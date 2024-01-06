В Подмосковье ввели режим ЧС из-за холодов и коммунальных аварий

В подмосковном Подольске новогодние праздники прошли кое-как. Случилась авария на теплотрассе и тысячи людей остались без отопления и горячей воды. А на улице 20-градусные морозы. Температура в квартирах стала быстро опускаться - примерно до 8-10 градусов тепла.

В микрорайоне Климовск, горячей воды нет с 4 января. А его глава, Григорий Артамонов, сообщил о введении режима локальной ЧС. Что-то похожее было и в других районах Подмосковья.