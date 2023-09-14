Тиктокер в противогазе и с ружьём довёл до паники жителей Гатчины

Человек с оружием в городе выглядит как минимум странно. На днях жителей Гатчины изрядно напугал мужчина в противогазе и с ружьем. Его заметили у детской площадки по ул. Чехова. Странный гражданин совершал какие-то манёвры, а затем ушёл. Спустя короткое время в сети появилось видео, на котором этот товарищ целится из ружья, затем отдаёт честь и маршем уходит из кадра.