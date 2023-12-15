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«Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт коммуникаций потратили 632 миллиона рублей

«Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт коммуникаций потратили 632 миллиона рублей

Автор:
15 декабря 2023 14:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Волгоградская область   авария   батареи   вода   коммунальщики   тепло   электросталь   
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Сначала из кранов текла коричневая жижа, потом не стало и её.

В Волгоградской области есть город Котово. И ему постоянно не везёт с водоснабжением. Ситуация аховая, коммуникации почти полностью изношены и власти потратили на их ремонт уже 632 миллиона рублей.

Но лучше от этого не стало.

Во время реконструкции, местные умельцы повредили нефтепровод и обильно сдобрили Котово чёрной жижей. Затем на несколько дней в городе полностью отключали воду и усиленно что-то ремонтировали. Через некоторое время из кранов жителей потекла жидкость, напоминающая по цвету «Фанту».

Коммунальщики заявили, что снова случилась авария, поэтому перекрыли даже «Фанту». Как сообщают местные:

Город живет обычной жизнью: без воды, без тепла....

Похожая атмосфера и в подмосковной Электростали. Жители города жаловались, что стоят морозы, а в дома всё никак не дадут тепло. Его всё-таки дали: котельная пустила горячую воду под таким напором, что полопались батареи и людей обдало кипятком.

Из-за этого воду вновь отключили: «до окончания ремонтных работ».

Источник:

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Метки: Видео   Волгоградская область   авария   батареи   вода   коммунальщики   тепло   электросталь   
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6  комментариев
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Денис 39 минут назад
До сих пор едут на советских дрожжах.
Но едется всё хреновей и хреновей.
Хоть и закладывали запас прочности, он не вечный.
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Косис Гудронис 19 секунд назад
это вредят хохляцкие диверсанты! расстрелять к чертовой матери! они пытаются дискредитировать любимого путина, надо ему еще дать 12 лет правления - и все у нас наладится!
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August

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