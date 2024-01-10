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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1107 постов • 47 подписчиков подписаться
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В многострадальное Подмосковье дали отопление - из-за этого прорвало трубы и дома залило кипятком

В многострадальное Подмосковье дали отопление - из-за этого прорвало трубы и дома залило кипятком

Автор:
10 января 2024 16:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   Подольск   авария   кипяток   коммунальщики   отопление   потоп   теплотрасса   химки   
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Примерно такая же ситуация в некоторых столичных ЖК: с потолка хлещет раскалённая вода.

Подмосковный Подольск славно «погулял» на эти праздники - на теплотрассе прорвало трубу и 170 жилых домов осталось без отопления. Дело дошло до губернатора Воробьева и президента Путина. После их вмешательства ремонтные работы пошли пободрей, а нескольких причастных к аварии задержали. Им светит уголовка за предоставление услуг такого вот «качества».

Но случилась другая напасть: когда в Подольске тепло наконец дали, трубы не выдержали и хлынул кипяток.

Иронично, но в декабре прошлого года Подольск был награждён премией «Прорыв года». За эффективное управление ресурсами. Получил её глава города Артамонов, а вручал ей Воробьёв.

Когда они встретились с жителями Подольска после аварии, из толпы кричали, что надо подавать в отставку.

Позже глава Подмосковья объявил, что повреждённые дома будет ремонтировать Госжилинспекция, а из платёжки за январь вычтут расходы за отопление. Было бы очень странно, если бы этого не произошло.

Похожее стряслось и в московском ЖК «Высоковольтный». Там то ли тоже случился коммунальный коллапс, то ли так ловко проложили коммуникации, но итог один - знатный прорыв и кипяток на лестнице и в квартирах.

Авария случилась и в Подмосковных Химках - сломалась районная тепловая станция (РТС-240) на Нагорном шоссе и десятки домов остались без горячей воды. Вот видео ролик с протекающей трубой, снят в районе дома на улице 9 Мая. Там как раз отключили отопление.

По всей видимости, ЖКХ и его «эффективными менеджерами» плотно займутся в ближайшее время.

UPD: власти опровергают отключение отопления в Химках и говорят о «понижении параметров» после аварии.

Там не совсем отключение. В «ТСК Мосэнерго» нам говорят, что это понижение параметров.

Произошла временная остановка тепловой станции в связи с повреждением на магистральном трубопроводе. Эту утечку сейчас устраняют.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   Подольск   авария   кипяток   коммунальщики   отопление   потоп   теплотрасса   химки   
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23  комментария
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6k
Alex Час назад
Продажные чиновники + воры из ЖКХ + чурки-строители = ГОВНИЩЕ
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14k
KotSkripaley 3 минуты назад
Я знаю не понаслышке (знал лично человека, кому принадлежал дом где снимали сериал Некст), как устроена система управления замкадьем. Произошедшее это только вершина айсберга...
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2k
Дмитрий 21 минуту назад
Вся система прогнила, менять надо (с) анекдот времён СССР
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572
Александр Шевченко 24 минуты назад
Сижу ржу, а чем занимались сантехники обслуживающие дома, как готовились к пуску тепла ? Если знаешь что батареи были заморожены , глупо ожидать что они целы остались. Непуганные идиоты. Да и тепло давать нужно было неспеша, думать нужно, если на холодное лить горячее в силу температурных расширений порвёт особенно в местах сталь-чугун (это как холодный стакан отдать кипятком) . Этот год долго вспоминать будут в Подольске.
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35k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну... в общем-то при аварии на магистралях в мороз воду с системы отопления должны сливать - это как 2х2! Если порвало трубы в квартирах, тут как бы претензии к управляющей компании и к собственникам жилья.
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3k
portroy 36 минут назад
Понижение параметров? Прям до 0 или до -10?
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56k
Опиум для народа 40 минут назад
Не понос, так золотуха... Не удивлён.
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800
Александр 44 минуты назад
Сгнила рыба...
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13k
ron 44 минуты назад
Смешно как-то он от.п.ё.здывается, что не может уйти в отставку, его, мол, избрали. А зачем избрали, он не уточняет? Чтобы что делать-то?
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4k
Харон 45 минут назад
Объясните кто-нибудь что такое "раскалённая вода"....
Или у писаки этого текста расплавленный мозг?
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13k
ron 47 минут назад
Если Воробьев не знал, что творится в сфере ЖКХ, то зачем он вообще?
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34k
Юр21 51 минуту назад
Парад идиотов! Кто обслуживает дом? В случае аварии кто должен из системы сливать воду, Путин с Бастрикиным что ли? Народ охренел с верху донизу, сами не почешутся, всё кто-то должен сопли подтирать и жопку вытирать!
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4k
lexa Час назад
нужно еще больше "специалистов" завезти , они починят !
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7k
Старичок Час назад
"хлещет раскалённая вода"-это сильно
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