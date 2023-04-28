15 самых необычных разновидностей сыров

В мире производят сотни разновидностей сыров. Перечислить их все и при этом никого не забыть — практически нереализуемая задача. Среди них встречаются как классические сорта (например, моцарелла, пармезан и чеддер), так и экзотические, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.

Если вы думаете, что сыр с голубой или белой плесенью — странный и экзотический деликатес, то вы немного ошибаетесь (он уже тоже в какой-то степени относится к классике). В сыроварении присутствуют настолько удивительные рецепты, которые на первый взгляд кажутся чьей-то шуткой или выдумкой. Однако эти лакомства действительно существуют. Они любимы в своих странах и считаются там настоящими деликатесами.

Clawson Stilton Gold (Стилтон) — сыр с частичками золота