Прокуратура займётся коммунальщиками, оставившими тысячи людей без тепла и света в двадцатиградусные морозы

В некоторых регионах России, новогодние дни вышли не очень-то и праздничными. Случились аварии - буквально одна за другой - и люди остались без отопления, горячей воды, а кое-где - и без электричества.

Например, жители одного из микрорайонов подмосковного Подольска сидели без отопления больше суток. За это время температура в квартирах опустилась до 7 градусов.

Коммунальщики списывают инцидент на прорыв на теплотрассе и обещают исправить ситуацию сегодня. Пока же тысячи людей сидят без тепла, в том числе, и пациенты городской больницы.