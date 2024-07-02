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«Так получилось»: в Воронеже коммунальщики дали отопление в многоэтажку при 35-градусной жаре на улице

«Так получилось»: в Воронеже коммунальщики дали отопление в многоэтажку при 35-градусной жаре на улице

Автор:
02 июля 2024 16:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Воронеж   батареи   вода   жара   коммунальщики   отключение   отопление   тэц   
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И объяснили всё стечением обстоятельств.

Жильцы одного из домов в Воронеже пожаловались на жару. На улице +35 градусов, примерно столько же у них в квартирах - им включили отопление.

Дело дошло до УК «Жилсервис», она обслуживает эту многоэтажку. Представители компании поспешили заявить, что проводят технические работы:

Идёт опрессовка отопления, так получилось. Это подготавливает систему к следующему отопительному сезону. Сегодня к вечеру работы закончат. У жителей объявления висят. Это такое стечение обстоятельств, никто отопление не включал в жару.

×

А в республике Тыва другая история. Там местная ТЭЦ оповестила жителей города Кызыл о плановом отключении горячей воды. Но перекрыла и холодную. Люди стали возмущаться, тогда представители ТЭЦ предложили им «помыть рот с мылом».

В администрации сказали, что за сообщения от пресс-службы ТЭЦ ответственности не несут:

Насколько нам известно, 2 числа с 12 ночи началось ежегодное плановое отключение горячей воды. А вчера произошла авария, и в некоторых микрорайонах города в многоквартирных домах по этой причине пропала вода. Чуть позже вечером холодное водоснабжение было восстановлено. Холодная вода пропадала на несколько часов из-за аварии, а сегодня ночью уже по плану произошло отключение горячей воды. Это аварийная ситуация, они не могли заранее об этом знать. Комментирование их общения с жителями - это уже вопросы к их руководству. Это не подведомственная организация мэрии Кызыла. Мы не можем отвечать за их такие записи в сетях.

Новых сообщений от представителей ТЭЦ, или извинений, пока не было.

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Метки: Воронеж   батареи   вода   жара   коммунальщики   отключение   отопление   тэц   
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5  комментариев
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8k
Отвратительный Мужик Час назад
Главное не забудут прислать счёт за отопление .
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4k
hammog 43 минуты назад
Так вот почему нам воду на 2 недели отключили. Нечем дом топить.
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2k
DrKlizmi 58 минут назад
Лучше летом с отоплением,чем зимою без него!
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26k
Павел Плеханов Час назад
Я как-то присутствовал на приёмке котельной после реконструкции (котёл меняли).
Собралась комиссия. Надо разогнать котёл на максимальную мощность и тогда подпишут акт. А на улице весна. Не +35, но +15 уже есть.
Задают вопрос - куда тепло от котла девать? Он же не умеет просто так воду кипятить.
А кроме, как в посёлок и девать некуда. И, когда котёл стал набирать мощность, во всех поселковых многоэтажках тут же пооткрывали форточки.

Так что да, есть моменты, когда без "отопления летом" не обойтись чисто технологически.
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August
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