15 самых необычных разновидностей сыров

Предлагаю вам отправиться в небольшое гастрономическое путешествие по сырному миру!
В мире производят сотни разновидностей сыров. Перечислить их все и при этом никого не забыть — практически нереализуемая задача. Среди них встречаются как классические сорта (например, моцарелла, пармезан и чеддер), так и экзотические, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.
Если вы думаете, что сыр с голубой или белой плесенью — странный и экзотический деликатес, то вы немного ошибаетесь (он уже тоже в какой-то степени относится к классике). В сыроварении присутствуют настолько удивительные рецепты, которые на первый взгляд кажутся чьей-то шуткой или выдумкой. Однако эти лакомства действительно существуют. Они любимы в своих странах и считаются там настоящими деликатесами.
Clawson Stilton Gold (Стилтон) — сыр с частичками золота
Сыр с настоящими вкраплениями золота производится в Британии.
Epoisses (Эпуас) — жидкий сыр с необычной корочкой
Продукт имеет настолько насыщенный аромат (мясной, напоминающий свежую говядину), что его запрещено перевозить в общественном транспорте. Вкус сыра солоноватый с легкими фруктовыми нотками.
Перед употреблением сыр рекомендуется разрезать на четыре части. Есть его лучше всего ложкой.
Milbenkäse (Мильбенкэзе) — сыр, при производстве которого применяются особые сырные клещи
В производстве сыра применяются сырные клещи вида Tyrophagus casei. Их ферменты обеспечивают созревание продукта вместо сычужного фермента или молочнокислых бактерий. Традиция производства мильбенкезе насчитывает не менее трёх сотен лет.
По вкусу мильбенкезе острый и горьковатый, пахнет нашатырём.
Pule (Пуле) — самый дорогой сыр в мире
Полкилограмма сыра пуле обойдётся гурману где-то в 637 долларов. Чтобы изготовить килограмм продукта, понадобится целых 25 литров ослиного молока. Делают деликатес в природном заповеднике Засавица, который находится в Белграде.
Halloumi (Халлуми) — сыр, который не тает
Montebore (Монтеборе) — самый редкий сыр в мире
Сыр считается одним из самых редких в мире. Первые упоминания о нём датируются 1489 годом. Сегодня его изготавливают всего лишь два сыродела (до недавнего времени рецепт сыра и вовсе считался утерянным).
Монтеборе готовят в виде трёхуровневой башни. Вкус — яркий, орехово-грибной с незначительной кислинкой. Существует легенда, что данный сыр являлся любимым лакомством самого Леонардо Да Винчи.
Tomme au Marc de Raisin (Аром о Жен де Марк) — сыр, вызревающий в виноградном жмыхе
Casu marzu (Касу марцу) — сыр, содержащий личинки сырной мухи
Деликатес, который сможет попробовать далеко не каждый гурман. Касу марцу изготавливается из сыра пекорино. Его выдерживают дольше обычной стадии ферментации, доводя до состояния гниения, вызванного деятельностью личинок. Из-за процесса разложения сыр становится невероятно мягким. Как правило, употребляется вместе с хлебом и крепким красным вином.
Dilano Black Lemon (Чёрный лимон) — Чёрный сыр с ароматом лимона и привкусом древесного угля
Chhurpi (Чхурпи) — сухой копчёный сыр, который готовят в Восточном Тибете и Гималаях
Изготавливается из молока яков и чаури. Имеет очень плотную текстуру.
Morbier (Морбье) — сыр с прослойкой из древесного угля
У этого вида сыра довольно интересная история. Первоначально его изготавливали сыроделы для собственного употребления. В конце дня крестьяне делали сырный сгусток небольшого размера, после чего покрывали его плотным слоем сажи.
Такая манипуляция была необходима, чтобы продукт не испортился и его не облюбовали насекомые. На следующее утро крестьяне делали ещё одну заготовку и укладывали её поверх первой. Так возникла характерная особенность морбье — яркая тёмная прослойка на разрезе.
Сегодня при производстве сыра в качестве прослойки используется не сажа, а обыкновенный древесный уголь.
Oscypek (Оштьепок) — традиционный татранский копчёный овечий сыр эллиптической формы
При изготовлении сыр набивают в специальные деревянные формы. В дальнейшем продукт выдерживается в солёной воде, а после коптится в течение 12 дней. В среднем один оштьепок весит 750 граммов.
Vieux Boulogne (Вьё Булонь) — самый вонючий сыр в мире
Французский сыр, который преимущественно изготавливается вручную. Имеет эластичную мякоть, покрытую влажной красно-оранжевой корочкой. Является самым сильно пахнущим сыром в мире.
Сыр со вкусом популярной мексиканской закуски гуакамоле
Компания The Fresh Market презентовала вид зелёного сыра, вдохновившись мексиканской закуской из авокадо. Ингредиенты при производстве продукта используется почти те же, что и для гуакамоле. По словам создателей, употреблять сыр можно разными способами, но вкуснее всего — плавить его и сочетать с начос.
Wensleydale — сыр со вкусом малины и игристого вина
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