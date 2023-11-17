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Бывший друг Уилла Смита назвал актёра геем и рассказал, как он занимался любовью с коллегой

Бывший друг Уилла Смита назвал актёра геем и рассказал, как он занимался любовью с коллегой

Автор:
17 ноября 2023 08:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Уилл Смит   друзья   интересное   ориентация   скандал   фото   шоу бизнес   
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В октябре жена Уилла Смита рассказала, что рассталась с мужем семь лет назад и сейчас у них свободные сообщения.

Бывший друг и ассистент Уилла Смита рассказал, что однажды застал актёра во время любовной связи с актером Дуэйном Мартином в гримерке. Билаал разоткровенничался на YouTube-подкасте UNWINEWITHTASHAK. TMZ уточняет, что Билаал - близкий друг Уилла, они дружат уже несколько десятков лет.

Представитель Уилла Смита заявил, что эта история полностью сфабрикована. Смит уже планирует обратиться в суд с иском. Актёр Дуэйн Мартин не собирается участвовать в иске, так как обвинения, по его мнению, даже не заслуживают его внимания.

В 2016 году актриса Алексис Аркетт назвала коллегу Уилла Смита и его жену лицемерами из-за того, что они скрывают свою гомосексуальную ориентацию. Соответствующий пост она разместила в своем Facebook*, но позже удалила его.

* Запрещены в РФ

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Метки: Видео   Уилл Смит   друзья   интересное   ориентация   скандал   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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8k
Pravednik84 Час назад
Он не выходил на парады, он не совершал "камингаут"... Так что, если это не входит в сферу моих профессиональных интересов, мне начхать на его ориентацию.
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951
User1982 6 минут назад
то Смит оказался геем,а друг пид@р@сом
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1k
Просто чувак в интернете 11 минут назад
И кому какое дело? Он с флагами не ходит, а че они там с женой делают - это их личное дело, нехер туда лезть. А бывший "друг" потому и бывший видать, что гнида редкостная.
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644
ruslan d 13 минут назад
Ну и что ?
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11k
Dabus 13 минут назад
У Дуэйна Мартина есть жена и ребёнок, если что
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784
Николай 19 минут назад
после того, как я узнал, что Гендальф спец по мальчиковым жопам, меня уже вряд ли что-то расстроит из новостей кто еще там долбиться под хвост...
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 19 минут назад
Яснопонятно)))
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 20 минут назад
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15k
Александр Маслов 22 минуты назад
Да они в Голливуде там все такие
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5k
Serj81 22 минуты назад
... и сейчас у них свободные сообщения
может отношения? Не?
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3k
brrr Полчаса назад
чёрно-голубой?
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83k
Доктор Джонс 38 минут назад
Напоминает перепалку: "Ты - пид.ор.ас! Нет, ты сам - пид.ор.ас!"
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1k
Илья 58 минут назад
Сумашедший дом .
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7k
Умница-красавица Час назад
Короче, друг Уилла Смита оказался жирным п..дором(( Такой заголовок должен быть
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12k
Sapsan 2 часа назад
Сначала Снуп Догг, теперь Вилл Смит. Сегодня у нас день негров чтоли?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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