«Так получилось»: в Воронеже коммунальщики дали отопление в многоэтажку при 35-градусной жаре на улице

Жильцы одного из домов в Воронеже пожаловались на жару. На улице +35 градусов, примерно столько же у них в квартирах - им включили отопление.

Дело дошло до УК «Жилсервис», она обслуживает эту многоэтажку. Представители компании поспешили заявить, что проводят технические работы: