Победителю 3 сезона "Танцы" грозит до 15 лет тюрьмы

Полицейские вызвали оперативников, ну а те в свою очередь обнаружили у гражданина 10,5 грамм марихуаны. Зачем ему наркотики и откуда он их взял пассажир объяснить не смог.

Позже выяснилось, что любитель травки звезда шоу "Танцы" 31-летний Дмитрий Щебет.

В 2013 году занял 3-е место в проекте «Танцуют Все — 6». А уже через 3 года стал победителем проекта «Танцы на ТНТ — 3-й сезон».