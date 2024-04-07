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В Индонезии вторых жен в гарем находят через приложение

В Индонезии вторых жен в гарем находят через приложение

Автор:
07 апреля 2024 11:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индонезия   в мире   гарем   жена   люди   приложение   фото   
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Как мужчины находят себе жён, которые согласны жить в полигамном браке как вторая или даже третья по счету? Некоторые и первую завести не могут. В Индонезии для это даже разработали свое приложение.

Давайте займемся полигамией

Индонезийских программист Линду Пранаяма как-то сидел на сайте знакомств, смотрел чужие анкеты, и заметил, что там очень много женатых мужчин. И у себя в профиле они открыто пишут, что им нужна не любовница, а вторая и третья жена.

Вот только специального фильтра в поисковике для таких людей нет. И Линду решил, что нащупал свою золотую жилу. Он написал приложение для знакомств «AyoPoligami», что переводится как «Давайте займемся полигамией».

Кому это вообще нужно?

В Индонезии – много кому, население там большое, и 80% из них – мусульмане. И да, полигамия тут технически разрешена, но найти и содержать вторую или третью жену не просто.

По мусульманской традиции первая жена должна быть не против второй, а потом дозволение должен дать суд. Кроме случаев, когда первую жену муж тиранит и вынуждает дать согласие, есть и мирные счастливые случаи многоженства.

Например, первая жена инвалид, у нее серьезное мешающее брачной жизни заболевание. Ну и чаще всего – жена не может иметь детей. Так мужчина может продлить законно свой род, не покидая первую супругу.

Не всем, часть общества считает, что так в обществе нормализуется понятие многоженства для всех. Потому что главная проблема полигамного брака – правила заведения второй жены почти всегда не соблюдаются.

Если мужчина хочет завести себе еще одну жену, он угрожает, третирует или даже бьет первую, чтобы она дала якобы законное согласие. Процент добровольных полигамных браков в общем числе количестве таков довольно невысокий.

Ворчат, но скачивают! По статистике за полгода «AyoPoligami» установили 37 тысяч раз.

Линду пришлось даже отключать приложение, чтобы ввести туда более строгое подтверждение личности. А то под видом второй жены мужчины искали себе любовницу, а это просто морально недопустимо. В общем, сложно соблюдать мораль среди клиентов приложения, когда дело идет о таких скользких материях.

Думает даже допустить регистрацию только для мужчин, предоставляющих письмо-согласие от текущих жен.

Смешно, что сам Линду недавно женился на женщине, с которой познакомился в собственном приложении АйоПолигамия. Правда, это его первый брак и первая жена, хотя девушка согласна была быть второй. Вот ей повезло!

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Метки: Индонезия   в мире   гарем   жена   люди   приложение   фото   
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Юрьевич 22 минуты назад
"Ну куда тебе столько, малохольный?"
Вы просто не знаете менталитета Индонезии. А ответ простой: Чтобы кайфовать и не работать... Впахивать и практически его содержать будут жёны.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1833 поста (1789 в горячем)

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