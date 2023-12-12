Дженнифер Энистон рассказала о своём последнем разговоре с Мэттью Перри перед его смертью

28 октября актёра Мэттью Перри нашли мёртвым в его доме в джакузи. Он прилёг отдохнуть после двухчасовой тренировки пиклбол. Мэттью было 54 года. Всю жизнь актёр не следил за своим здоровьем: выкуривал несколько пачек в день и злоупотреблял алкоголем. Многие в Голливуде говорили, что Мэттью даже зависим от наркотиков. Но сам актёр в 2021 году заявил, что отказался от всех вредных привычек. После его смерти многие стали сомневаться в том, что он вёл здоровый образ жизни. Но в недавнем интервью Variety актриса Дженнифер Энистон опровергла эти слухи.