На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя

Инцидент произошёл накануне вечером. Наряд ДПС преследовал таксиста, который проигнорировал требования остановиться. Тот примчал на рынок "Садовод", где полицейские его задержали. Однако буквально моментально на шум сбежались десятки мигрантов, которые попытались отбить таксиста-таджика у полицейских.





В опубликованных роликах видно, как мигранты угрожают полицейским, толкают их и швыряют в них снежками. В какой-то момент одному из правоохранителей пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух. После этого, как пишут СМИ, толпа начала расходиться, а полицейские не стали задерживать особо агрессивных мужчин.