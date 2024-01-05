Прокуратура займётся коммунальщиками, оставившими тысячи людей без тепла и света в двадцатиградусные морозы

Проверку организуют в Подмосковье, а также в Калужской и Новгородских областях.
В некоторых регионах России, новогодние дни вышли не очень-то и праздничными. Случились аварии - буквально одна за другой - и люди остались без отопления, горячей воды, а кое-где - и без электричества.
Например, жители одного из микрорайонов подмосковного Подольска сидели без отопления больше суток. За это время температура в квартирах опустилась до 7 градусов.
Коммунальщики списывают инцидент на прорыв на теплотрассе и обещают исправить ситуацию сегодня. Пока же тысячи людей сидят без тепла, в том числе, и пациенты городской больницы.
Аварии случились в Раменском и Солнечногорских районах, в Химках тоже ЧП - сгорел трансформатор. Когда в некоторых квартирах попытались вновь дать отопление, лопнули трубы.
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Люди очень недовольны эффективностью работы всех причастных. Они создали петицию, с требованием проверить и наказать виновных:
Считаем, что в данном случае действия этих лиц подпадает под ст. 215.1 Уголовного кодекса: прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения. Могут быть применены и уголовные наказания в отношении должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, - вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.
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Заодно обращение пошло губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву и в прокуратуру. Силовики уже начали проверку:
Городскими и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.
В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Кроме того, прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объёмом.
Аналогичные проверки будут в Рязанской и Новгородской областях, там тоже куча вопросов к коммунальщикам.
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Мы в Ясиноватой перед Новым Годом сидели 5 дней без газа и отопления, неделю без электричества и отопления, но хотя бы с газом, а 26 декабря прям джек-пот собрался - ни газа, ни отопления, ни электричества. И что-то большого кипиша в сми не было.
Это я к чему, да к тому что бедные люди, как я вам не завидую, и как я вас понимаю. И какие с.у.к.а. твари и мрази конченные сидят в кабинетах, лишь бы е.б.л.а. свои салом намазать, а на людей абсолютно насрать. Резать пустившие корни, в удобные кресла этим скотам надо, и не только этим жирным клопам, но и всему их семейству, детям, женам, тетям, дедушкам и всем знакомым кто хоть как-то связан с этой поганой чумой.
Поэтому переехал в деревню.
Конечно не полная 100 % автономность , но не замерзнуть зимой и платитить комуналку в 8 раз меньше - это уже сейчас.