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Вскрытие показало: стали известны настоящие причины смерти Мэттью Перри

Вскрытие показало: стали известны настоящие причины смерти Мэттью Перри

Автор:
16 декабря 2023 06:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мэттью Перри   Наркотики   вскрытие   друзья   звезда   судмедэкспертиза   шоу бизнес   
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Звезда ситкома "Друзья" скончался на 55-и году жизни еще в октябре в собственном джакузи. Тогда предварительной версией смерти были проблемы с сердцем. Но бюро судебно-медицинской экспертизы заявило, что не все так однозначно.

Согласно токсикологическому отчету Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес актер скончался от воздействия кетамина. Это такой галлюциноген, популярный наркотик в США, его частенько прописывают при лечении депрессии, а также при лечении зависимости от героина.


Хотя его друзья и коллеги утверждали, что Мэттью больше года не употреблял наркотиков, выяснилось, что на самом деле он находился инфузионной терапии кетамином. И хотя эта терапия закончилась за полторы недели до смерти актера, в его организме кетамина было прилично. А это означает только одно, актер самостоятельно продолжил принимать наркотик.


Кроме кетамина актер употреблял и другой сильнодействующий препарат - бупренорфин, обычно его назначают в ходе терапии, связанной с употреблением героина. Вот сердце и не выдержало. Актер, находясь в джакузи, потерял сознание от острого приступа ишемической болезни, усугубленной приемом наркотиков, и утонул в воде.


«При высоком уровне кетамина, обнаруженном в посмертных образцах крови Перри, основные летальные последствия должны были быть связаны как с чрезмерной стимуляцией сердечно-сосудистой системы, так и с угнетением дыхания», — говорится в отчете бюро судебно-медицинской экспертизы.

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Метки: Мэттью Перри   Наркотики   вскрытие   друзья   звезда   судмедэкспертиза   шоу бизнес   
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Aleksandr 15 минут назад
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Сергей 7 минут назад
Свободная страна, "настоящие"актёры...
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Mixalych 50 минут назад
Да уж... Вредные привычки они такие... пагубные
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