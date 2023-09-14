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Тиктокер в противогазе и с ружьём довёл до паники жителей Гатчины

Тиктокер в противогазе и с ружьём довёл до паники жителей Гатчины

Автор:
14 сентября 2023 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Гатчина   Ленинградская область   Оружие   задержание   паника   полиция   противогаз   тиктокер   
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Из-за странного товарища закрылись школы, детские сады, на место его похождений стянули силы Росгвардии. Оказалось - перестраховались.

Человек с оружием в городе выглядит как минимум странно. На днях жителей Гатчины изрядно напугал мужчина в противогазе и с ружьем. Его заметили у детской площадки по ул. Чехова. Странный гражданин совершал какие-то манёвры, а затем ушёл. Спустя короткое время в сети появилось видео, на котором этот товарищ целится из ружья, затем отдаёт честь и маршем уходит из кадра.


Перепуганные жители стали забрасывать местные паблики сообщениями о странном незнакомце, а потом позвонили в полицию.


На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии, а вице-губернатор по безопасности правительства Ленобласти даже выступил с экстренным заявлением, в котором сообщил о закрытии нескольких школ и детских садов и поиске человека с ружьём.


Через несколько часов странного мужчину нашли. Выяснилось, что Алексей работает кочегаром, а на детской площадке снимал ролик для Тик-Тока.


Почему в противогазе и с ружьем? Отталкивался от образа Сталкера и видео снимал по мотивам одноимённой компьютерной игры. При обыске в его квартире нашли два пневматических пистолета, помимо ружья, которое было у него с собой, а самого жителя Гатчины увезли в отдел полиции для разбирательств.





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Метки: Видео   Гатчина   Ленинградская область   Оружие   задержание   паника   полиция   противогаз   тиктокер   
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8  комментариев
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Надо было валить, ещё неизвестно что с ним дальше будет.
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13k
..: Атеист :.. 44 секунды назад
Нашел где снимать свои г-но ролики..
Вышел бы в поле на развали и снял бы "типа сталкер".
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624
leemur86 7 минут назад
Он же дурачок, нужно отобрать у него оружие. Тиктокер это диагноз)
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17k
Shtoppi 24 минуты назад
его нужно было везти не в полицию для разбирательств, а сразу в дурку на освидетельствование.
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10k
Борис Карабанов 40 минут назад
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35k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Сначала в паблики, а уж потом в полицию. Современные реалии...
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16k
ss Час назад
Похоже на репортаж из сумасшедшего дома.
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