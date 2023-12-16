На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя

Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить толпу агрессивных торговцев.
Инцидент произошёл накануне вечером. Наряд ДПС преследовал таксиста, который проигнорировал требования остановиться. Тот примчал на рынок "Садовод", где полицейские его задержали. Однако буквально моментально на шум сбежались десятки мигрантов, которые попытались отбить таксиста-таджика у полицейских.
В опубликованных роликах видно, как мигранты угрожают полицейским, толкают их и швыряют в них снежками. В какой-то момент одному из правоохранителей пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух. После этого, как пишут СМИ, толпа начала расходиться, а полицейские не стали задерживать особо агрессивных мужчин.
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Однако задержания всё же состоялись. Сегодня в 11:40 столичный СК сообщил, что силовики задержали мужчину, который применил силу по отношению к полицейскому. Против него возбудили уголовные дела по ст. 318 и 319 УК РФ.
"В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержан уроженец Республики Таджикистан. Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу." — говорится в сообщении Следственного комитета.
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Помимо этого, для проверки соблюдения миграционного законодательства в отделы полиции были доставлены 80 человек, добавили в СК.
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UPD: СМИ удалось выяснить некоторые подробности инцидента. Таксист, как утверждается, не только не остановился, но и протащил на капоте полицейского, ещё через несколько минут, уже на "Садоводе", он напал сотрудника правоохранительных органов. Однако во время задержания у мигранта случился эпилептический припадок. Именно этот момент, несмотря на попытки полицейских помочь нарушителю, вызвал гнев у обитателей рынка. Всего были задержаны 82 человека. На всех составили протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. 21-летний эпилептик, как мы уже писали, заработал две уголовные статьи. Ему грозит до 10 лет колонии.
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В Следственном комитете возбудили ещё одно уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершённое группой лиц"). На рынке проходят следственные действия.
"Устанавливаются все лица, причастные к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц органов полиции", — сообщает СК.
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Владельцами ТЦ «Садовод» являются бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, которым также принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина» и другие крупные объекты в столице. В прошлом году российское издание Forbes оценило состояние каждого из них в 3 млрд долларов. Также совладельцем рынка является предприниматель Ильгам Рагимов.
Это ж опасно для пассажиров и вообще для окружающих.
Разогнать всех а рынок убрать