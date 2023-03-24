В Таиланде турист сорвался с банджи

Сотрудники аттракциона вернули туристу деньга за оплату прыжка, а также покрыли расходы за неотложную медпомощь. Мужчина отметил, что для того, чтобы парк компенсировал ему все медицинские счета по возвращении в Гонконг, он должен снять с парка ответственность за несчастный случай