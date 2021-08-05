Таяние вечной мерзлоты в Сибири может привести к взрыву "метановой бомбы"

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Волна жары, захлестнувшая Сибирь летом прошлого года, привела к увеличению выбросов метана из известняков, что могло привести к возникновению «метановой бомбы». Согласно результатам наблюдений, с июня 2020 года до настоящего времени концентрация метана увеличилась в Таймырской складчатой области и на окраине Сибирской платформы.
Жара, охватишая Сибирь летом 2020 года, привела к увеличению выделения метана из известняков, что, по мнению ученых, может привести к взрыву настоящей "метановой бомбы" в атмосфере Земли. Новое исследование, проведенное экспертами из Боннского университета, показало, что сильная жара в Сибири привела к "температурной аномалии" в 6 градусов Цельсия в сравнении со средними температурами за 1979–2000 годы. В результате с июня 2020 года наблюдается повышение концентрации метана в земной коре на двух протяженных участках региона: в Таймырский складчатой области и на окраине Сибирской платформы. При этом в течение 2021 года, как показало исследование, метан распространялся в земной коре все шире по территории региона.
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Таймырская складчатая область и Сибирская платформа вызывают особое беспокойство ученых, поскольку коренная порода здесь сформирована известняковыми образованиями палеозойской эры, возраст которых - 541 миллион лет. "Метан здесь особенно опасен, потому что его потенциал с точки зрения влияния на потепление во много раз выше, чем у углерода", - заявил ведущий автор исследования, профессор Боннского университета доктор Николаус Фройтцхайм. Его выводы подтверждают и другие ученые: так, согласно исследованию Фонда защиты окружающей среды, метан способствует потеплению на 80% больше, чем углерод.
Исследователи сравнили пространственное и временное распределение концентраций метана в воздухе северной Сибири с геологическими картами, чтобы сделать свои выводы. Согласно исследованию, проведенному в апреле 2021 года, примерно 15% Северного полушария или 11% всего земного шара покрыто вечной мерзлотой. Если эта часть планеты оттает из-за изменения климата, это может вызвать катастрофические последствия с точки зрения повышения температуры.
Предыдущее исследование показало, что таяние вечной мерзлоты приведет к повышению температуры всего на 0,2 градуса Цельсия к 2100 году и не приведет к высвобождению "метановой бомбы", но новое исследование ставит под сомнение это предположение.
Фройтцхайм отметил, что почвенные образования в этих областях "очень тонкие или вообще отсутствуют", поэтому не стоит беспокоиться о метане из разлагающейся почвы. Однако системы трещин и пещер в известняке, вероятно, станут еще более пористыми при более высоких температурах. В результате метан из резервуаров под вечной мерзлотой достигнет поверхности Земли и вырвется в атмосферу, приводя к резкому потеплению.
Предыдущее исследование показало, что таяние вечной мерзлоты приведет к повышению температуры всего на 0,2 градуса Цельсия к 2100 году и не приведет к высвобождению "метановой бомбы", но новое исследование ставит под сомнение это предположение.
Фройтцхайм отметил, что почвенные образования в этих областях "очень тонкие или вообще отсутствуют", поэтому не стоит беспокоиться о метане из разлагающейся почвы. Однако системы трещин и пещер в известняке, вероятно, станут еще более пористыми при более высоких температурах. В результате метан из резервуаров под вечной мерзлотой достигнет поверхности Земли и вырвется в атмосферу, приводя к резкому потеплению.
"По имеющимся оценкам, запасы природного газа в недрах Северной Сибири огромны, - говорит Фройнтцхайм. - Если часть их выйдет в атмосферу после таяния вечной мерзлоты, это может иметь драматические последствия для и без того перегретого климата на планете".
Уже несколько групп ученых выразили обеспокоенность по поводу того, что произойдет, если вечная мерзлота Земли растает. В июле 2020 года другая группа экспертов обнаружила, что усиление таяния вечной мерзлоты может привести к тому, что микроорганизмы станут выбрасывать в атмосферу на 40 миллиардов тонн углекислого газа больше, чем ранее. Кроме того, исследователей тревожит возможность того, что древние возбудители заблеваний, сохранившиеся в вечной мерзлоте, вновь начнут циркулировать в обществе, что приведет к эпидемиям доселе неизвестных цивилизации болезней.
Уже несколько групп ученых выразили обеспокоенность по поводу того, что произойдет, если вечная мерзлота Земли растает. В июле 2020 года другая группа экспертов обнаружила, что усиление таяния вечной мерзлоты может привести к тому, что микроорганизмы станут выбрасывать в атмосферу на 40 миллиардов тонн углекислого газа больше, чем ранее. Кроме того, исследователей тревожит возможность того, что древние возбудители заблеваний, сохранившиеся в вечной мерзлоте, вновь начнут циркулировать в обществе, что приведет к эпидемиям доселе неизвестных цивилизации болезней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что в прошлом году в январе было целых 2 дня у него -25 на термометре. Где тут потепление?
И т.д. и вообще американцы на Луну не летали и всех нае... И до сих пор продолжают.