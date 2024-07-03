Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты

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Вот, например, в Санкт-Петербурге в акватории Малой Невки у Лазаревского моста гидроцикл столкнулся с катером "Пикитан".
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"В результате происшествия пострадал гидроциклист, ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре
#питер #у_меня_хрен_проскочишь #камера_на_столбе
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"не проскочил"
Понятно что соль в том, что в Питере такой проблемы нет, в реке там плавает только расчлененка и пьяные историки.
Но для теплых озер\рек и морей актуально.