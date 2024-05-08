Почему на дне безупречного пруда в Индонезии стоит мотоцикл

Деревня бедствовала, работы не было, местные ходили работать в близлежащие карьеры. Но в 2006 году главной деревни выбрали очень деятельного человека - Джунаеди Мульоно.

Он подошел к проблеме очень нестандартно – пригласил в деревню студентов сразу из нескольких университетов и попросил их устроить брейн-штурм: какие они видят проблемы в деревне и как их решить.