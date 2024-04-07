В Индонезии вторых жен в гарем находят через приложение

Вот только специального фильтра в поисковике для таких людей нет. И Линду решил, что нащупал свою золотую жилу. Он написал приложение для знакомств «AyoPoligami», что переводится как «Давайте займемся полигамией».

Кому это вообще нужно?

В Индонезии – много кому, население там большое, и 80% из них – мусульмане. И да, полигамия тут технически разрешена, но найти и содержать вторую или третью жену не просто.