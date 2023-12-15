«Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт коммуникаций потратили 632 миллиона рублей

Сначала из кранов текла коричневая жижа, потом не стало и её.
В Волгоградской области есть город Котово. И ему постоянно не везёт с водоснабжением. Ситуация аховая, коммуникации почти полностью изношены и власти потратили на их ремонт уже 632 миллиона рублей.
Но лучше от этого не стало.
Во время реконструкции, местные умельцы повредили нефтепровод и обильно сдобрили Котово чёрной жижей. Затем на несколько дней в городе полностью отключали воду и усиленно что-то ремонтировали. Через некоторое время из кранов жителей потекла жидкость, напоминающая по цвету «Фанту».
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Коммунальщики заявили, что снова случилась авария, поэтому перекрыли даже «Фанту». Как сообщают местные:
Город живет обычной жизнью: без воды, без тепла....
Похожая атмосфера и в подмосковной Электростали. Жители города жаловались, что стоят морозы, а в дома всё никак не дадут тепло. Его всё-таки дали: котельная пустила горячую воду под таким напором, что полопались батареи и людей обдало кипятком.
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Из-за этого воду вновь отключили: «до окончания ремонтных работ».
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Но едется всё хреновей и хреновей.
Хоть и закладывали запас прочности, он не вечный.