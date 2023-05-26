FISHKINET
Сообщество RealFishki 1562 поста • 145 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Загадочные тысячелетние пещеры, в которых прятался опальный король Англии

Загадочные тысячелетние пещеры, в которых прятался опальный король Англии

Автор:
26 мая 2023 00:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Великобритания   анкор черч   археологи   король   монарх   нортумбрия   пещеры   ученые   часовня   
855
5

Считалось, что они созданы гораздо позже. Но настоящая история оказалась интересней и таинственней.

В Британии есть графство Дербишир, а в нём находится целая сеть рукотворных пещер Анкор Черч. Не так давно историки считали, что это природные образования, из которых в XVIII веке сделали место для отдыха. Теперь выяснилось, что им 1200 лет и построили их руками десятков христиан.

×
×

Исследовательскую экспедицию по изучению пещер возглавил археолог Эдмунд Саймонс. Он привёл с собой целую бригаду учёных, среди них были и специалисты из Института культурного наследия при Королевском университете сельского хозяйства. Они решили, что эти пещеры - старейшие из жилищ, найденных на территории Великобритании.

Пещеры включают в себя несколько “комнат” и часовню. Есть полы, окна и дверные проёмы. Всё высечено в мягком песчанике - такая работа заняла несколько лет.

Это не природная пещера. Я не могу себе представить процесс, который бы создал стены, двери, окна, не говоря уже о колоннах, - заявил Саймонс в самом начале исследования. И оказался прав.

Когда учёные запустили дрон, то увидели изначальный план строения. А форма окон и внутренние колонны привели их к мысли, что всё это великолепие относится к саксонской архитектуре. Тогда исследователи продолжили изыскания и они привели их к англиканской церкви Святой Марии и Святого Хардульфа, основанной в седьмом веке. Она находится в 7 километрах от пещер. Тогда археологи взялись за святого Хардульфа, но нашли о нём только одно упоминание в книге XVI века:

Святой Хардульф живёт в келье внутри скалы, недалеко от реки Трент.

После этого обратились к местному фольклору и вот тут стало интересней. Оказывается, в легендах его напрямую связывали с Эрдвульфом, королем северного англо-саксонского королевства Нортумбрия. Говоря проще - это был один и тот же человек. А вот уже про него известно больше: да был королём, а в 806 году его свергли. После этого он как-будто исчез из летописей, но о его смерти не говорилось. И Саймонс считает, что опальный король стал отшельником, тогда это было не в новинку, и поселился в пещерах Анкор Черч.

Для свергнутых или отставных членов королевской семьи в этот период не было ничего необычного в том, чтобы начать религиозную жизнь. Обрести святость и, в некоторых случаях, канонизацию. Жизнь в пещере в качестве отшельника была бы одним из способов достижения этого. Эти пещерные жилища часто игнорировались историками, но, вероятно, это единственное неповреждённое жилое здание, уцелевшее с саксонского периода, - добавляет Саймонс.

Строго говоря, никакой объединённой “Англии” или “Великобритании” тогда не было. Существовало несколько королевств, одним из которых правил Эрдвульф. Оно называлось Нортумбрия и было на месте нынешнего графства Дербишир. Скорее всего, опальный “отшельник” жил в пещерах не один, а с целой свитой последователей. Они и прорубили несколько помещений в песчанике, а после смерти монарха всё это забросили и ушли.

А в то, что Анкор Черч считали “редизайном” обыкновенных природных пещер, виноват сэр Роберт Бёрдетт. Они находились в его владении, поэтому он немного переделал их внешний вид, но особенно не тронул внутреннюю часть. И устроил там место отдыха и “соединения с природой” для своих богатых друзей и их избалованных спутниц. Поэтому учёные и не обращали внимания на пещеры - считали их игрушкой 18-го века для обеспеченных персон. Но оказалось, что это старейшее из сохранившихся жилищ Великобритании.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Англия   Великобритания   анкор черч   археологи   король   монарх   нортумбрия   пещеры   ученые   часовня   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
rutt 2 часа назад
Скоро всей страной смогут так жить. Десяток-другой лет в нынешнем темпе и welcome to the cave. В пещере спится хорошо и перепады температуры не жёсткие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26844



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#животные#история#авто аварии#Автовсячина#факты#картинки#удивительно
#Юмор#интересно#интересное#ДТП#подборка#кино#красота#фильм#новости#Жизнь
#в мире#автомир#Прикол#люди#аварии#позитив#США#забавно#шоу бизнес#школа
Экран Apple Watch позеленел после обновления Экран Apple Watch позеленел после обновления Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться