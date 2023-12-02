Что случалось, если самурай отказывался делать себе харакири?

И да, жены самураев тоже могли харакири совершать. Правда, предварительно связав себе ноги - чтоб после смерти в постыдную позу не попасть

Самурай мог совершить харакири и если не устраивал никаких огрехов. А просто на войне погибал его любимый дайме (господин, повелитель). Свести счеты с жизнью и отойти в мир иной вместе с павшим сюзереном считалось в средневековой Японии актом высшего выражения верности.

Японские офицеры, считавшие себя потомками самураев, широко практиковали харакири еще в начале XX-го столетия. Например, в 1912-м году совершил ритуал сам Ноги Марэсукэ, японский генерал, взявший Порт-Артур, посчитавший себя лично виновным в страшных потерях при долгой осаде русской крепости.