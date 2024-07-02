«Так получилось»: в Воронеже коммунальщики дали отопление в многоэтажку при 35-градусной жаре на улице

И объяснили всё стечением обстоятельств.
Жильцы одного из домов в Воронеже пожаловались на жару. На улице +35 градусов, примерно столько же у них в квартирах - им включили отопление.
Дело дошло до УК «Жилсервис», она обслуживает эту многоэтажку. Представители компании поспешили заявить, что проводят технические работы:
Идёт опрессовка отопления, так получилось. Это подготавливает систему к следующему отопительному сезону. Сегодня к вечеру работы закончат. У жителей объявления висят. Это такое стечение обстоятельств, никто отопление не включал в жару.
А в республике Тыва другая история. Там местная ТЭЦ оповестила жителей города Кызыл о плановом отключении горячей воды. Но перекрыла и холодную. Люди стали возмущаться, тогда представители ТЭЦ предложили им «помыть рот с мылом».
В администрации сказали, что за сообщения от пресс-службы ТЭЦ ответственности не несут:
Насколько нам известно, 2 числа с 12 ночи началось ежегодное плановое отключение горячей воды. А вчера произошла авария, и в некоторых микрорайонах города в многоквартирных домах по этой причине пропала вода. Чуть позже вечером холодное водоснабжение было восстановлено. Холодная вода пропадала на несколько часов из-за аварии, а сегодня ночью уже по плану произошло отключение горячей воды. Это аварийная ситуация, они не могли заранее об этом знать. Комментирование их общения с жителями - это уже вопросы к их руководству. Это не подведомственная организация мэрии Кызыла. Мы не можем отвечать за их такие записи в сетях.
Новых сообщений от представителей ТЭЦ, или извинений, пока не было.
Источник:
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Собралась комиссия. Надо разогнать котёл на максимальную мощность и тогда подпишут акт. А на улице весна. Не +35, но +15 уже есть.
Задают вопрос - куда тепло от котла девать? Он же не умеет просто так воду кипятить.
А кроме, как в посёлок и девать некуда. И, когда котёл стал набирать мощность, во всех поселковых многоэтажках тут же пооткрывали форточки.
Так что да, есть моменты, когда без "отопления летом" не обойтись чисто технологически.
на всех больших котлах "подача" соединена с "обраткой" трубопроводом с краном или вентилем
запуск котла осуществляется на открытый кран, и отключенной подачей потребителю
с холодного котла прилично капает конденсат, прямо в топку, поэтому его разогревают побыстрее, конденсация прекращается, а уже потом - плавно и понемногу подключают потребителя