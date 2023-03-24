В Таиланде турист сорвался с банджи

Мужчина, прибывший на отдых из Гонконга, прыгнул с высоты десятого этажа. Когда трос оборвался, он потерял сознание и упал в воду.
Под водой мужчина пришел в сознание и смог выбраться на поверхность, сотрудники аттракциона помогли ему доплыть до берега.
Издание пишет, что турист травмировал левую сторону тела, в частности — грудную клетку и легкие. В больнице мужчине сообщили, что он подхватил легочную инфекцию, вероятно, из-за того, что в момент пребывания под водой проглотил грязную воду.
Сотрудники аттракциона вернули туристу деньга за оплату прыжка, а также покрыли расходы за неотложную медпомощь. Мужчина отметил, что для того, чтобы парк компенсировал ему все медицинские счета по возвращении в Гонконг, он должен снять с парка ответственность за несчастный случай
Источник:
- 6 надежных способов нарваться на неприятности в Таиланде
- Как деревушка, построенная прямо в море, стала известной благодаря мальчишкам
- Как скопы ныряют или ястребы, которые стали отличными пловцами
- Самая длинная «Американская мечта» в мире
- Туннель из снега: 16 фото о том, как выглядит самая снежная дорога планеты
Заявление
Я такой-то такой то сознательно нарушил правила пользования аттракционом преднамеренно взяв с собой нож и в полете слегка подрезал трос
Напомнило
Парк в любом случае компенсирует все расходы, просто в первом варианте отделается деньгами, а во втором, деньгами, штрафом и уголовным делом