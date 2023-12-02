Что случалось, если самурай отказывался делать себе харакири?

Да, харакири (сэппуку) - знаменитый японский обычай самоубийства высшей аристократии.
Кстати, особого различия между двумя этими словами, харакири и сэппуку, по сути то и нет. Кроме разве что, тонкостей произношения. Оба слово записываются иероглифами 切腹 , обозначающими "вспарывание живота". Однако "харакири" - чисто японское чтение этих иероглифов, чаще бытующее в разговорной речи. Ну а "сэппуку" - древнекитайское "онное", более официальное и выспренное.
Как совершали харакири?
Процедура исполнения харакири очень четко регламентирована. Самурай садится на колени, пишет свое последнее стихотворение ("вака"), наглядно демонстрирующее его внутренний мир перед смертью.
После чего пьет четырьмя (цифра четыре на японском звучит так же как смерть" - "си") глотками водку сакэ. После чего особым маленьким мечом "танто" (短刀) исполняет назначенный ритуал. Слуга или старый друг при этом добивает его катаной...
Старинная японская гравюра, показывающая самурая и харакири
Вскрывание живота тут, кстати не просто так вкралось. Японцы издревле считают, что именно в животе (腹 - "хара") заключена богами жизненная сила любого человека. И вскрывая себе пузо человек как раз выпускает ту самую жизнь на волю. Заодно и раскрывая миру свое честное нутро, что называется.
Танто - меч, которым исполняют харакири
Японский самурай всегда твердо знал - он всегда и в любой момент должен уметь совершенно спокойно отправиться на цокольный этаж бытия. А если совершил какой-то крупный косяк в отношении микадо (императора) или всей своей страны, покрыл свое имя несмываемым позором, то обязан был исполнить то самое харакири.
И да, жены самураев тоже могли харакири совершать. Правда, предварительно связав себе ноги - чтоб после смерти в постыдную позу не попасть
Самурай мог совершить харакири и если не устраивал никаких огрехов. А просто на войне погибал его любимый дайме (господин, повелитель). Свести счеты с жизнью и отойти в мир иной вместе с павшим сюзереном считалось в средневековой Японии актом высшего выражения верности.
Японские офицеры, считавшие себя потомками самураев, широко практиковали харакири еще в начале XX-го столетия. Например, в 1912-м году совершил ритуал сам Ноги Марэсукэ, японский генерал, взявший Порт-Артур, посчитавший себя лично виновным в страшных потерях при долгой осаде русской крепости.
Последние широко известные массовые акты харакири стряслись в Стране восходящего солнца ранней осенью 1945-го года. Как нетрудно догадаться, из жизни один за другим уходили высшие японские офицеры, раздосадованные поражением своего государства в войне с американцами.
Сэппуку, кстати, время от времени, практикуется в Японии и сейчас. Например, в 2001-м году на такое самоубийство решился именитый японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр Исао Инокума. Просто потому что довел до ручки финансовые дела вверенной ему строительной компании.
А что если отказаться?
Фотография конца XIX-го века, показывающая подготовку к сэппуку
Но что же на самом деле произошло б с самураем, если б он вдруг отказался вспарывать себе живот?
Тут выбор не велик, скажу я вам.
Первый вариант. Самурай, если было просто обесчещено его имя, так и мог остаться жить с оным позором. Средневековая Япония - государство небольшое, закрытое. Особо скрыться было совершенно никуда. Новой жизни точно не начнешь нигде. И человек в обществе оставался навеки изгоем, над которым потешались, где б он только не появился.
Если один японский аристократ совершил косяк против другого аристократа, то его могли просто найти и убрать подосланные врагами тайные убийцы-ниндзя. За убийство своего господина могли отомстить и его верные вассалы.
Так, знаменитая легенда рассказывает нам как 47 ронинов (воинов, потерявших сюзерена) отомстили как раз убийце своего господина - придворному Кира Ёсинака, отказавшемуся совершать харакири. Взяли штурмом дворец обидчика и отправили его к праотцам. А после сами сдались властям и всем "коллективом" совершили сэппуку.
Либо же микадо или сегун могли отобрать у провинившегося самурая и его потомков все его богатство, велеть ему навсегда отправиться в добровольное изгнание. Что по трудности и степени лишений зачастую могло оказаться хуже любой смерти...
Ну и наконец, если самурай совершал какой-то очень серьезный косяк против государства или микадо с сегуном, то тут вообще выбор невелик крайне было. Сэппуку вообще становилось почетным правом. Ибо в противном случае самурая после пыток просто казнили как обычного простолюдина уже сами слуги государевы. Позорной казнью вроде отсечения головы, распятия или же повешенья.
Харакири - скорее почетное право воина, нежели обязанность
В общем, для проштрафившегося японского самурая харакири служило лишь хорошей возможностью уйти из жизни самому. Нежели покрыть свое имя позором, попасть в руки враги и быть казненным куда более лютым и прилюдным способом.
Потому обычно от этого ритуала японские воины никогда не отказывались. Ибо выбора не имели особого...
Источник:
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Шли бы лучше Корею завоевывали
Всё это так мило........))
И, в общем, эти азиаты с прибабахом на всю голову.
Харакири - буквально "вспоротый живот" - это если ритуал сеппуку совершался неправильно. Ну, в частности, самурай, решивший сделать сеппуку должен был получить на это разрешение от своего господина. А если без разрешения, это как раз харакири. Хотя самому самураю наверное уже без разницы.