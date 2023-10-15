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Победителю 3 сезона "Танцы" грозит до 15 лет тюрьмы

Победителю 3 сезона "Танцы" грозит до 15 лет тюрьмы

Автор:
15 октября 2023 10:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Щебет   Наркотики   арест   звезды   шоу Танцы   шоу бизнес   
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Прошлой ночью Дмитрия Щебета задержали с наркотиками на Звенигородском шоссе.

Самая обычная проверка водительских документов закончилась арестом. Сотрудники ДПС попросили предоставить документы водителя "мерседеса Е200", а вот пассажир почему-то подозрительно занервничал. После просьбы показать и свои документы, совсем впал в панику. На этом, собственно говоря и прогорел. После того как мужчина вышел из машины, он попытался избавится от содержимого своих карманов, но ДПСники не позволили ему это сделать.


Полицейские вызвали оперативников, ну а те в свою очередь обнаружили у гражданина 10,5 грамм марихуаны. Зачем ему наркотики и откуда он их взял пассажир объяснить не смог.

Позже выяснилось, что любитель травки звезда шоу "Танцы" 31-летний Дмитрий Щебет.

В 2013 году занял 3-е место в проекте «Танцуют Все — 6». А уже через 3 года стал победителем проекта «Танцы на ТНТ — 3-й сезон».


В настоящее время танцор задержан, возбудили уголовное дело по 228-й статье. За хранение наркотиков Щебету грозит до до 15 лет лишения свободы. Информацию подтвердили в столичном МВД.

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Метки: Дмитрий Щебет   Наркотики   арест   звезды   шоу Танцы   шоу бизнес   
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19  комментариев
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 46 минут назад
На зоне тоже есть самодеятельность !
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240
Абвгд Еёжзиклмн 2 минуты назад
Будущий победитель 4 сизо "Сланцы" (
УФСИН, Уголовно-исполнительная инспекция по Сланцевскому району
+7(81374) 21005 адрес: 1 8 8 5 6 0, Сланцы, Комсомольское шоссе, д. 1Б. )
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 минут назад
и молчок..не говоря уже о Даше Букиной))
Народ хочет открытых ДЕЛО))

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229
ИНО 9 минут назад
Какие весёлые комменты!
А лично мне кажется что парнишка просто кому-то помешал.
Как-то в сети попалась инфа что в Москве официально зарегистрированных героиновых нариков сто тысяч. А ведь каждому из них нужен грамм в сутки. Простая арифметика показывает что в столицу каждый день завозят 100 кг герыча.
Ну а тут ментодеры поймали пацана с 10 граммами травы - герои, мля!
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8k
Игорь 11 минут назад
недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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15k
Типа граф 12 минут назад
Доплясался !
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21
Комнатный Полчаса назад
Офигеть пятнашку за траву, за убийство столько не дают
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4k
jnkbxybr 37 минут назад
На зоне петушок-танцор и докурит
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48k
Aleksandr 41 минуту назад
Если бы можно было сказать с уверенностью в 100%, что пакетик не подкинули, то я бы тоже сказал-нехай едет на зону.
А то история мутная какая-то: "нервничал" при проверке документов и это стало причиной для обыска...
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15k
GROMOZEKA Час назад
Доплясался
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56k
zloykoyot Час назад
Нервишки слабоваты у танцора. Нехер тогда и смешную траву употреблять, раз такое дристло.
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36k
Опаньки Час назад
секрет успеха ))
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