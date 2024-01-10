В многострадальное Подмосковье дали отопление - из-за этого прорвало трубы и дома залило кипятком

Подмосковный Подольск славно «погулял» на эти праздники - на теплотрассе прорвало трубу и 170 жилых домов осталось без отопления. Дело дошло до губернатора Воробьева и президента Путина. После их вмешательства ремонтные работы пошли пободрей, а нескольких причастных к аварии задержали. Им светит уголовка за предоставление услуг такого вот «качества».

Но случилась другая напасть: когда в Подольске тепло наконец дали, трубы не выдержали и хлынул кипяток.