книге XVI века:
Святой Хардульф живёт в келье внутри скалы, недалеко от реки Трент.
После этого обратились к местному фольклору и вот тут стало интересней. Оказывается, в легендах его напрямую связывали с Эрдвульфом, королем северного англо-саксонского королевства Нортумбрия. Говоря проще - это был один и тот же человек. А вот уже про него известно больше: да был королём, а в 806 году его свергли. После этого он как-будто исчез из летописей, но о его смерти не говорилось. И Саймонс считает, что опальный король стал отшельником, тогда это было не в новинку, и поселился в пещерах Анкор Черч.
Для свергнутых или отставных членов королевской семьи в этот период не было ничего необычного в том, чтобы начать религиозную жизнь. Обрести святость и, в некоторых случаях, канонизацию. Жизнь в пещере в качестве отшельника была бы одним из способов достижения этого. Эти пещерные жилища часто игнорировались историками, но, вероятно, это единственное неповреждённое жилое здание, уцелевшее с саксонского периода, - добавляет Саймонс.
Строго говоря, никакой объединённой “Англии” или “Великобритании” тогда не было. Существовало несколько королевств, одним из которых правил Эрдвульф. Оно называлось Нортумбрия и было на месте нынешнего графства Дербишир. Скорее всего, опальный “отшельник” жил в пещерах не один, а с целой свитой последователей. Они и прорубили несколько помещений в песчанике, а после смерти монарха всё это забросили и ушли.
А в то, что Анкор Черч считали “редизайном” обыкновенных природных пещер, виноват сэр Роберт Бёрдетт. Они находились в его владении, поэтому он немного переделал их внешний вид, но особенно не тронул внутреннюю часть. И устроил там место отдыха и “соединения с природой” для своих богатых друзей и их избалованных спутниц. Поэтому учёные и не обращали внимания на пещеры - считали их игрушкой 18-го века для обеспеченных персон. Но оказалось, что это старейшее из сохранившихся жилищ Великобритании.
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