Самое опасное в мире колесо обозрения – конечно в Индии

Это безопасно? Не задавайте такие вопросы провокативные!

Как это работает? Мужчины забираются на шаткое колесо обозрение, а потом подпрыгивают и хватаются за верхнюю перекладину, чтобы под тяжестью их веса колесо обозрения пришло в движение.

Потом они прыгают на следующую перекладину. Хорошо хоть сменяют друг друга, чтобы не спадать от усталости с колеса, как спелые груши.

Причина такого экологизма не всегда нехватка денег на электричество. А скорее невозможность его получить.