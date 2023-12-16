Вскрытие показало: стали известны настоящие причины смерти Мэттью Перри

Кроме кетамина актер употреблял и другой сильнодействующий препарат - бупренорфин, обычно его назначают в ходе терапии, связанной с употреблением героина. Вот сердце и не выдержало. Актер, находясь в джакузи, потерял сознание от острого приступа ишемической болезни, усугубленной приемом наркотиков, и утонул в воде.



«При высоком уровне кетамина, обнаруженном в посмертных образцах крови Перри, основные летальные последствия должны были быть связаны как с чрезмерной стимуляцией сердечно-сосудистой системы, так и с угнетением дыхания», — говорится в отчете бюро судебно-медицинской экспертизы.