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Дженнифер Энистон рассказала о своём последнем разговоре с Мэттью Перри перед его смертью

Дженнифер Энистон рассказала о своём последнем разговоре с Мэттью Перри перед его смертью

Автор:
12 декабря 2023 16:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дженнифер Энистон   Жизнь   Метью Перри   друзья   интервью   интересное   фото   шоу бизнес   
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Энистон уверена, что Меттью был счастлив.

28 октября актёра Мэттью Перри нашли мёртвым в его доме в джакузи. Он прилёг отдохнуть после двухчасовой тренировки пиклбол. Мэттью было 54 года. Всю жизнь актёр не следил за своим здоровьем: выкуривал несколько пачек в день и злоупотреблял алкоголем. Многие в Голливуде говорили, что Мэттью даже зависим от наркотиков. Но сам актёр в 2021 году заявил, что отказался от всех вредных привычек. После его смерти многие стали сомневаться в том, что он вёл здоровый образ жизни. Но в недавнем интервью Variety актриса Дженнифер Энистон опровергла эти слухи.

Актриса рассказала, что общалась с Мэттью в день его смерти. Он был счастлив и строил планы на будущее.

Как он и сказал, он хотел бы, чтобы его помнили. Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был доволен собой — это то, что я знаю. Я переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся с зависимостями. Он был счастлив, — отметила Энистон.

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Метки: Дженнифер Энистон   Жизнь   Метью Перри   друзья   интервью   интересное   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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4k
americos 41 минуту назад
В 2021 году отказался от всех вредных привычек. Бросил пить, курить.

Умер в 2023 году. Организм не выдержал даже 2 года здорового образа жизни.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 9 минут назад
Вывод.....бросать вредные привычки и уходить в спорт надо очень постепенно....
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21k
alexis Полчаса назад
ОРЗ наверное, Очень Резко Завязал.
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7k
Андрей Крылов 54 минуты назад
Кто все эти люди и кому эта тема вообще интересна?
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187
Violeta Inkognito Час назад
кому это интересно?
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17k
Николаевич 2 часа назад
одни из последних фотографий от папарацци...

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6k
satra 2 часа назад
Хорошее выступление.

"Я - супер популярен и меня все любят. У меня сотни миллионов долларов. И я - несчастен."

Ссылка www.youtube.com
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62k
pynh 2 часа назад
Так и запишем - одна из последних, с кем он общался перед смертью.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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