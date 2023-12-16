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На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя

На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя

Автор:
16 декабря 2023 12:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Оружие   задержание   конфликт   мигранты   полиция   рынок Садовод   
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Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить толпу агрессивных торговцев.

Инцидент произошёл накануне вечером. Наряд ДПС преследовал таксиста, который проигнорировал требования остановиться. Тот примчал на рынок "Садовод", где полицейские его задержали. Однако буквально моментально на шум сбежались десятки мигрантов, которые попытались отбить таксиста-таджика у полицейских.


В опубликованных роликах видно, как мигранты угрожают полицейским, толкают их и швыряют в них снежками. В какой-то момент одному из правоохранителей пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух. После этого, как пишут СМИ, толпа начала расходиться, а полицейские не стали задерживать особо агрессивных мужчин.

Однако задержания всё же состоялись. Сегодня в 11:40 столичный СК сообщил, что силовики задержали мужчину, который применил силу по отношению к полицейскому. Против него возбудили уголовные дела по ст. 318 и 319 УК РФ.


"В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержан уроженец Республики Таджикистан. Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу." — говорится в сообщении Следственного комитета.

Помимо этого, для проверки соблюдения миграционного законодательства в отделы полиции были доставлены 80 человек, добавили в СК.

UPD: СМИ удалось выяснить некоторые подробности инцидента. Таксист, как утверждается, не только не остановился, но и протащил на капоте полицейского, ещё через несколько минут, уже на "Садоводе", он напал сотрудника правоохранительных органов. Однако во время задержания у мигранта случился эпилептический припадок. Именно этот момент, несмотря на попытки полицейских помочь нарушителю, вызвал гнев у обитателей рынка. Всего были задержаны 82 человека. На всех составили протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. 21-летний эпилептик, как мы уже писали, заработал две уголовные статьи. Ему грозит до 10 лет колонии.

В Следственном комитете возбудили ещё одно уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершённое группой лиц"). На рынке проходят следственные действия.


"Устанавливаются все лица, причастные к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц органов полиции", — сообщает СК.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   Оружие   задержание   конфликт   мигранты   полиция   рынок Садовод   
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70  комментариев
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Садовод необходимо ликвидировать, как Черкизон.
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25k
ЦСКА 9 минут назад
Это еще цветочки! Скоро этао стадо гамадрилов в центр ломанется, народ кошмарить! Близьлежащую "Капотню" они уже затераризировали! Когда же до чинуш дойдет, что это огромная, неуправляемая, неподдающаяся дрессировке масса диких животных, со своими стадными законами и не признающая никаких других! А точки типа " рынок Садовод" или "Торгово-ярмарочный комплекс Москва"-это мины замедленного действия! За такую выходку, эту клоаку надо оцеплять, обесточивать и вывозить всех обезьян на эдонтификацию, 40-ка футовыми контейнерами на открытую, огороженную и простреливаемую местнось! Иногда складывается впечатление, что эту бомбу проплатили, мотивировали и подложили нам под жопу, но только чинуши своими жирными тазами задвигают тогда, когда реально жопа гореть синим пламенем будет! Твари!!!
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50k
Элек Мек 13 минут назад
Так,для информации.
Владельцами ТЦ «Садовод» являются бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, которым также принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина» и другие крупные объекты в столице. В прошлом году российское издание Forbes оценило состояние каждого из них в 3 млрд долларов. Также совладельцем рынка является предприниматель Ильгам Рагимов.
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60k
Олег 13 минут назад
почему стрелял в воздух, а не по толпе? Почему только два раза? Откуда у эпилептика Водительское удостоверение? Доколе эти приматы будут катать на капоте наших полицейских
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78
CyraxMotorsport 15 минут назад
И лишить водительского пожизненно,эпилепсики не должны вроде руль крутить...
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50k
Элек Мек 15 минут назад
В воздух надо было стрелять только один раз,потом на поражение.
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78
CyraxMotorsport 19 минут назад
82 обезьяна...очень мало.Вот 882 обезяна звучит намного приятнее,но все же...и это результат!
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5k
Тамара 21 минуту назад
Вопрос - кто принял на работу таксистом эпилептика?
Это ж опасно для пассажиров и вообще для окружающих.
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3k
Olegsky Полчаса назад
Да сцуко, где ОМОН? Где отряд быстрого реагирования!? Всем яйца рвать!
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11k
BarOb Полчаса назад
Перевоспитать обезьян уже не получится. Всё идёт к тому, что скоро на некоторые районы просто забьют и полицейские не будут туда соваться, идём по пути европейский столиц
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3k
STRiX Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Alex 36 минут назад
Давно пора сжечь эту клоаку вместе с обитателями
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6k
Евгений Д 37 минут назад
Очередная зона беззакония и рассадник заразы.
Разогнать всех а рынок убрать
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48
sioma08 41 минуту назад
Рассадник диких обезьян...
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7k
V2.Smirnov 44 минуты назад
Таксист - эпилептик? Спасибо ребятам, что вовремя заметили его и задержали! Это какой же замес на МКАД он мог своим припадком устроить?
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10k
Сол Гудман 48 минут назад
Чувствую скоро Садовод, постигнет участь Черкизона
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1k
Иван Иванович 49 минут назад
Обезьяны обурели.
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736
MidMaster 50 минут назад
По-моему кто-то массово поедет домой
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3k
Дмитрий 52 минуты назад
туда надо было шилку подгонять
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19
ruslan.1gn 53 минуты назад
Обитающие там обезьяны давно считают это место своим. Поставив туда машину гббдд, можно за час перевыполнить все планы. Поворот в 3 ряда из 4х существующих, развороты через 2 сплошных, парковка в 4 ряда и проезд под кирпич это там норма. Восновном пробки именно из за поведения обезьян которые привыкли вести себя как в ауле а приехав сюда за лучшей жизни, как зараза все превращают все в аул из которого уехали
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18k
Мистер Фикс 59 минут назад
Сейчас придет мигрантский адвокат hhwost, который обоснует неправомерность действий полиции в отношении хороших работающих мигрантов
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