Бывший друг Уилла Смита назвал актёра геем и рассказал, как он занимался любовью с коллегой

В октябре жена Уилла Смита рассказала, что рассталась с мужем семь лет назад и сейчас у них свободные сообщения.
Бывший друг и ассистент Уилла Смита рассказал, что однажды застал актёра во время любовной связи с актером Дуэйном Мартином в гримерке. Билаал разоткровенничался на YouTube-подкасте UNWINEWITHTASHAK. TMZ уточняет, что Билаал - близкий друг Уилла, они дружат уже несколько десятков лет.
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Представитель Уилла Смита заявил, что эта история полностью сфабрикована. Смит уже планирует обратиться в суд с иском. Актёр Дуэйн Мартин не собирается участвовать в иске, так как обвинения, по его мнению, даже не заслуживают его внимания.
В 2016 году актриса Алексис Аркетт назвала коллегу Уилла Смита и его жену лицемерами из-за того, что они скрывают свою гомосексуальную ориентацию. Соответствующий пост она разместила в своем Facebook*, но позже удалила его.
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