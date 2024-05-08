Почему на дне безупречного пруда в Индонезии стоит мотоцикл

Пруд Умбул Понгок в Индонезии – просто небольшой деревенский пруд, который неожиданно стал одним из самых лучших мест для фотографий… на дне.
А все потому что там нереально чистая вода. В небольшой прудик шириной 50 метров стекается вода из 40 чистейших источников (800 литров в секунду). Так что вода не успевает застояться, она всегда безупречно чистая.
Так что всех так и тянет сфотографироваться у него на дне. Тем более там стоит разный реквизит для фото – скутер, мотоцикл, скамейку, даже телевизор для смешных селфи. В аккаунте пруда в соц.сети 40 000 фотографий, туда постят только самые сочные фотографии.
Такие оригинальные фотографии быстро разлетелись по соц. сетям, потому поток туристов к пруду не иссякает. Но придумали поставить мотоцикл на дно пруда жители не случайно. Он там уже был.
Сломанные вещи можно исправить
Дело в том, что еще 15 лет назад не было места загаженнее в этой деревне, чем этот пруд Умбул Понгок. Местные стирали в пруду и одновременно использовали его для слива мусора. Когда туда упал мотоцикл, не очень-то спешили в эту грязь лезть. Так мотоцикл там и остался.
Деревня бедствовала, работы не было, местные ходили работать в близлежащие карьеры. Но в 2006 году главной деревни выбрали очень деятельного человека - Джунаеди Мульоно.
Он подошел к проблеме очень нестандартно – пригласил в деревню студентов сразу из нескольких университетов и попросил их устроить брейн-штурм: какие они видят проблемы в деревне и как их решить.
И один из них предложил неожиданное решение: у вас в деревне есть просто потрясающий пруд, так сделайте его источником вашего дохода.
Так появилась компания «Тирта Мандрини», то есть доходное дело от пруда. Жители скинулись по 5 миллионов рупий (не сразу), чтобы очистить пруд. Также украсили всю деревню и поставили инвентарь на дно.
И уже через пару лет все жители стали получать дивиденды, от 400 000 до 500 000 рупий в месяц. Так Понгок стал деревней с одними из самых лучших уровней жизни в сельской местности. Вся работа жителей крутится вокруг туризма, а ведь в деревне живет порядка 700 семей.
Каждые выходные к Умбул-Понгок приезжают тысячи людей, и он того стоит. Но давайте признаем, если бы не инста и не сотни фотографий как бесплатная реклама – никто бы и не подумал сюда ехать. Просто Париж и Эйфелева баня – это уже избито, туристы ищут оригинальные виды и неизбитые места.
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