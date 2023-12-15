«Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт коммуникаций потратили 632 миллиона рублей

В Волгоградской области есть город Котово. И ему постоянно не везёт с водоснабжением. Ситуация аховая, коммуникации почти полностью изношены и власти потратили на их ремонт уже 632 миллиона рублей.

Но лучше от этого не стало.

Во время реконструкции, местные умельцы повредили нефтепровод и обильно сдобрили Котово чёрной жижей. Затем на несколько дней в городе полностью отключали воду и усиленно что-то ремонтировали. Через некоторое время из кранов жителей потекла жидкость, напоминающая по цвету «Фанту».