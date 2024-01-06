В Подмосковье ввели режим ЧС из-за холодов и коммунальных аварий

Без отопления осталось около 200 жилых домов.
В подмосковном Подольске новогодние праздники прошли кое-как. Случилась авария на теплотрассе и тысячи людей остались без отопления и горячей воды. А на улице 20-градусные морозы. Температура в квартирах стала быстро опускаться - примерно до 8-10 градусов тепла.
В микрорайоне Климовск, горячей воды нет с 4 января. А его глава, Григорий Артамонов, сообщил о введении режима локальной ЧС. Что-то похожее было и в других районах Подмосковья.
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Позже Артамонов заявил, что специалистам «удалось стабилизировать работу котельной» и вскоре в многоквартирные дома вновь дадут тепло. Также он попросил жителей обратить внимание на работу батарей - из-за длительного простоя в холода они могут просто лопнуть, когда по ним снова пойдёт горячая вода.
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Как говорят местные жители, пока вопрос с отоплением в Подольске полностью не решён.
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