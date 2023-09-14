Тиктокер в противогазе и с ружьём довёл до паники жителей Гатчины

Из-за странного товарища закрылись школы, детские сады, на место его похождений стянули силы Росгвардии. Оказалось - перестраховались.
Человек с оружием в городе выглядит как минимум странно. На днях жителей Гатчины изрядно напугал мужчина в противогазе и с ружьем. Его заметили у детской площадки по ул. Чехова. Странный гражданин совершал какие-то манёвры, а затем ушёл. Спустя короткое время в сети появилось видео, на котором этот товарищ целится из ружья, затем отдаёт честь и маршем уходит из кадра.
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Перепуганные жители стали забрасывать местные паблики сообщениями о странном незнакомце, а потом позвонили в полицию.
На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии, а вице-губернатор по безопасности правительства Ленобласти даже выступил с экстренным заявлением, в котором сообщил о закрытии нескольких школ и детских садов и поиске человека с ружьём.
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Через несколько часов странного мужчину нашли. Выяснилось, что Алексей работает кочегаром, а на детской площадке снимал ролик для Тик-Тока.
Почему в противогазе и с ружьем? Отталкивался от образа Сталкера и видео снимал по мотивам одноимённой компьютерной игры. При обыске в его квартире нашли два пневматических пистолета, помимо ружья, которое было у него с собой, а самого жителя Гатчины увезли в отдел полиции для разбирательств.
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Вышел бы в поле на развали и снял бы "типа сталкер".