Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте

Джессика Мако утверждает, что несмотря на предупреждения врачей о возможных синяках, она не ожидала, что боль будет такой "жестокой" и синяки настолько сильными.
44-летняя модель Джессика Мако из Сан-Антонио, что в штате Техас, пожаловалась на "агонизирующую" боль, поскольку расстройство пищевого поведения, которое она имела, когда была моложе, "уничтожило" все ее зубы.
Издание отмечает, что в апреле женщина решила поставить зубные имплантаты All-on-4, чтобы решить текущие проблемы с зубами. Речь идет о процедуре, во время которой набор из четырех зубных имплантатов заменяет "расшатанные, гнилые, отсутствующие или неспособные зубы".
Хотя врачи предупреждали ее о синяках, Джессика, не ожидала, что боль будет такой "жестокой" и синяки настолько сильными.
Уже на четвертый день после процедуры Мако опубликовала видео своего лица и заявила, что она выглядит как "монстр", и попросила других обратиться к ней, если они когда-либо имели подобную реакцию на процедуру.
Темно-фиолетовые синяки появились на ее шее и подбородке и распространились по ее лицу, с каждым часом ухудшаясь, достигнув даже ее глаз. Сейчас, когда через две недели синяки и отеки значительно уменьшились, мать троих детей все равно рекомендовала бы эту процедуру, поскольку считает, что ее сильные синяки — "уникальный" случай.
"Врачи сказали, что у меня будут синяки. На следующий день после того, как мне поставили имплантаты, мое лицо стало сильно опухшим, а на следующий день начались синяки. Я очень испугалась. Каждый час становилось все хуже и хуже. Казалось, что на моем лице был тест Роршаха, как чернильные пятна. Я склонна к сильным синякам, но никогда раньше не испытывала ничего подобного", — рассказала о своем опыте Джессика.
Женщина добавила, что поскольку она художник, то было интересно увидеть себя в таком образе, однако с другой стороны это было ужасно, поскольку раньше она не видела подобных синяков на чьем-то лице.
"Мой совет другим, кто думает об имплантации зубов, заключается в том, что это отличный вариант, он помогает многим людям, и я точно рекомендую его, и что мой случай был просто уникальным. Я на 100% рекомендую операцию", — заключила Мако.
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