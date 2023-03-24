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В Таиланде турист сорвался с банджи

В Таиланде турист сорвался с банджи

Автор:
24 марта 2023 11:02
Сообщество : Жизнь
Метки: банджи   в мире   видео   прыжок   таиланд   турист   фото   экстрим   
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Мужчина, прибывший на отдых из Гонконга, прыгнул с высоты десятого этажа. Когда трос оборвался, он потерял сознание и упал в воду.

Под водой мужчина пришел в сознание и смог выбраться на поверхность, сотрудники аттракциона помогли ему доплыть до берега.

Издание пишет, что турист травмировал левую сторону тела, в частности — грудную клетку и легкие. В больнице мужчине сообщили, что он подхватил легочную инфекцию, вероятно, из-за того, что в момент пребывания под водой проглотил грязную воду.

Сотрудники аттракциона вернули туристу деньга за оплату прыжка, а также покрыли расходы за неотложную медпомощь. Мужчина отметил, что для того, чтобы парк компенсировал ему все медицинские счета по возвращении в Гонконг, он должен снять с парка ответственность за несчастный случай

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Метки: банджи   в мире   видео   прыжок   таиланд   турист   фото   экстрим   
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7  комментариев
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31k
Андрей Иванов Час назад
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62
Anton 4 минуты назад
"он должен снять с парка ответственность за несчастный случай"
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Я такой-то такой то сознательно нарушил правила пользования аттракционом преднамеренно взяв с собой нож и в полете слегка подрезал трос
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11k
El Niño 24 минуты назад
Похоже, что резинкой ему и прилетело по левой стороне организма!
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28k
Юрьевич Полчаса назад
"Когда трос оборвался, он потерял сознание и упал в воду."

Напомнило

Ссылка youtu.be
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17k
Роберт Шекли Час назад
Мужчина отметил, что для того, чтобы парк компенсировал ему все медицинские счета по возвращении в Гонконг, он должен снять с парка ответственность за несчастный случай

Парк в любом случае компенсирует все расходы, просто в первом варианте отделается деньгами, а во втором, деньгами, штрафом и уголовным делом
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28k
Levyathan Час назад
Вот никогда не понимал безумцев, кто пользует такие аттракционы в странах третьего ми ра. Все оборудование , от которого зависит жизнь человека, необходимо регулярно проверять . На это у местных, будь то Сочи, Хургада или Тай, нет ни денег , ни желания. А потом происходит то, что происходит.
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