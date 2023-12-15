Самое опасное в мире колесо обозрения – конечно в Индии

Самый экологичный аттракцион найден в Индии. Не нужно тратить электричество, газ, бензин – оно движется при помощи ножной тяги. Уровень безопасности ожидаемо – Индия.
Это не единичный случай, ножные колеса обозрения и карусели – частые гости индийских ярмарок. Работают на них крепкие мужчины, которые по очереди крутят колесо.
Это безопасно? Не задавайте такие вопросы провокативные!
Как это работает? Мужчины забираются на шаткое колесо обозрение, а потом подпрыгивают и хватаются за верхнюю перекладину, чтобы под тяжестью их веса колесо обозрения пришло в движение.
Потом они прыгают на следующую перекладину. Хорошо хоть сменяют друг друга, чтобы не спадать от усталости с колеса, как спелые груши.
Причина такого экологизма не всегда нехватка денег на электричество. А скорее невозможность его получить.
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Просто Индия страдает от массовых отключений энергии, потому что ее не хватает на стремительно растущие производства и потребности. А если из-за отключения колесо остановится, народ уйдет с ярмарки.
Так рисковать владельцы балаганов не могут, лучше выбрать более надежный «дедовский» способ. Народ «крутильщик», как правило, нанимается на новом месте каждый раз новый, так что не стоит ждать, что у них есть сноровка, и они не упадут и не покалечатся.
Выглядит все это, во всяком случае, как еще один изобретательный способ индусов самоубиться. Даже круче, чем поцеловать кобру или сделать селфи, падая с края обрыва.
Сначала я подумала, что посетители и крутильщики просто сменяют друг друга и катают друг друга по очереди. Лучшая иллюстрация «любишь кататься, люби и саночки возить». Но нет, эти парни работают посменно на ярмарках, получая от 500 рупий в день (это примерно наши 500 рублей).
Это не самая низкая оплата для, например, низшей касты, потому желающих - хоть палкой отгоняй.
Прокатились бы? В конце концов, чем это отличается от услуг рикши, когда люди катаются на людях?
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Что там можно обозревать на таких высотах и скоростях.