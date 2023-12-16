Семейные фотографии советских артистов

16.

Дипломат Хштоян и известная актриса Надежда Румянцева познакомились на дне рождения общего друга. Там Вилли покорила хохочущая Надежда, которая задорно рассказывала веселые истории и анекдоты. После праздника Хштоян вызвался проводить артистку, так все и началось. В 1967 году пара расписалась, причем было решено отметить свадьбу скромно.