Интеллектуалка, спортсменка и активистка: 7 историй о красавице Джине Дэвис

21 января актрисе, сценаристке, писательнице, продюсеру и модели Джине Дэвис исполнилось 67 лет.
Всю свою долгую карьеру она наотрез отказывалась играть роли хорошеньких простушек и подружек главного героя, из-за чего явно недополучила экранного времени и не раскрыла до конца свой актерский потенциал.
Джина Дэвис работала живым манекеном
После школы Джина Дэвис поступила в театральный колледж при Бостонском университете, который успешно окончила со степенью бакалавра в области искусства. Почти сразу будущая звезда решила перебраться в город возможностей Нью-Йорк, и чтобы как-то выживать в огромном мегаполисе, устроилась работать продавцом в магазин женской одежды.
Однажды девушка присела на свободный стул в витрине рядом с манекенами и замерла. Возле витрины собралась толпа покупателей, которые спорили, настоящая она или нет. Оказалось, что многие люди не могли поверить, что она живой человек. Когда Джина понимала, что внимание зрителей начинает ослабевать, она двигалась, как робот, вызывая новую волну споров. Руководству магазина понравился такой рекламный ход, и они наняли девушку, обладающую удивительной способностью подолгу сидеть неподвижно, в качестве живого манекена. После этого Джиной заинтересовалось модельное агентство, которое предложило ей заключить долгосрочный контракт. А работа моделью, в свою очередь, помогла получить первую роль в фильме «Тутси».
Дастин Хоффман многому ее научил
Несмотря на профильное образование, Джина ничего не знала о технической стороне кинопроизводства, поэтому долгое время считала, что актеры должны быть на площадке каждый день. Она приходила утром и часами просто смотрела на то, как снимают других людей. Возможно, съемочная группа думала, что начинающая актриса стремится набраться опыта и разобраться в процессе, но никто так и не объяснил ей, что приходить можно только в те дни, когда работаешь. А самой Джине просто нравилось сидеть и впитывать новые знания.
В интервью Дэвис рассказывала, что Дастин Хоффман, играющий главную роль в «Тутси», фактически взял ее под крылышко. Он помогал своей протеже справляться с перфекционизмом, водил отсматривать снятый накануне материал, несмотря на ее относительно небольшую роль, давал советы по актерскому мастерству. Также актер предупредил, что не стоит спать с коллегами по фильму, и научил, как избегать навязчивых ухаживаний звездных поклонников.
Джина Дэвис – член общества «Менса»
В 1946 году в Англии австралийский адвокат и британский юрист решили основать общество для людей с высоким уровнем интеллекта, условием попадания в которое стало прохождение тестов на определение IQ лучше, чем 98 процентов кандидатов. Со временем организация росла и развивалась, у нее появилось несколько филиалов и национальных представительств. В настоящее время «Менса» насчитывает около 140 тысяч человек по всему миру, и одним из ее членов является Джина Дэвис.
Уровень IQ актрисы составляет 140 баллов, наравне с такими общепризнанными звездными умницами, как Натали Портман и певица Шакира. Словно в подтверждение своих высочайших интеллектуальных способностей, актриса не ограничилась успешной кинематографической карьерой, включающей даже роль женщины-президента Америки. В настоящий момент Джина Дэвис также является основательницей института имени себя, исследовательской организации по вопросам гендерного равенства в СМИ и спорте, организовала собственный кинофестиваль и написала книгу.
Джина Дэвис больше 20 лет борется за права женщин
Снявшись в фильме «Тельма и Луиза», Сьюзен Сарандон и Джина Дэвис подарили миру не только один из лучших роуд-муви всех времен, но и надежду на то, что Голливуд начнет выпускать больше картин с женщинами в главных ролях. К сожалению, прогнозы не оправдались. С 1946 года соотношение женских и мужских персонажей в кино остается по-прежнему удручающим, на каждого говорящего женского персонажа приходится почти три мужских.
Культовый фильм Ридли Скотта стал поворотным моментом и для самой Дэвис – актриса вдруг осознала, что гендерный дисбаланс в индустрии развлечений чудовищен, и даже в детских шоу женских персонажей намного меньше, а их репрезентация беднее и поверхностнее. С тех пор актриса вплотную занялась исследованием гендерной дискриминации в современных масс-медиа и даже основала собственный институт. Анализ показал, что чем больше девочки смотрят телевизор, тем меньше перспектив они видят для себя в реальной жизни, в то время как самооценка мальчиков повышается от возможности идентифицировать себя с вдохновляющими мужскими персонажами.
«Мы с дочерью как-то смотрели “В поисках Немо”, и после того, как мать Немо умирает в первые пять минут, они не встречают ни одного существа женского пола, кроме персонажа Эллен ДеДженерес, Дори. Во всем океане, который по своему определению очень и очень большой. Черепахи, акулы – все самцы. Они даже встречают косяк рыб, говорящих в унисон только мужскими голосами. Тогда я подумала: “Какого черта? Это же безумие”», – поделилась актриса в интервью.
Используя свои связи, Джина передает эти данные руководителям крупных студий и СМИ. По ее словам, почти 68 процентов кинокомпаний изменили два или более своих проекта, увеличив число женских персонажей, сменив героев на героинь или добавив им реплик. Также, чтобы иметь возможность напрямую влиять на количество и качество отображения женщин на экране и за кулисами, Дэвис запустила собственный кинофестиваль в городе Бентонвилл, штат Арканзас. Претендующие на участие в конкурсе картины должны соответствовать определенным требованиям, а победители получают гарантированный показ в спонсорской сети кинотеатров.
