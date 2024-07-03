Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты

FISHKINET
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле... "За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в подростковом возрасте "За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в... "Безмозглый баран": боец поп-ММА Джавид Рзаев, назвавший спортсмена "русской свиньёй", извинился второй раз "Безмозглый баран": боец поп-ММА Джавид Рзаев, назвавший... Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске 15 идеальных фотографий, которые запечатлели необычные мгновения 15 идеальных фотографий, которые запечатлели необычные мгновения Условия просто ужасны: на Wildberries работает всё больше мигрантов Условия просто ужасны: на Wildberries работает всё больше мигрантов "Роскосмос" утвердил график создания Российской орбитальной станции "Роскосмос" утвердил график создания Российской орбитальной станции Мужчина спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда Мужчина спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда Милые и вечно голодные существа Милые и вечно голодные существа Вот это у неё скорость! Вот это у неё скорость! Самокатчик снес девушку в Москве Самокатчик снес девушку в Москве Пёс хочет, чтобы хозяйка зашла в бар Пёс хочет, чтобы хозяйка зашла в бар Ревнивый муж массажистки написал заявление об изнасиловании на сенатора от Курской области Ревнивый муж массажистки написал заявление об изнасиловании на... В Новосибирске собака напала на ребёнка, который ехал на самокате В Новосибирске собака напала на ребёнка, который ехал на самокате Попытка погладить слепыша Попытка погладить слепыша Глупые ошибки неграмотных, которые вызывают улыбку Глупые ошибки неграмотных, которые вызывают улыбку Пушистый помощник на кухне Пушистый помощник на кухне
Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты

Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты

Автор:
03 июля 2024 14:28
Метки: авария   вода   гидроцикл   
1513
5
1
Вот, например, в Санкт-Петербурге в акватории Малой Невки у Лазаревского моста гидроцикл столкнулся с катером "Пикитан".
"В результате происшествия пострадал гидроциклист, ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре
#питер #у_меня_хрен_проскочишь #камера_на_столбе

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: авария   вода   гидроцикл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Заводной апельсин 2 часа назад
Везде эти хрусты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Borman 15 минут назад
На что он расчитывал!?!?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ЦСКА Полчаса назад
В Питере вообще на воде полнейший треш творится! Был месяц назад....На дворцовой набережной, рядом с мелкими прогулочными канальными скорлупками, проносятся частные посуды, с характеристиками ракетных катеров, рискуя их опрокинуть и раздавить нахер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
aleks007 Полчаса назад
У меня х.й проскочишь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
speaktr-st 43 минуты назад
Вот [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
Hitriy Zhuk 43 минуты назад
И да, судя по видео, "водоплавающий хрустик" вилял непойми как а лодка шла ровно.
"не проскочил"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
Hitriy Zhuk 46 минут назад
Контрацептивчики на гидроциклах часто убивают купающихся.
Понятно что соль в том, что в Питере такой проблемы нет, в реке там плавает только расчлененка и пьяные историки.
Но для теплых озер\рек и морей актуально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales Час назад
И на воде они тоже шибанутые ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 629 постов (646 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121787



Другие посты автора
Популярное
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время выпускного раскритиковала качество образования
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время...
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Набирающие популярность
Лосенок и&nbsp;медведь перебежали из&nbsp;Беларуси в&nbsp;Литву
Лосенок и медведь перебежали из Беларуси в Литву
Исторические объекты энергетики Москвы, которые сохранились, но сменили назначение
Исторические объекты энергетики Москвы, которые сохранились, но сменили назначение
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Китай#дети#новости#Реакция#Москва#запрет#Еда#Россия
#в мире#животные#история#кино#интересное#конфликт#Юмор#подборка#драка#истории
#люди#интересно#забавно#фильм#факты#Ynews#собака#кот#знаменитости#роль
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы Потанцевали с подружкой Потанцевали с подружкой Роскошная яхта выехала на испанский остров из-за ошибки навигации Роскошная яхта выехала на испанский остров из-за ошибки навигации Китайская ракета рухнула и взорвалась во время испытаний Китайская ракета рухнула и взорвалась во время испытаний Потоп ради прибыли: история маленькой затопленной деревушки в Испании Потоп ради прибыли: история маленькой затопленной деревушки в Испании «Так получилось»: в Воронеже коммунальщики дали отопление в многоэтажку при 35-градусной жаре на улице «Так получилось»: в Воронеже коммунальщики дали отопление в многоэтажку при 35-градусной жаре на...

На что жалуетесь?

Вернуться