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В Подмосковье ввели режим ЧС из-за холодов и коммунальных аварий

В Подмосковье ввели режим ЧС из-за холодов и коммунальных аварий

Автор:
06 января 2024 17:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   Подольск   Прокуратура   авария   коммунальщики   
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Без отопления осталось около 200 жилых домов.

В подмосковном Подольске новогодние праздники прошли кое-как. Случилась авария на теплотрассе и тысячи людей остались без отопления и горячей воды. А на улице 20-градусные морозы. Температура в квартирах стала быстро опускаться - примерно до 8-10 градусов тепла.

В микрорайоне Климовск, горячей воды нет с 4 января. А его глава, Григорий Артамонов, сообщил о введении режима локальной ЧС. Что-то похожее было и в других районах Подмосковья.

Позже Артамонов заявил, что специалистам «удалось стабилизировать работу котельной» и вскоре в многоквартирные дома вновь дадут тепло. Также он попросил жителей обратить внимание на работу батарей - из-за длительного простоя в холода они могут просто лопнуть, когда по ним снова пойдёт горячая вода.

Как говорят местные жители, пока вопрос с отоплением в Подольске полностью не решён.

На работу коммунальных служб уже обратили внимание в прокуратуре и начали проверку.

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Метки: Видео   Подмосковье   Подольск   Прокуратура   авария   коммунальщики   
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8  комментариев
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393
Александр Б. Полчаса назад
В Латвии нынче полный дубак... Обещают до - 20 градусов. Всех с Праздниками! России - респект!
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5k
Владимир Минуту назад
зима подкралась не ожидано . на пикабу как то волна была,как в России в трусах по дому ходят.
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9k
sedoisever 2 минуты назад
Во многих местах коммуникации не меняли с советских времён. Раньше мы в ус не дули, когда на улице -40 и больше. Сейчас при -30 становится очково, не заморозят ли город, нахрен...
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12k
Енот Полиграфович 13 минут назад
На день работника ЖКХ опять грамоты давать будут, ценные подарки, награды, потом банкет с счастливыми лицами исполненного долга.... Бл...какие же они все-таки тупорылые и беспомощные, каждый год одно и тоже. Снег выпал -убирать на четвертые сутки либо вообще не прикасаются до весны, авария на теплотрассе- хрен кого найдешь, на дежурную линию либо не дозвониться, либо разговор как с идиотом. Сама авария приводит их в чувство растерянности. Понимаю, что и в Сибири и на Урале бывает, но здесь какие то особенно бестолковые личности в ЖКХ работают. Ощущение что у них там отбор- тупой и еще тупее.
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2k
Максим Макашев 50 минут назад
зато денег выделяли на профилактику таких ЧС немеряно. Вопрос: КУДА же подевались выделенные суммы?
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