Джина Дэвис чуть не попала на Олимпиаду в 41 год
В детстве у Джины были сложные отношения со спортом. Из-за высокого роста она долгое время считала себя неуклюжей и отказалась даже от участия в школьной баскетбольной команде, хотя там ее 183 сантиметра были явным преимуществом. И лишь тренировки для съемок в фильме «Их собственная лига» с Томом Хэнксом помогли актрисе раскрыться в качестве спортсменки. Увлечение бейсболом и подбадривающие комментарии тренеров изменили ее взгляд на себя. В последующие годы в качестве подготовки к разным ролям в кино Джина научилась некоторым другим видам спорта, вроде верховой езды, катания на коньках и боя на мечах. Все эти навыки давались ей удивительно легко, и в какой-то момент актрисе стало интересно, а сможет ли она поучаствовать в реальных спортивных соревнованиях.
Однажды Джина смотрела Олимпиаду по телевизору и была так очарована красотой и драматизмом стрельбы из лука, что начала всерьез заниматься этим видом спорта. Да так удачно, что в 1999 году вышла в полуфинал отборочных соревнований и едва не поехала на летние Олимпийские игры в Сиднее.
Дэвис говорит, что спорт для нее – это полная противоположность актерской деятельности, где не нужно смотреть на кассовые сборы и оценки критиков. Единственное, что важно, попал ты в яблочко или нет.
Джина Дэвис вышла замуж благодаря собаке
Со своим четвертым мужем, пластическим хирургом Резой Джаррахи Джина познакомилась случайно. На время отъезда актриса попросила одного из своих друзей присмотреть за ее ирландским спаниелем. Видимо, при появлении незнакомца в собаке взыграли охотничьи инстинкты, потому что она довольно воинственно отреагировала на заглянувшего проведать приятеля мужчину, гналась за ним до самого забора и в итоге укусила за ягодицу. Доктор Джаррахи зачем-то решил поделиться с Джиной результатом знакомства с ее питомицей, так будущие супруги и встретились.
Это были самые длительные отношения актрисы, брак продлился более 16 лет, за которые у пары родились трое детей. К сожалению, в 2017 году Джаррахи, сославшись на непримиримые разногласия, подал на развод, потребовал совместной опеки над детьми и выплаты алиментов. Джина выдвинула встречное заявление, в котором указала, что из-за бюрократических ошибок их брак никогда не был официальным.
Сейчас актриса свободна, воспитывает детей и занимается социально-общественной деятельностью.
Джина Дэвис мечтает сыграть Элеонору Рузвельт
Джину никогда не интересовали роли подружек главного героя, ее персонажи всегда сложные и интересные. К тому же, несмотря на успешную модельную карьеру, агенты часто говорили актрисе, что она недостаточно красивая или слишком высокая. Впрочем, ее это не слишком расстраивало – Джина долгое время выпускала минимум по одному фильму в год.
«Сейчас я понимаю, что не хотела бы играть те роли, для которых я считалась недостаточно симпатичной. В итоге эти персонажи всегда оказывались просто подружкой человека, который делает все самое интересное, а твоя работа заключается лишь в том, чтобы быть красивой», — поделилась Джина Дэвис в интервью журналу Vanity Fair.
Недавно актриса призналась, что мечтает когда-нибудь сыграть Элеонору Рузвельт, которая была такой же высокой, ее рост составлял 180 см. Тем более, что возраст в данном случае не помеха – Первая леди США занималась политической и общественной деятельностью до самой своей смерти в 78 лет.
Джина часто говорит, что едва ей исполнилось 40, количество ролей, которые ей предлагали сыграть, практически иссякло. Пресса и поклонники пришли к выводу, что актриса взяла отпуск в связи с рождением первого ребенка, однако на самом деле ей просто перестали присылать интересные сценарии. Эйджизм в Голливуде по-прежнему процветает, женщинам приходится строить карьеру чуть ли ни с нуля лишь потому, что они достигли определенного возраста. Джина сама старается бороться с такой несправедливостью, и поддерживает в этой борьбе других. В частности, она хвалила основавшую собственную продюсерскую компанию Риз Уизерспун за множество фильмов и сериалов о женщинах и для женщин, в том числе номинированную на «Оскар» «Дикую» и ставшую мировым хитом «Большую маленькую ложь».
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Ну, как бы для некоторых профессий это нормальное явление. Актриса, спортсменка, манекенщица. Она умудрилась выбрать три профессии, в которых основные характеристики (красота и сила), с годами только угасают и востребованность снижается. Стала бы поваром или швеёй, и никакой "эйджизм" ей бы не грозил.
Кастинг-директора в большей половине проб "запарывали" её именно из-за этого .
Она звезда 80-90-х, её рост 183 см., рост известных и знаменитых мужчин, играющих серьёзные роли, этих лет :
Харрисон Форд - 1.85 м ; Курт Рассел - 1.76 м ; Брюс Уиллис - 1.83 м ; Кевин Бейкон - 1.78 ; Патрик Суэйзи - 1.77 ; Джонни Депп - 1.78 ; Николас Кейдж - 1.83 ; Том Круз - 1.70 ; Том Хэнкс - 1.83 ; Чарли Шин - 1.78 ; Майкл Дуглас - 1.78 ; Алек Болдуин - 1.82 ; Ричард Гир - 1.78 .
Во времена американского кино-патриархата, увы, это имело значение .
По другим источникам "всего" 148-но всё равно впечатляет.