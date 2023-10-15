Победителю 3 сезона "Танцы" грозит до 15 лет тюрьмы

Прошлой ночью Дмитрия Щебета задержали с наркотиками на Звенигородском шоссе.
Самая обычная проверка водительских документов закончилась арестом. Сотрудники ДПС попросили предоставить документы водителя "мерседеса Е200", а вот пассажир почему-то подозрительно занервничал. После просьбы показать и свои документы, совсем впал в панику. На этом, собственно говоря и прогорел. После того как мужчина вышел из машины, он попытался избавится от содержимого своих карманов, но ДПСники не позволили ему это сделать.
Полицейские вызвали оперативников, ну а те в свою очередь обнаружили у гражданина 10,5 грамм марихуаны. Зачем ему наркотики и откуда он их взял пассажир объяснить не смог.
Позже выяснилось, что любитель травки звезда шоу "Танцы" 31-летний Дмитрий Щебет.
В 2013 году занял 3-е место в проекте «Танцуют Все — 6». А уже через 3 года стал победителем проекта «Танцы на ТНТ — 3-й сезон».
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В настоящее время танцор задержан, возбудили уголовное дело по 228-й статье. За хранение наркотиков Щебету грозит до до 15 лет лишения свободы. Информацию подтвердили в столичном МВД.
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УФСИН, Уголовно-исполнительная инспекция по Сланцевскому району
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Народ хочет открытых ДЕЛО))
А лично мне кажется что парнишка просто кому-то помешал.
Как-то в сети попалась инфа что в Москве официально зарегистрированных героиновых нариков сто тысяч. А ведь каждому из них нужен грамм в сутки. Простая арифметика показывает что в столицу каждый день завозят 100 кг герыча.
Ну а тут ментодеры поймали пацана с 10 граммами травы - герои, мля!
А то история мутная какая-то: "нервничал" при проверке документов и это стало причиной для обыска...
Мне друг рассказывал.