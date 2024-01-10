В многострадальное Подмосковье дали отопление - из-за этого прорвало трубы и дома залило кипятком

Примерно такая же ситуация в некоторых столичных ЖК: с потолка хлещет раскалённая вода.
Подмосковный Подольск славно «погулял» на эти праздники - на теплотрассе прорвало трубу и 170 жилых домов осталось без отопления. Дело дошло до губернатора Воробьева и президента Путина. После их вмешательства ремонтные работы пошли пободрей, а нескольких причастных к аварии задержали. Им светит уголовка за предоставление услуг такого вот «качества».
Но случилась другая напасть: когда в Подольске тепло наконец дали, трубы не выдержали и хлынул кипяток.
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Иронично, но в декабре прошлого года Подольск был награждён премией «Прорыв года». За эффективное управление ресурсами. Получил её глава города Артамонов, а вручал ей Воробьёв.
Когда они встретились с жителями Подольска после аварии, из толпы кричали, что надо подавать в отставку.
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Позже глава Подмосковья объявил, что повреждённые дома будет ремонтировать Госжилинспекция, а из платёжки за январь вычтут расходы за отопление. Было бы очень странно, если бы этого не произошло.
Похожее стряслось и в московском ЖК «Высоковольтный». Там то ли тоже случился коммунальный коллапс, то ли так ловко проложили коммуникации, но итог один - знатный прорыв и кипяток на лестнице и в квартирах.
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Авария случилась и в Подмосковных Химках - сломалась районная тепловая станция (РТС-240) на Нагорном шоссе и десятки домов остались без горячей воды. Вот видео ролик с протекающей трубой, снят в районе дома на улице 9 Мая. Там как раз отключили отопление.
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По всей видимости, ЖКХ и его «эффективными менеджерами» плотно займутся в ближайшее время.
UPD: власти опровергают отключение отопления в Химках и говорят о «понижении параметров» после аварии.
Там не совсем отключение. В «ТСК Мосэнерго» нам говорят, что это понижение параметров.
Произошла временная остановка тепловой станции в связи с повреждением на магистральном трубопроводе. Эту утечку сейчас устраняют.
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Или у писаки этого текста расплавленный мозг?
прорваные трубы из под пола...
Если он, конечно, есть...
Всё, что мы когда-то своровали,
Трубы, плиты, провода,
Премии, зарплаты и надежды.
Здесь у нас холодные рассветы.
Здесь на неизведанном пути
Ждут замысловатые сюжеты))).
Одежда - моё спасенье зимой!
А потеплеет, возможно согреюсь.