Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте

44-летняя модель Джессика Мако из Сан-Антонио, что в штате Техас, пожаловалась на "агонизирующую" боль, поскольку расстройство пищевого поведения, которое она имела, когда была моложе, "уничтожило" все ее зубы.

Издание отмечает, что в апреле женщина решила поставить зубные имплантаты All-on-4, чтобы решить текущие проблемы с зубами. Речь идет о процедуре, во время которой набор из четырех зубных имплантатов заменяет "расшатанные, гнилые, отсутствующие или неспособные зубы".

Хотя врачи предупреждали ее о синяках, Джессика, не ожидала, что боль будет такой "жестокой" и синяки настолько сильными.

Уже на четвертый день после процедуры Мако опубликовала видео своего лица и заявила, что она выглядит как "монстр", и попросила других обратиться к ней, если они когда-либо имели подобную реакцию на процедуру.