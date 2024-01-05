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Прокуратура займётся коммунальщиками, оставившими тысячи людей без тепла и света в двадцатиградусные морозы

Прокуратура займётся коммунальщиками, оставившими тысячи людей без тепла и света в двадцатиградусные морозы

Автор:
05 января 2024 17:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   Подольск   авария   коммунальщики   отопление   химки   
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Проверку организуют в Подмосковье, а также в Калужской и Новгородских областях.

В некоторых регионах России, новогодние дни вышли не очень-то и праздничными. Случились аварии - буквально одна за другой - и люди остались без отопления, горячей воды, а кое-где - и без электричества.

Например, жители одного из микрорайонов подмосковного Подольска сидели без отопления больше суток. За это время температура в квартирах опустилась до 7 градусов.

Коммунальщики списывают инцидент на прорыв на теплотрассе и обещают исправить ситуацию сегодня. Пока же тысячи людей сидят без тепла, в том числе, и пациенты городской больницы.

Аварии случились в Раменском и Солнечногорских районах, в Химках тоже ЧП  - сгорел трансформатор. Когда в некоторых квартирах попытались вновь дать отопление, лопнули трубы.

Люди очень недовольны эффективностью работы всех причастных. Они создали петицию, с требованием проверить и наказать виновных:

Считаем, что в данном случае действия этих лиц подпадает под ст. 215.1 Уголовного кодекса: прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения. Могут быть применены и уголовные наказания в отношении должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, - вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Заодно обращение пошло губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву и в прокуратуру. Силовики уже начали проверку:

Городскими и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.

В связи с нарушением правил  предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Кроме того, прокуратурой контролируются  сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объёмом.

Аналогичные проверки будут в Рязанской и Новгородской областях, там тоже куча вопросов к коммунальщикам.


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Метки: Видео   Подмосковье   Подольск   авария   коммунальщики   отопление   химки   
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17  комментариев
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28k
Matrosskin 2 часа назад
Дайте угадаю: по результатам проверок виноватыми будут электрик Петров, слесарь ЖКО Сидоров и бригадир аварийных ремонтников Сидоров - это ведь они не привели в божеское состояние изношенные хренову тучу лет назад коммуникации. Остальным погрозят пальчиком за то что не навели суеты на месте проведения ремонтных работ.
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6k
Feldkurat_Katc 15 минут назад
И снова, как всегда внезапно, нагрянула зима.
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2k
Александр Долматов 15 минут назад
"Например, жители одного из микрорайонов подмосковного Подольска сидели без отопления больше суток..."
Мы в Ясиноватой перед Новым Годом сидели 5 дней без газа и отопления, неделю без электричества и отопления, но хотя бы с газом, а 26 декабря прям джек-пот собрался - ни газа, ни отопления, ни электричества. И что-то большого кипиша в сми не было.
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3k
STRiX 19 минут назад
Я живу в мск на последнем этаже в 17-ти этажном относительно не старом доме. Год постройки 1989. С начала 2021 года нас заливает с крыши, уже горела электрика, вода просачивается этажом ниже. Управляющая компания откровенно посылает, никакие жалобы на всевозможных гос порталах, различные службы, прокуратура, ничего не помогает. Все кивают друг на друга, в конечном итоге отправляют обратно в УК, которое прямо говорит, нам по.х. жалуйтесь куда хотите, все схвачено. Обратились в суд, дело длится уже 3й год. Юрист говорит что суды тоже куплены, дела специально затягивают, постоянно откладывают, а компенсацию положенную по закону урезали в 2 раза. Суд закончился еще в августе, а судья до сих пор не выписала решение, хотя написали уже не одну жалобу на сроки.
Это я к чему, да к тому что бедные люди, как я вам не завидую, и как я вас понимаю. И какие с.у.к.а. твари и мрази конченные сидят в кабинетах, лишь бы е.б.л.а. свои салом намазать, а на людей абсолютно насрать. Резать пустившие корни, в удобные кресла этим скотам надо, и не только этим жирным клопам, но и всему их семейству, детям, женам, тетям, дедушкам и всем знакомым кто хоть как-то связан с этой поганой чумой.
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68k
doker Полчаса назад
А NPCам в виртуальном мире разве отопление нужно?
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
Эту ситуацию я понял еще более 10 лет назад .
Поэтому переехал в деревню.
Конечно не полная 100 % автономность , но не замерзнуть зимой и платитить комуналку в 8 раз меньше - это уже сейчас.
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37k
АнтонПолднев 49 минут назад
А чего про Воронеж молчат? Только сегодня был же пост. Точно такая же ситуация.
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13k
kotovski Час назад
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5k
Григорий 2 часа назад
виноватых не будет!
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486
Thor Steiner Григорий 2 часа назад
Будет: оппозиция (которой нет), Запад и секс-меньшинства.
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57
r3mba4 Thor Steiner 40 минут назад
Советские калоши и чуть-чуть печенеги с половцами.)))
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56k
Мойша 2 часа назад
Интересно: каждый год проводят профилактику и ОПРЕССОВКУ трубопроводов. Значит халтурят - опрессовывают одним давлением, а пишут другим?
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57
r3mba4 Мойша 37 минут назад
Осваивают. Делают латки на старом, а списывают как за новый трубопровод. Все эти беды потихоньку накапливались и сейчас прорвало. В СССР был срок службы, а затем его полностью меняли, а старые трубы на переплавку. У эффективных менеджеров всё гут, а вы лопайте, не обляпайтесь.)))
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