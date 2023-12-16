Семейные фотографии советских артистов

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Подборка семейных фотографий актеров и актрис.
Интересного вам просмотра!
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Надежда Румянцева и Вилли Хштоян.
Дипломат Хштоян и известная актриса Надежда Румянцева познакомились на дне рождения общего друга. Там Вилли покорила хохочущая Надежда, которая задорно рассказывала веселые истории и анекдоты. После праздника Хштоян вызвался проводить артистку, так все и началось. В 1967 году пара расписалась, причем было решено отметить свадьбу скромно.
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Адъютант его превосходительства и доктор Ватсон. Актёры театра и кино братья Юрий и Виталий Соломины. СССР. Конец 1970-х.
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Никита Михалков с женой Татьяной и детьми: справа на фото сидит Степан, сын от первого брака, на руках маленькая Надя, а за спиной Анна и Артём, 1986 год.
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