Таяние вечной мерзлоты в Сибири может привести к взрыву "метановой бомбы"

Исследователи сравнили пространственное и временное распределение концентраций метана в воздухе северной Сибири с геологическими картами, чтобы сделать свои выводы. Согласно исследованию, проведенному в апреле 2021 года, примерно 15% Северного полушария или 11% всего земного шара покрыто вечной мерзлотой. Если эта часть планеты оттает из-за изменения климата, это может вызвать катастрофические последствия с точки зрения повышения температуры.

Предыдущее исследование показало, что таяние вечной мерзлоты приведет к повышению температуры всего на 0,2 градуса Цельсия к 2100 году и не приведет к высвобождению "метановой бомбы", но новое исследование ставит под сомнение это предположение.

Фройтцхайм отметил, что почвенные образования в этих областях "очень тонкие или вообще отсутствуют", поэтому не стоит беспокоиться о метане из разлагающейся почвы. Однако системы трещин и пещер в известняке, вероятно, станут еще более пористыми при более высоких температурах. В результате метан из резервуаров под вечной мерзлотой достигнет поверхности Земли и вырвется в атмосферу, приводя к резкому потеплению.