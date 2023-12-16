Вскрытие показало: стали известны настоящие причины смерти Мэттью Перри

Звезда ситкома "Друзья" скончался на 55-и году жизни еще в октябре в собственном джакузи. Тогда предварительной версией смерти были проблемы с сердцем. Но бюро судебно-медицинской экспертизы заявило, что не все так однозначно.
Согласно токсикологическому отчету Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес актер скончался от воздействия кетамина. Это такой галлюциноген, популярный наркотик в США, его частенько прописывают при лечении депрессии, а также при лечении зависимости от героина.
Хотя его друзья и коллеги утверждали, что Мэттью больше года не употреблял наркотиков, выяснилось, что на самом деле он находился инфузионной терапии кетамином. И хотя эта терапия закончилась за полторы недели до смерти актера, в его организме кетамина было прилично. А это означает только одно, актер самостоятельно продолжил принимать наркотик.
Источник:
Кроме кетамина актер употреблял и другой сильнодействующий препарат - бупренорфин, обычно его назначают в ходе терапии, связанной с употреблением героина. Вот сердце и не выдержало. Актер, находясь в джакузи, потерял сознание от острого приступа ишемической болезни, усугубленной приемом наркотиков, и утонул в воде.
«При высоком уровне кетамина, обнаруженном в посмертных образцах крови Перри, основные летальные последствия должны были быть связаны как с чрезмерной стимуляцией сердечно-сосудистой системы, так и с угнетением дыхания», — говорится в отчете бюро судебно-медицинской экспертизы.
Источник:
- Актриса Лиза Кудроу заберёт себе собаку покойного Мэттью Перри
- Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи
- Победителю 3 сезона "Танцы" грозит до 15 лет тюрьмы
- Обыск квартиры и арест: проверка документов таксиста обернулась для мужа звезды сериала "Беспринципные" большими неприятностями
- Миг славы и трагедия жизни Джуди Гарленд