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Таяние вечной мерзлоты в Сибири может привести к взрыву "метановой бомбы"

Таяние вечной мерзлоты в Сибири может привести к взрыву "метановой бомбы" (5 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: вечная мерзлота   геология   глобальное потепление   климат   метан   метановая бомба   наука   таяние   
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Волна жары, захлестнувшая Сибирь летом прошлого года, привела к увеличению выбросов метана из известняков, что могло привести к возникновению «метановой бомбы». Согласно результатам наблюдений, с июня 2020 года до настоящего времени концентрация метана увеличилась в Таймырской складчатой области и на окраине Сибирской платформы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вечная мерзлота   геология   глобальное потепление   климат   метан   метановая бомба   наука   таяние   
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44k
doker 16 минут назад
Ну, будет ещё "таймырский метеорит". Делов то...
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7k
Ф Ив 15 минут назад
Опять про глобальное потепление. Борцуны с глобальным потеплением вам вопрос: ледяные шапки, которые как вы говорите тают - были на Земле с самого ее сотворения? Климат постоянно менялся потепления чередовались с похолоданиями - это первое. И второе - никакого потепления нет.
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7k
Alexandr Barhudarov 20 минут назад
Кхм... опять мы виноваты? Канаду например никто не думает так же пристально рассмотреть?
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28k
Игорь 24 минуты назад
Щас начнут местные иксперды кидаться убойными аргументами, что Земля ходит туда-сюда между глобальными потеплениями/похолоданиями многие тысячи лет и человек тут ни причём.
Что в прошлом году в январе было целых 2 дня у него -25 на термометре. Где тут потепление?
И т.д. и вообще американцы на Луну не летали и всех нае... И до сих пор продолжают.
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