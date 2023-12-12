Дженнифер Энистон рассказала о своём последнем разговоре с Мэттью Перри перед его смертью

Энистон уверена, что Меттью был счастлив.
28 октября актёра Мэттью Перри нашли мёртвым в его доме в джакузи. Он прилёг отдохнуть после двухчасовой тренировки пиклбол. Мэттью было 54 года. Всю жизнь актёр не следил за своим здоровьем: выкуривал несколько пачек в день и злоупотреблял алкоголем. Многие в Голливуде говорили, что Мэттью даже зависим от наркотиков. Но сам актёр в 2021 году заявил, что отказался от всех вредных привычек. После его смерти многие стали сомневаться в том, что он вёл здоровый образ жизни. Но в недавнем интервью Variety актриса Дженнифер Энистон опровергла эти слухи.
Актриса рассказала, что общалась с Мэттью в день его смерти. Он был счастлив и строил планы на будущее.
Как он и сказал, он хотел бы, чтобы его помнили. Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был доволен собой — это то, что я знаю. Я переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся с зависимостями. Он был счастлив, — отметила Энистон.
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Умер в 2023 году. Организм не выдержал даже 2 года здорового образа жизни.
"Я - супер популярен и меня все любят. У меня сотни миллионов долларов. И я - несчастен."