Интеллектуалка, спортсменка и активистка: 7 историй о красавице Джине Дэвис

Снявшись в фильме «Тельма и Луиза», Сьюзен Сарандон и Джина Дэвис подарили миру не только один из лучших роуд-муви всех времен, но и надежду на то, что Голливуд начнет выпускать больше картин с женщинами в главных ролях. К сожалению, прогнозы не оправдались. С 1946 года соотношение женских и мужских персонажей в кино остается по-прежнему удручающим, на каждого говорящего женского персонажа приходится почти три мужских.

Культовый фильм Ридли Скотта стал поворотным моментом и для самой Дэвис – актриса вдруг осознала, что гендерный дисбаланс в индустрии развлечений чудовищен, и даже в детских шоу женских персонажей намного меньше, а их репрезентация беднее и поверхностнее. С тех пор актриса вплотную занялась исследованием гендерной дискриминации в современных масс-медиа и даже основала собственный институт. Анализ показал, что чем больше девочки смотрят телевизор, тем меньше перспектив они видят для себя в реальной жизни, в то время как самооценка мальчиков повышается от возможности идентифицировать себя с вдохновляющими мужскими персонажами.

«Мы с дочерью как-то смотрели “В поисках Немо”, и после того, как мать Немо умирает в первые пять минут, они не встречают ни одного существа женского пола, кроме персонажа Эллен ДеДженерес, Дори. Во всем океане, который по своему определению очень и очень большой. Черепахи, акулы – все самцы. Они даже встречают косяк рыб, говорящих в унисон только мужскими голосами. Тогда я подумала: “Какого черта? Это же безумие”», – поделилась актриса в интервью.

Используя свои связи, Джина передает эти данные руководителям крупных студий и СМИ. По ее словам, почти 68 процентов кинокомпаний изменили два или более своих проекта, увеличив число женских персонажей, сменив героев на героинь или добавив им реплик. Также, чтобы иметь возможность напрямую влиять на количество и качество отображения женщин на экране и за кулисами, Дэвис запустила собственный кинофестиваль в городе Бентонвилл, штат Арканзас. Претендующие на участие в конкурсе картины должны соответствовать определенным требованиям, а победители получают гарантированный показ в спонсорской сети кинотеатров.